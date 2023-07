ERP-Systeme(Enterprise Resource Planning) sind für Unternehmen, die ihren Betrieb modernisieren wollen, von entscheidender Bedeutung, da sie Aufgaben wie Finanzen, Bestandsmanagement, Personalwesen, Vertrieb und Kundenbeziehungsmanagement konsolidieren. Diese Systeme integrieren diese Prozesse in eine einzige Plattform, was die Effizienz erhöht, Fehler reduziert und eine bessere Entscheidungsfindung ermöglicht.

Da die Technologie fortschreitet und die Unternehmen immer komplexer werden, wird ein umfassendes ERP-System immer wichtiger. Bei der Auswahl eines ERP-Systems ist es entscheidend, die wichtigsten Funktionen für den Geschäftserfolg zu berücksichtigen. In diesem Artikel gehen wir auf eine wichtige Funktion ein, auf die Sie achten sollten: integrierte Analyse- und Berichtsfunktionen.

Integrierte Analysen und Berichte

Eine der wichtigsten Funktionen, die ein ERP-System haben muss, sind integrierte Analyse- und Berichtsfunktionen. Mit diesen Werkzeugen können Benutzer wertvolle Erkenntnisse aus großen Datenmengen gewinnen, die im Rahmen von Geschäftsprozessen anfallen. Neben der Erstellung und Anpassung von Standardberichten sollten fortgeschrittene Analysefunktionen es den Benutzern ermöglichen, Trends, Muster und Ausreißer in den Daten zu untersuchen, zukünftige Ergebnisse vorherzusagen und wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) zu ermitteln. Eine leistungsstarke Analysesuite in einem ERP-System sollte folgende Funktionen bieten:

Anpassbare Dashboards: Ermöglichen Sie es den Benutzern, personalisierte, rollenbasierte Dashboards zu erstellen, die relevante Informationen und KPIs speziell für ihre Aufgabenbereiche anzeigen. Daten in Echtzeit: Ermöglichen Sie den Zugriff auf aktuelle Informationen, die es den Anwendern ermöglichen, fundierte und zeitnahe Entscheidungen zu treffen, um der Geschäftsdynamik gerecht zu werden. Ad-hoc-Berichterstattung: Ermöglichen Sie es den Benutzern, Ad-hoc-Berichte zu erstellen, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen, ohne auf vorgefertigte Vorlagen zurückgreifen zu müssen oder die Unterstützung von IT-Mitarbeitern zu benötigen. Datenvisualisierung: Bieten Sie eine Reihe von Visualisierungsoptionen an, wie z. B. Diagramme, Grafiken und Heatmaps, damit die Benutzer komplexe Daten besser verstehen und Trends erkennen können.

Eine ausgefeilte Analysesuite in Ihrem ERP-System verbessert die Entscheidungsfindung, indem sie umsetzbare Erkenntnisse präsentiert, die Ihrem Unternehmen helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Anpassbare Module und flexible Architektur

Jedes Unternehmen ist einzigartig, und Ihr ERP-System sollte in der Lage sein, auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen einzugehen. Eine flexible, anpassbare ERP-Plattform ist unerlässlich, damit Sie das System, die Arbeitsabläufe und die Benutzeroberfläche entsprechend den einzigartigen Prozessen, Praktiken und Zielen Ihres Unternehmens konfigurieren können. Bei der Bewertung der Anpassungsfähigkeit eines ERP-Systems sollten Sie darauf achten, ob es Folgendes bietet:

Modularer Aufbau

Das ERP-System sollte aus separaten, aber integrierten Modulen bestehen, die jeweils auf eine bestimmte Geschäftsfunktion ausgerichtet sind. Dank dieses modularen Aufbaus können Sie die Module auswählen, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind, und vermeiden, für Funktionen zu bezahlen, die Sie nicht benötigen.

No-Code oder Low-Code-Anpassung

Ein modernes ERP-System sollte No-Code- oder Low-Code-Anpassungsoptionen bieten, die es auch technisch nicht versierten Benutzern ermöglichen, die Funktionalität des Systems ohne Programmierkenntnisse anzupassen. So kann Ihr Team das System an Ihre Prozesse anpassen, ohne auf externe Entwickler oder Berater angewiesen zu sein. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist AppMaster, eine No-Code-Plattform, mit der Benutzer Softwareanwendungen erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen.

