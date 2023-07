Die Softwareentwicklungsbranche entwickelt sich rasant weiter und bietet Unternehmen eine Reihe von Entwicklungsplattformen und -methoden, die den Prozess optimieren und ihre spezifischen Anforderungen erfüllen sollen. Diese Plattformen lassen sich grob in drei Hauptkategorien einteilen: Zerocode(No-Code), Low-Code und traditionelles Coding. In diesem Artikel werden wir diese drei Kategorien untersuchen und ihre wichtigsten Unterschiede und Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen hervorheben.

Zerocode (No-Code) Plattformen

Zerocode oder No-Code Entwicklungsplattformen wurden entwickelt, um nicht-technische Benutzer in die Lage zu versetzen, Anwendungen, Websites und andere Softwarelösungen zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Mit einer visuellen Drag-and-Drop-Oberfläche können die Benutzer Komponenten entwerfen und Anwendungsprozesse visuell definieren, so dass sie schnell und einfach voll funktionsfähige Anwendungen erstellen können.

No-Code-Plattformen ermöglichen es jedem, der eine Idee hat, diese in ein funktionierendes Produkt umzuwandeln, wodurch die Einstiegshürden für die Softwareentwicklung erheblich gesenkt werden. Die No-Code -Bewegung hat in den letzten Jahren erheblich an Schwung gewonnen, da Unternehmen und Unternehmer nach effizienteren, leichter zugänglichen Wegen zur Erstellung von Softwarelösungen suchen. Einige beliebte Beispiele für No-Code Plattformen sind AppMaster.io, Wix, Bubble und Webflow.

Hauptmerkmale von Zerocode-Plattformen

Visuelle Schnittstelle: Zerocode-Plattformen bieten eine einfache drag-and-drop Schnittstelle für den Entwurf und die Erstellung von Anwendungen, wodurch die Notwendigkeit von Kodierung minimiert oder ganz eliminiert wird.

Zerocode-Plattformen bieten eine einfache Schnittstelle für den Entwurf und die Erstellung von Anwendungen, wodurch die Notwendigkeit von Kodierung minimiert oder ganz eliminiert wird. Schnelle Anwendungsentwicklung: Mit Zerocode-Plattformen können Benutzer schnell funktionale Anwendungen erstellen, was ideal für Unternehmen mit engen Fristen oder begrenzten Ressourcen ist.

Mit Zerocode-Plattformen können Benutzer schnell funktionale Anwendungen erstellen, was ideal für Unternehmen mit engen Fristen oder begrenzten Ressourcen ist. Benutzerfreundlich: Die Zerocode-Plattformen wurden für Benutzer ohne Programmierkenntnisse entwickelt und sind äußerst intuitiv und auch für technisch nicht versierte Benutzer zugänglich.

Die Zerocode-Plattformen wurden für Benutzer ohne Programmierkenntnisse entwickelt und sind äußerst intuitiv und auch für technisch nicht versierte Benutzer zugänglich. Geringes technisches Risiko: Bei Lösungen von no-code sind Fehlersuche, Wartung und Aktualisierung in der Regel einfacher als bei programmierabhängigen Plattformen, was das technische Risiko und die Projektkomplexität verringert.

Low-Code-Plattformen

Low-Code-Plattformen liegen irgendwo zwischen den Plattformen von No-Code und den traditionellen Codierungsmethoden. Sie bieten einen schnelleren Entwicklungsprozess im Vergleich zu traditionellen Kodierungsmethoden und behalten gleichzeitig ein gewisses Maß an Anpassung und Flexibilität. Diese Plattformen ermöglichen es den Benutzern, Softwarelösungen schneller zu erstellen, mit einer visuellen drag-and-drop Schnittstelle für das Design von Softwarekomponenten, während sie auch die Anpassung durch Kodierung für zusätzliche Flexibilität ermöglichen.

Low-Code-Plattformen richten sich an ein breites Spektrum von Benutzern, von technisch nicht versierten Benutzern bis hin zu Entwicklern, die ihren Softwareentwicklungsprozess beschleunigen möchten. Einige Beispiele für Low-Code-Plattformen sind OutSystems, Mendix und Appian.

Hauptmerkmale von Low-Code-Plattformen

Visuelle Drag-and-Drop-Schnittstelle: Low-Code-Plattformen bieten Anwendern eine visuelle Schnittstelle zum Entwerfen und Zusammenstellen von Anwendungen, was den Entwicklungsprozess vereinfacht und den Zeitaufwand reduziert.

Low-Code-Plattformen bieten Anwendern eine visuelle Schnittstelle zum Entwerfen und Zusammenstellen von Anwendungen, was den Entwicklungsprozess vereinfacht und den Zeitaufwand reduziert. Code-Anpassung: Obwohl Low-Code-Plattformen in erster Linie auf visuelle Tools setzen, ermöglichen sie dennoch eine Anpassung des Codes und schaffen so ein Gleichgewicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und Entwicklungsflexibilität.

Obwohl Low-Code-Plattformen in erster Linie auf visuelle Tools setzen, ermöglichen sie dennoch eine Anpassung des Codes und schaffen so ein Gleichgewicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und Entwicklungsflexibilität. Schnellere Entwicklungszeiten: Durch die Kombination von visuellen Tools mit der Möglichkeit, benutzerdefinierten Code zu schreiben, können Low-Code-Plattformen den Entwicklungsprozess beschleunigen und Anwendungen in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Codierungsmethoden erstellen.

