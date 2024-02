Applications vocales sans code

Les applications vocales No-Code font référence à une catégorie spécifique d'applications qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec elles à l'aide de commandes vocales, tout en étant également créées à l'aide de plates no-code telles que AppMaster. Ces applications utilisent souvent des technologies avancées de reconnaissance vocale, de synthèse vocale et de traitement du langage naturel pour fournir aux utilisateurs des fonctionnalités d'interaction vocale efficaces et pratiques. Ce type d'application est conçu pour permettre aux développeurs et aux utilisateurs non techniques de créer des applications vocales sans avoir besoin d'écrire de code.

Avec les progrès rapides des technologies d’intelligence artificielle (IA) et de reconnaissance vocale, les applications à commande vocale deviennent de plus en plus répandues dans un large éventail de secteurs. L'intégration de commandes vocales dans les applications permet aux utilisateurs de bénéficier d'une interactivité et d'une commodité améliorées, tout en offrant également une accessibilité aux personnes ayant des limitations physiques. Selon un rapport de Juniper Research, le marché mondial des haut-parleurs intelligents basés sur la voix devrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2025, démontrant les opportunités de croissance potentielles dans ce domaine.

Simultanément, il y a eu une augmentation de la demande de plates no-code qui simplifient et accélèrent le processus de développement d'applications sans nécessiter de compétences ou de connaissances approfondies en matière de codage. En offrant aux utilisateurs un moyen plus accessible et plus efficace de créer des applications, les plateformes no-code comme AppMaster révolutionnent le développement logiciel moderne. Selon une étude récente de Gartner, d'ici 2024, les solutions low-code et no-code devraient représenter plus de 65 % de toutes les fonctions de développement d'applications.

Les applications vocales No-Code combinent de manière transparente ces deux tendances émergentes, permettant aux utilisateurs de développer des applications intuitives et vocales qui s'adressent à une base d'utilisateurs plus large et offrent une expérience utilisateur plus engageante. En tirant parti de l'interface visuelle, des composants drag-and-drop et des modules prédéfinis d'une plate-forme no-code, les utilisateurs peuvent rapidement créer et personnaliser des applications avec des fonctionnalités vocales. Cela accélère non seulement le processus de développement, mais garantit également que les applications peuvent évoluer en fonction des exigences changeantes avec un minimum de dette technique ou de maintenance.

La plate-forme AppMaster, par exemple, simplifie considérablement le processus de développement d'applications vocales No-Code, permettant aux utilisateurs de créer des modèles de données, une logique métier, endpoints d'API REST et endpoints WebSocket, le tout via une interface visuelle facile à utiliser. La plate-forme génère du code source pour les applications backend en Go (golang), les applications Web dans le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript, ainsi que les applications mobiles utilisant Kotlin piloté par serveur, Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

L'un des principaux avantages de l'utilisation d'une plate-forme no-code comme AppMaster pour créer des applications vocales réside dans son approche basée sur le serveur. Cela permet aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API de l'application sans avoir à soumettre de nouvelles versions aux différents magasins d'applications, ce qui entraîne une réduction des temps d'arrêt et une flexibilité accrue. De plus, l'environnement de développement intégré (IDE) complet d' AppMaster rend le développement d'applications dix fois plus rapide et trois fois plus rentable par rapport aux méthodes traditionnelles, permettant même à un seul développeur citoyen de créer des solutions logicielles sophistiquées et évolutives.

Alors qu'un nombre croissant d'entreprises et de développeurs individuels se tournent vers les plates no-code pour créer une large gamme d'applications, les applications vocales No-Code sont sur le point de devenir une partie intégrante du paysage moderne du développement d'applications. La plateforme AppMaster, entre autres solutions no-code, permet aux utilisateurs de créer des applications vocales qui répondent aux exigences de divers secteurs, de la finance et de la santé à l'éducation et au divertissement.

Avec AppMaster, les utilisateurs peuvent créer des applications vocales No-Code hautement évolutives et personnalisables en exploitant des modules, des modèles et des composants prédéfinis, ainsi qu'en définissant une logique métier et des modèles de données essentiels sans écrire une seule ligne de code. Cela permet finalement aux entreprises et aux particuliers d'exploiter la puissance de la technologie de pointe sous la forme de l'IA, de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale pour créer une nouvelle ère d'applications no-code qui améliorent l'expérience utilisateur, améliorent l'accessibilité et rationalisent divers processus. dans un monde de plus en plus connecté.