Prozessautomatisierung

Das System sollte über eine Vielzahl von Optionen zur Prozessautomatisierung verfügen, die es den Benutzern ermöglichen, Arbeitsabläufe zu definieren und zu automatisieren, manuelle Aufgaben zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Das System sollte es Ihnen ermöglichen, Datenmodelle zu erstellen und zu modifizieren, die Ihren individuellen Geschäfts- und Datenanforderungen entsprechen, was zu einer genaueren Darstellung der Daten und Prozesse Ihres Unternehmens führt.

Ein anpassungsfähiges ERP-System berücksichtigt nicht nur die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens, sondern ermöglicht auch Wachstum und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen. Eine flexible Architektur bietet einen langfristigen Wert und einen Vorteil gegenüber Konkurrenten, die durch starre, schwer zu ändernde Systeme eingeschränkt sind.

Mobile Funktionen für den Zugriff von unterwegs

Heutzutage ist es für Entscheidungsträger und Mitarbeiter gleichermaßen wichtig, jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen und Daten zu haben. Dank mobiler Funktionen können die Benutzer von ERP-Systemen ihre Geschäftsprozesse verwalten, wichtige Statistiken überwachen und von überall und jederzeit über ihre Smartphones oder Tablets Maßnahmen ergreifen. Diese Zugänglichkeit und Bequemlichkeit sind von größter Bedeutung für die Rationalisierung von Geschäftsabläufen und die Steigerung der Produktivität. Eine mobilfreundliche ERP-Lösung bietet mehrere Vorteile, darunter:

Gesteigerte Produktivität : Durch den mobilen Zugriff auf das ERP-System können Mitarbeiter auch dann Aufgaben erledigen, mit Teammitgliedern kommunizieren und Entscheidungen treffen, wenn sie nicht im Büro sind. Diese Flexibilität führt zu einer höheren Produktivität und Effizienz im gesamten Unternehmen.

: Durch den mobilen Zugriff auf das ERP-System können Mitarbeiter auch dann Aufgaben erledigen, mit Teammitgliedern kommunizieren und Entscheidungen treffen, wenn sie nicht im Büro sind. Diese Flexibilität führt zu einer höheren Produktivität und Effizienz im gesamten Unternehmen. Verbesserte Entscheidungsfindung : Der Zugriff auf Echtzeitdaten und -analysen ermöglicht es Entscheidungsträgern, fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie nicht im Büro sind, und gewährleistet eine rechtzeitige Reaktion auf kritische Geschäftsprobleme und -möglichkeiten.

: Der Zugriff auf Echtzeitdaten und -analysen ermöglicht es Entscheidungsträgern, fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie nicht im Büro sind, und gewährleistet eine rechtzeitige Reaktion auf kritische Geschäftsprobleme und -möglichkeiten. Verbesserte Zusammenarbeit : Mobile Funktionen erleichtern die nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern, so dass sie mit ihren Kollegen weltweit in Verbindung bleiben und gemeinsam Entscheidungen treffen können. Diese Echtzeit-Kommunikation sorgt nicht nur dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, sondern ermöglicht auch eine schnellere Lösung von Problemen und das Erreichen gemeinsamer Ziele.

: Mobile Funktionen erleichtern die nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern, so dass sie mit ihren Kollegen weltweit in Verbindung bleiben und gemeinsam Entscheidungen treffen können. Diese Echtzeit-Kommunikation sorgt nicht nur dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, sondern ermöglicht auch eine schnellere Lösung von Problemen und das Erreichen gemeinsamer Ziele. Kundenzufriedenheit: Der schnelle Zugriff auf wichtige Kundendaten, Verkaufs- und Bestandsinformationen sowie andere Analysen ermöglicht es den Vertriebs- und Supportteams, umgehend auf Kundenanfragen zu reagieren und effiziente Dienstleistungen anzubieten. Diese sofortige Verfügbarkeit führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einem besseren Ruf der Marke.

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollte ein mobiles ERP-System über eine reaktionsschnelle Benutzeroberfläche, starke Sicherheitsfunktionen und eine nahtlose Integration mit der Haupt-ERP-Plattform verfügen. Darüber hinaus können innovative Plattformen wie AppMaster( no-code) Unternehmen bei der einfachen Erstellung mobiler Anwendungen unterstützen und so die Entwicklung mobilfähiger ERP-Systeme für moderne Unternehmen erheblich vereinfachen.

