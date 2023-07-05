Temmuz ayına girerken, Haziran ayında AppMaster.io'da gerçekleşen heyecan verici güncellemelere daha yakından bakmanın zamanı geldi. Daha fazla uzatmadan, en son eklemelerimize kısa bir genel bakış yapalım. Keşfedin ve tadını çıkarın!

Genel güncellemeler

Web Hizmeti Güvenliği (WSS) Desteği ile Gelişmiş Güvenlik

Veri güvenliğini önceliklendirmek için web platformumuzda Web Hizmeti Güvenliği (WSS) desteğini hayata geçirdik. Bu, web hizmetleriyle değiş tokuş edilen verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak, geliştiricilerin harici hizmetlerle etkileşim kurarken içlerinin rahat olmasını sağlar.

Sesin Web Uygulamalarında Sorunsuz Entegrasyonu

Geliştiricilerin ses öğelerini web uygulamalarına zahmetsizce dahil etmelerine olanak tanıyan ses bloklarını platformumuza ekledik. Geliştiriciler, arka plan müziği, dış ses anlatımları ve etkileşimli ses efektleri ekleme yeteneği sayesinde ilgi çekici ve sürükleyici web deneyimleri oluşturabilir.

BP Web Uygulamaları için STF Modu ile Optimize Edilmiş Performans

Performansı ve yanıt hızını artırmak için BP web uygulamaları için STF (Tek Dişli İşlev) modunu kullanıma sunduk. İşleme operasyonları için tek bir iş parçacığı kullanarak, geliştiriciler uygulamalarında gelişmiş verimlilik ve azaltılmış gecikme elde edebilirler.

arka uç

Haziran ayında, çabalarımızı yazılım geliştirme platformumuzda önemli arka uç geliştirmeleri uygulamaya adadık:

Kolaylaştırılmış Geçişler

Modellerdeki değişken türlerini değiştirirken geçişlerin davranışını ele aldık. Artık yalnızca etkilenen değişkenler değişikliğe uğrayarak gereksiz veritabanı sıfırlamaları gerektirmeden veri bütünlüğü korunuyor.

Gelişmiş Sunucu Kararlılığı

Tüm müşteri projelerini yeni, oldukça kararlı sunuculara taşıdık. Bu geçiş, uygulamalar için iyileştirilmiş çalışma süresi ve güvenilirlik sağlayarak geliştiricilerin sunucu yönetimi konusunda endişelenmeden işlerine odaklanmalarına olanak tanır.

Mobil Uygulama Düzeltmeleri

Mobil uygulama bileşenleriyle ilgili küçük sorunları çözdük. Bu düzeltmeler işlevselliği geliştirir ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Basitleştirilmiş Uygulama Yayınlama

Daha önce özel etki alanlarıyla uygulama yayınlamayı etkileyen bir sorunu düzelttik. Artık geliştiriciler, özel etki alanı kurulumlarından bağımsız olarak uygulamalarını sorunsuz bir şekilde yayınlayabilir ve dağıtım sürecini kolaylaştırabilir.

Yeni özellikler

Mobil Uygulamalar için İzin Yöneticisi

Mobil uygulamalar için, geliştiricilerin erişim kontrolünü kolayca yönetmelerine ve uygulamalarında güvenliği artırmalarına olanak tanıyan bir İzin Yöneticisini kullanıma sunduk.

Gelişmiş İşlevsellik için Yeni Tip JSON Blokları

Geliştiriciler artık JSON verileriyle çalışmak için yeni tip JSON bloklarından yararlanarak dinamik ve esnek uygulamalar oluşturmalarını sağlayabilir.

Performans Optimizasyonu için Geliştirilmiş Uygulama Şeması

İyileştirilmiş web ve mobil uygulama şemamız, performansı artırır ve JSON dosya boyutunu küçülterek daha hızlı yükleme süreleri ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimleri sağlar.

KDV ve DUNS entegrasyonu

Workspace profillerine ve faturalara KDV ve DUNS (Dun & Bradstreet) eklendi. Bu entegrasyon, kullanıcıların KDV ve DUNS ayrıntılarını dahil etmelerini sağlayarak sorunsuz mali işlemler ve düzenleyici standartlarla uyumluluk sağlar.

AppMaster.io'daki Haziran güncellemeleri, yazılım geliştirme platformumuza önemli iyileştirmeler getirdi. Sürekli gelişmeye kararlıyız ve gelecekte daha heyecan verici güncellemeler getirmeyi dört gözle bekliyoruz. AppMaster.io'daki diğer gelişmeler için bizi izlemeye devam edin!