Nahtlose Integration mehrerer Geschäftssysteme

Integration ist eine Schlüsselkomponente jeder erfolgreichen ERP-Implementierung. Ein gut integriertes ERP-System ist für die Rationalisierung von Arbeitsabläufen und die Vermeidung von Datensilos zwischen verschiedenen Abteilungen und Prozessen unerlässlich. Es stellt sicher, dass alle Geschäftsprozesse, wie z. B. Finanzwesen, Personalwesen, Bestandsverwaltung und CRM, harmonisch zusammenarbeiten, was zu einer erhöhten betrieblichen Effizienz und Datengenauigkeit führt. Hier sind einige bemerkenswerte Vorteile der nahtlosen Integration in ein ERP-System:

Geringere manuelle Dateneingabe : Mit integrierten Systemen können Daten problemlos gemeinsam genutzt und über verschiedene Prozesse hinweg synchronisiert werden, wodurch sich die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe verringert und das Risiko von Fehlern und Inkonsistenzen minimiert wird.

: Mit integrierten Systemen können Daten problemlos gemeinsam genutzt und über verschiedene Prozesse hinweg synchronisiert werden, wodurch sich die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe verringert und das Risiko von Fehlern und Inkonsistenzen minimiert wird. Optimierte Arbeitsabläufe : Durch die Integration wird der Informationsfluss zwischen verschiedenen Geschäftsprozessen automatisiert und harmonisiert, wodurch die betriebliche Gesamteffizienz gesteigert und Redundanzen reduziert werden.

: Durch die Integration wird der Informationsfluss zwischen verschiedenen Geschäftsprozessen automatisiert und harmonisiert, wodurch die betriebliche Gesamteffizienz gesteigert und Redundanzen reduziert werden. Verbesserte Datengenauigkeit : Ein integriertes ERP-System verringert die Möglichkeit von Datendiskrepanzen und stellt sicher, dass alle Abteilungen mit genauen, aktuellen Daten arbeiten, die eine bessere Entscheidungsfindung und Leistungsmessung ermöglichen.

: Ein integriertes ERP-System verringert die Möglichkeit von Datendiskrepanzen und stellt sicher, dass alle Abteilungen mit genauen, aktuellen Daten arbeiten, die eine bessere Entscheidungsfindung und Leistungsmessung ermöglichen. Kosteneinsparungen: Eine nahtlose Integration führt zu verbesserter Effizienz und weniger Fehlern, was sich letztlich in Kosteneinsparungen und einer höheren Investitionsrendite (ROI) für Ihr ERP-System niederschlägt.

Bei der Evaluierung von ERP-Lösungen sollten Unternehmen auf deren Integrationsmöglichkeiten mit bestehenden Systemen und Anwendungen von Drittanbietern achten. Eine solche Integration kann über APIs, benutzerdefinierte Konnektoren oder vorgefertigte Integrationen, die vom ERP-Anbieter bereitgestellt werden, erfolgen. Plattformen wie AppMaster können Unternehmen dabei helfen, benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen und APIs für ihre ERP-Systeme zu generieren, um eine nahtlose Konnektivität und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Geschäftsanwendungen zu gewährleisten.

Die Verfolgung von Daten in Echtzeit ist eine wichtige Funktion eines ERP-Systems, da sie Unternehmen den Zugriff auf aktuelle Informationen für mehrere Prozesse ermöglicht und eine schnelle Entscheidungsfindung erleichtert. Der sofortige Zugriff auf Echtzeitdaten steigert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern fördert auch die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, so dass die Mitarbeiter effizienter auf gemeinsame Ziele hinarbeiten können. Einige Vorteile der Echtzeit-Datenverfolgung und der verbesserten Zusammenarbeit in einem ERP-System sind

Verbesserte Entscheidungsfindung : Durch den Echtzeit-Zugang zu wichtigen Daten und Geschäftseinblicken können Entscheidungsträger fundierte Entscheidungen treffen und proaktiv auf sich bietende Chancen oder Probleme reagieren, was zu besseren Geschäftsergebnissen führt.

: Durch den Echtzeit-Zugang zu wichtigen Daten und Geschäftseinblicken können Entscheidungsträger fundierte Entscheidungen treffen und proaktiv auf sich bietende Chancen oder Probleme reagieren, was zu besseren Geschäftsergebnissen führt. Bessere Ressourcenzuweisung : Echtzeitdaten zu Projektstatus, Lagerbeständen und Personalverfügbarkeit helfen Managern, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und notwendige Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass Projekte und Aufgaben rechtzeitig und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden.

: Echtzeitdaten zu Projektstatus, Lagerbeständen und Personalverfügbarkeit helfen Managern, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und notwendige Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass Projekte und Aufgaben rechtzeitig und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden. Höhere betriebliche Effizienz : Die Verfolgung von Daten in Echtzeit erleichtert die Identifizierung und Behebung von Engpässen und Ineffizienzen in verschiedenen Prozessen, was zu einer höheren betrieblichen Effizienz im gesamten Unternehmen führt.

: Die Verfolgung von Daten in Echtzeit erleichtert die Identifizierung und Behebung von Engpässen und Ineffizienzen in verschiedenen Prozessen, was zu einer höheren betrieblichen Effizienz im gesamten Unternehmen führt. Bessere Zusammenarbeit: Die Verfügbarkeit von Daten in Echtzeit fördert die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern, da sie die neuesten Informationen austauschen, Probleme ansprechen und Entscheidungen gemeinsam und schnell treffen können.

Um von der Datenverfolgung in Echtzeit und der verbesserten Zusammenarbeit zu profitieren, müssen Unternehmen ein ERP-System wählen, das fortschrittliches Reporting, Datenvisualisierung und Tools für die Zusammenarbeit bietet. Darüber hinaus können API-gesteuerte Plattformen wie AppMaster dabei helfen, maßgeschneiderte Dashboards und Berichtslösungen zu erstellen, die einen noch besseren Zugang zu Echtzeitdaten und Erkenntnissen ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein modernes ERP-System mit mobilen Funktionen, nahtloser Integration und Datenverfolgung in Echtzeit die Effizienz, die Entscheidungsfindung und die Gesamtbetriebsleistung eines Unternehmens erheblich verbessern kann. Durch die sorgfältige Berücksichtigung dieser Funktionen während des ERP-Auswahlprozesses können Unternehmen die richtige Lösung wählen, die ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen entspricht.

Skalierbarkeit und Cloud-Kompatibilität

Wenn Sie ein ERP-System für Ihr Unternehmen in Erwägung ziehen, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass das System mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Die Skalierbarkeit spielt bei einer ERP-Lösung eine wichtige Rolle, da sie in der Lage sein sollte, die Zunahme von Unternehmensgröße, Benutzern, Transaktionen, Prozessen und anderen wichtigen Parametern zu bewältigen. Die zukunftssichersten ERP-Systeme sind diejenigen, die sich problemlos erweitern oder verkleinern lassen, um Ihre sich ändernden Anforderungen zu erfüllen, ohne unnötige Unterbrechungen zu verursachen. Einige der Aspekte, auf die Sie bei einem ERP-System im Hinblick auf die Skalierbarkeit achten sollten, sind:

Modularer Aufbau: Ein modulares ERP-System ermöglicht es Ihnen, Merkmale und Funktionen hinzuzufügen oder zu entfernen, wenn sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, mit den wesentlichen Modulen zu beginnen und diese schrittweise entsprechend Ihren Anforderungen zu erweitern, so dass Sie die Last einer umfangreichen Implementierung vom ersten Tag an vermeiden können.

Ein modulares ERP-System ermöglicht es Ihnen, Merkmale und Funktionen hinzuzufügen oder zu entfernen, wenn sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, mit den wesentlichen Modulen zu beginnen und diese schrittweise entsprechend Ihren Anforderungen zu erweitern, so dass Sie die Last einer umfangreichen Implementierung vom ersten Tag an vermeiden können. Benutzerkapazität: Vergewissern Sie sich, dass das ERP-System eine steigende Zahl von Nutzern effizient bedienen kann, wenn Ihr Unternehmen expandiert oder die Nachfrage stark ansteigt. Es ist wichtig, die Angaben des ERP-Anbieters zur Benutzerkapazität zu überprüfen, indem Sie Erfahrungsberichte und Bewertungen von Kunden lesen oder einen Leistungstest in Ihrem spezifischen Umfeld durchführen.

Vergewissern Sie sich, dass das ERP-System eine steigende Zahl von Nutzern effizient bedienen kann, wenn Ihr Unternehmen expandiert oder die Nachfrage stark ansteigt. Es ist wichtig, die Angaben des ERP-Anbieters zur Benutzerkapazität zu überprüfen, indem Sie Erfahrungsberichte und Bewertungen von Kunden lesen oder einen Leistungstest in Ihrem spezifischen Umfeld durchführen. Flexible Lizenzierung: Entscheiden Sie sich für ERP-Lösungen, die Lizenzierungsstrukturen bieten, die den Anforderungen Ihres Unternehmens in verschiedenen Wachstumsphasen gerecht werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, nur für die Funktionen und die Anzahl der Benutzer zu zahlen, die Sie derzeit benötigen, und sich nicht an teure Langzeitverträge zu binden.

Entscheiden Sie sich für ERP-Lösungen, die Lizenzierungsstrukturen bieten, die den Anforderungen Ihres Unternehmens in verschiedenen Wachstumsphasen gerecht werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, nur für die Funktionen und die Anzahl der Benutzer zu zahlen, die Sie derzeit benötigen, und sich nicht an teure Langzeitverträge zu binden. Cloud-Kompatibilität: Cloud-basierte ERP-Systeme sind im Vergleich zu On-Premises-Systemen von Natur aus skalierbarer, da sie sich problemlos an Ihre wechselnden Anforderungen in Bezug auf Rechenleistung, Speicherplatz und Konnektivität anpassen können. Darüber hinaus bieten Cloud-basierte Systeme zahlreiche zusätzliche Vorteile wie einfache Zugänglichkeit, automatische Updates und geringere Anschaffungskosten.

Sicherheit und Compliance

Da ERP-Systeme eine große Menge an sensiblen Geschäftsinformationen enthalten - von Finanzdaten bis hin zu persönlichen Mitarbeiterdaten - ist es von entscheidender Bedeutung, ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, um Datenverletzungen, unbefugten Zugriff und andere Cyber-Bedrohungen zu verhindern. Um die Sicherheit und Konformität eines ERP-Systems zu beurteilen, sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:

Datenschutz und Verschlüsselung: Stellen Sie sicher, dass die ERP-Lösung Datenschutz bietet, einschließlich Verschlüsselung sowohl im Ruhezustand als auch bei der Übertragung, um Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Stellen Sie sicher, dass die ERP-Lösung Datenschutz bietet, einschließlich Verschlüsselung sowohl im Ruhezustand als auch bei der Übertragung, um Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Zugriffskontrolle und Benutzerberechtigungen: Ein sicheres ERP-System sollte granulare Zugriffskontrollen und anpassbare Benutzerberechtigungen bieten, damit Administratoren festlegen können, wer auf bestimmte Daten innerhalb der Plattform zugreifen, sie ändern oder löschen darf.

Ein sicheres ERP-System sollte granulare Zugriffskontrollen und anpassbare Benutzerberechtigungen bieten, damit Administratoren festlegen können, wer auf bestimmte Daten innerhalb der Plattform zugreifen, sie ändern oder löschen darf. Auditing und Überwachung: Das ERP-System sollte über Auditing-Tools verfügen, mit denen Sie Benutzeraktivitäten und Systemänderungen verfolgen und überwachen können. Diese Tools sind unerlässlich, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, die Datenintegrität zu wahren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Das ERP-System sollte über Auditing-Tools verfügen, mit denen Sie Benutzeraktivitäten und Systemänderungen verfolgen und überwachen können. Diese Tools sind unerlässlich, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, die Datenintegrität zu wahren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Compliance-Zertifizierungen: Überprüfen Sie, ob der ERP-Anbieter die Einhaltung einschlägiger Branchenstandards wie ISO 27001, SOC 2 oder GDPR nachweisen kann. Diese Zertifizierungen bestätigen das Engagement des Anbieters für sichere Praktiken und können Ihr Unternehmen vor Strafen bei Nichteinhaltung schützen.

Überprüfen Sie, ob der ERP-Anbieter die Einhaltung einschlägiger Branchenstandards wie ISO 27001, SOC 2 oder GDPR nachweisen kann. Diese Zertifizierungen bestätigen das Engagement des Anbieters für sichere Praktiken und können Ihr Unternehmen vor Strafen bei Nichteinhaltung schützen. Regelmäßige Sicherheitsupdates: ERP-Anbieter sollten regelmäßig Sicherheitsupdates und Patches zur Verfügung stellen, um sich vor den sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen zu schützen. Erkundigen Sie sich nach der Häufigkeit und der Einfachheit der Anwendung dieser Aktualisierungen, um eine kontinuierliche Sicherheit zu gewährleisten.

Benutzerfreundliche Oberfläche und vereinfachte Arbeitsabläufe

Wie bei jeder Softwareimplementierung ist die Benutzerakzeptanz ein entscheidender Faktor für den Erfolg Ihres ERP-Systems. Die Wahl einer ERP-Lösung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und vereinfachten Arbeitsabläufen trägt dazu bei, die Lernkurve für Ihre Mitarbeiter zu verkürzen, was letztlich zu einer höheren Produktivität und einer besseren Kapitalrendite (ROI) führt. Um die Benutzerfreundlichkeit eines ERP-Systems zu bewerten, sollten Sie die folgenden Aspekte berücksichtigen:

Intuitive Benutzeroberfläche: Das ERP-System sollte eine übersichtliche, leicht zu navigierende Benutzeroberfläche mit klaren Menüs, Schaltflächen und Aktionspunkten aufweisen. So finden die Benutzer schnell die benötigten Informationen und können ihre Aufgaben effizient erledigen.

Das ERP-System sollte eine übersichtliche, leicht zu navigierende Benutzeroberfläche mit klaren Menüs, Schaltflächen und Aktionspunkten aufweisen. So finden die Benutzer schnell die benötigten Informationen und können ihre Aufgaben effizient erledigen. Anpassbare Arbeitsabläufe: Ein ERP-System, das anpassbare Arbeitsabläufe unterstützt, ermöglicht es Ihnen, die Prozesse an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen, was zu einer verbesserten Effizienz und Effektivität führt. Achten Sie auf Funktionen, die es den Benutzern ermöglichen, Workflows einfach zu erstellen, zu ändern oder zu löschen und sie nach Bedarf anzupassen.

Ein ERP-System, das anpassbare Arbeitsabläufe unterstützt, ermöglicht es Ihnen, die Prozesse an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen, was zu einer verbesserten Effizienz und Effektivität führt. Achten Sie auf Funktionen, die es den Benutzern ermöglichen, Workflows einfach zu erstellen, zu ändern oder zu löschen und sie nach Bedarf anzupassen. Kontextbezogene Hilfe und Tooltips: Ein gut konzipiertes ERP-System sollte kontextbezogene Hilfe, Tooltipps und Erklärungen für verschiedene Funktionen bieten. Diese Funktionen helfen den Benutzern, die Möglichkeiten der Plattform zu verstehen und sie effektiv zu nutzen.

Ein gut konzipiertes ERP-System sollte kontextbezogene Hilfe, Tooltipps und Erklärungen für verschiedene Funktionen bieten. Diese Funktionen helfen den Benutzern, die Möglichkeiten der Plattform zu verstehen und sie effektiv zu nutzen. Schulung und Unterstützung: Die ERP-Implementierung kann ein komplexes Unterfangen sein, und die Lernkurve kann für einige Mitarbeiter steil sein. Wählen Sie einen ERP-Anbieter, der umfassende Schulungs- und Support-Ressourcen anbietet, z. B. Tutorials, Webinare und Live-Support, um eine reibungslose Übernahme durch die Benutzer zu gewährleisten.

Die ERP-Implementierung kann ein komplexes Unterfangen sein, und die Lernkurve kann für einige Mitarbeiter steil sein. Wählen Sie einen ERP-Anbieter, der umfassende Schulungs- und Support-Ressourcen anbietet, z. B. Tutorials, Webinare und Live-Support, um eine reibungslose Übernahme durch die Benutzer zu gewährleisten. Integration mit vertrauten Tools: Ein ERP-System, das sich nahtlos in gängige und weit verbreitete Tools wie Microsoft Office, Google Workspace oder die CRM-Plattform Ihrer Wahl integrieren lässt, kann die Benutzerakzeptanz verbessern und die Arbeitsabläufe optimieren. Die Benutzer werden es zu schätzen wissen, dass sie weiterhin mit ihren vertrauten Tools arbeiten können und gleichzeitig von den Synergien einer einheitlichen ERP-Lösung profitieren.

Wenn Sie bei Ihrem ERP-System Wert auf Skalierbarkeit, Cloud-Kompatibilität, Sicherheit, Konformität und Benutzerfreundlichkeit legen, sind Sie besser gerüstet, um das Wachstum Ihres Unternehmens zu unterstützen und sich an das sich entwickelnde Geschäftsumfeld anzupassen. Ziehen Sie außerdem Plattformen wie AppMaster in Betracht, um eine nahtlose Integration mit anderen Unternehmenssystemen zu ermöglichen, was die Gesamteffektivität Ihrer ERP-Lösung weiter steigern kann.

Verfügbarkeit von Schulungen und Support

Ein wesentliches Merkmal eines jeden ERP-Systems ist die Verfügbarkeit umfassender Schulungs- und Supportressourcen. Die Implementierung einer neuen ERP-Lösung kann ein komplexer Prozess sein, der für Ihre Mitarbeiter oft mit einer steilen Lernkurve verbunden ist. Daher ist der Zugang zu Schulungsmaterialien wie Online-Dokumentation, Video-Tutorials, Live-Webinaren und Kursen unter Anleitung von Ausbildern von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Ihr Team die Software effizient und effektiv nutzen kann.

Darüber hinaus sollte der vom Anbieter bereitgestellte Support den Zugang zu einem engagierten Support-Team beinhalten, das bei der Behebung von Problemen helfen, Fragen beantworten und Anleitungen zur Verwendung des ERP-Systems geben kann. Der Support kann in verschiedenen Formen erfolgen, z. B. per E-Mail, Telefon oder Live-Chat, und sollte während Ihrer Geschäftszeiten erreichbar sein, um Ausfallzeiten aufgrund von ungelösten technischen Problemen zu minimieren.

Darüber hinaus kann ein Anbieter, der ein reaktionsschnelles Support-Team und eine Benutzer-Community anbietet, Ihre Fähigkeit, die Vorteile Ihres ERP-Systems zu maximieren, erheblich verbessern. Eine aktive Benutzer-Community ermöglicht es Ihnen, mit anderen Benutzern in Kontakt zu treten, bewährte Verfahren auszutauschen, sich über neue Funktionen zu informieren und Lösungen für häufige Probleme zu finden, die andere Kunden möglicherweise bereits hatten und gelöst haben.

Mitnehmen: Wählen Sie das richtige ERP-System für Ihr Unternehmen

Die Auswahl des richtigen ERP-Systems kann eine schwierige Aufgabe sein, wenn man bedenkt, dass es auf dem Markt eine Vielzahl von Funktionen und Möglichkeiten gibt. Wenn Sie sich jedoch auf die in diesem Artikel beschriebenen wesentlichen Merkmale konzentrieren, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die den spezifischen Anforderungen und Zielen Ihres Unternehmens gerecht wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie bei einem ERP-System vor allem auf folgende Merkmale achten sollten

Integrierte Analysen und Berichte für eine datengestützte Entscheidungsfindung

Anpassbare Module und flexible Architektur für maßgeschneiderte Lösungen

Mobile Funktionen für den bequemen Zugriff von unterwegs

Nahtlose Integration mit bestehenden Geschäftssystemen

Datenverfolgung in Echtzeit und verbesserte Zusammenarbeit

Skalierbarkeit und Cloud-Kompatibilität für die Anpassung an das Unternehmenswachstum

Starke Sicherheitsmaßnahmen und Compliance-Tools

Benutzerfreundliche Oberfläche und vereinfachte Arbeitsabläufe für eine einfache Einführung

Umfassende Schulungs- und Supportressourcen für eine nahtlose Implementierung

Bei der Bewertung verschiedener ERP-Systeme ist es wichtig, diese Merkmale zu berücksichtigen und eine Lösung zu wählen, die nicht nur Ihre aktuellen Anforderungen erfüllt, sondern auch das Potenzial hat, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen. Die richtige Entscheidung für ein ERP-System erfordert zwar eine gründliche Recherche und Planung, doch die langfristigen Vorteile einer höheren Effizienz, einer besseren Entscheidungsfindung und einer größeren betrieblichen Kontrolle können die in den Auswahlprozess investierte Zeit bei weitem überwiegen.

Ziehen Sie außerdem in Erwägung, no-code Plattformen wie AppMaster zu nutzen, die einen flexibleren Ansatz für die Anwendungsentwicklung bieten und Ihr ERP-System ergänzen können. Indem Sie die Leistungsfähigkeit von no-code nutzen, können Sie maßgeschneiderte Anwendungen und Integrationen erstellen, die auf Ihre individuellen geschäftlichen Herausforderungen und Anforderungen zugeschnitten sind, und so ein umfassendes und kohärentes Software-Ökosystem für Ihr Unternehmen sicherstellen.