Durch die Kombination von visuellen Tools mit der Möglichkeit, benutzerdefinierten Code zu schreiben, können Low-Code-Plattformen den Entwicklungsprozess beschleunigen und Anwendungen in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Codierungsmethoden erstellen. Überbrückung der Qualifikationslücke: Low-Code-Plattformen eignen sich für unterschiedliche Qualifikationsniveaus, so dass sie sowohl für technisch nicht versierte Benutzer als auch für erfahrene Entwickler geeignet sind, die ihren Entwicklungsprozess beschleunigen möchten.

Traditionelle Kodierungsplattformen

Beim traditionellen Coding, auch bekannt als Hand-Coding, werden Softwareanwendungen, Websites und andere Lösungen durch das manuelle Schreiben von Code in verschiedenen Programmiersprachen wie Python, Java, C++ und JavaScript von Grund auf neu erstellt. Entwickler, die diesen Ansatz verfolgen, müssen über fundierte Kenntnisse der Technologien, Bibliotheken und Frameworks verfügen, die für die Erstellung der gewünschten Lösung erforderlich sind.

Traditionelles Coding ist für viele Unternehmen und Entwickler die erste Wahl, vor allem, wenn es um die Erstellung individueller, komplexer Softwarelösungen geht. Dieser Ansatz kann jedoch zeitaufwändig und teuer sein.

Merkmale traditioneller Kodierungsplattformen

Herkömmliche Coding-Plattformen weisen in der Regel einige wichtige Merkmale auf, die sie von Zerocode- und Low-Code-Alternativen unterscheiden:

Vollständige Anpassbarkeit: Traditionelle Coding-Plattformen ermöglichen es den Entwicklern, hochgradig individuelle und einzigartige Lösungen zu erstellen, die auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Traditionelle Coding-Plattformen ermöglichen es den Entwicklern, hochgradig individuelle und einzigartige Lösungen zu erstellen, die auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Ausschließlich codebasiert: Bei Traditional Coding müssen die Entwickler den gesamten Code manuell schreiben, wobei sie strukturierte Programmiersprachen verwenden und verschiedene Frameworks, Bibliotheken und Tools einbeziehen.

Bei Traditional Coding müssen die Entwickler den gesamten Code manuell schreiben, wobei sie strukturierte Programmiersprachen verwenden und verschiedene Frameworks, Bibliotheken und Tools einbeziehen. Höhere Lernkurve: Für Entwickler, die mit traditionellen Coding-Plattformen arbeiten, sind umfangreiche Kenntnisse verschiedener Programmiersprachen, Methodologien und technischer Konzepte erforderlich.

Für Entwickler, die mit traditionellen Coding-Plattformen arbeiten, sind umfangreiche Kenntnisse verschiedener Programmiersprachen, Methodologien und technischer Konzepte erforderlich. Längere Entwicklungszeit: Da jede Komponente und Funktionalität von Grund auf angepasst und kodiert wird, ist der Zeitaufwand für die Fertigstellung von Projekten mit Traditional Coding in der Regel höher als bei Zerocode und Low-Code-Alternativen.

Vergleich von Zerocode, Low-Code und traditioneller Kodierung

Die Hauptunterschiede zwischen Zerocode-Plattformen (No-Code), Low-Code-Plattformen und traditionellen Coding-Plattformen liegen in ihrem Entwicklungsansatz, der Zielgruppe und dem Grad der zulässigen Anpassung. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Unterschiede:

Entwicklungsansatz: Zerocode-Plattformen setzen auf visuelle drag-and-drop Schnittstellen für den Entwurf und die Erstellung von Software, wodurch die Notwendigkeit von Code gänzlich entfällt. Low-Code-Plattformen bieten eine ähnliche visuelle Schnittstelle, ermöglichen aber zusätzliche Anpassungen durch Code. Beim traditionellen Coding müssen die Entwickler den Code manuell in verschiedenen Programmiersprachen schreiben.

Zerocode-Plattformen setzen auf visuelle Schnittstellen für den Entwurf und die Erstellung von Software, wodurch die Notwendigkeit von Code gänzlich entfällt. Low-Code-Plattformen bieten eine ähnliche visuelle Schnittstelle, ermöglichen aber zusätzliche Anpassungen durch Code. Beim traditionellen Coding müssen die Entwickler den Code manuell in verschiedenen Programmiersprachen schreiben. Zielbenutzer: Zerocode-Plattformen sind für nicht-technische Benutzer, wie z. B. bürgerliche Entwickler und Geschäftsanalysten, konzipiert, die Anwendungen ohne Programmierkenntnisse erstellen können. Low-Code-Plattformen richten sich an ein breiteres Spektrum von Nutzern, darunter sowohl nichttechnische Nutzer als auch erfahrene Entwickler. Traditionelles Coding eignet sich für hochqualifizierte Entwickler mit fundierten Kenntnissen in verschiedenen Programmiersprachen, Methoden und Frameworks.

Zerocode-Plattformen sind für nicht-technische Benutzer, wie z. B. bürgerliche Entwickler und Geschäftsanalysten, konzipiert, die Anwendungen ohne Programmierkenntnisse erstellen können. Low-Code-Plattformen richten sich an ein breiteres Spektrum von Nutzern, darunter sowohl nichttechnische Nutzer als auch erfahrene Entwickler. Traditionelles Coding eignet sich für hochqualifizierte Entwickler mit fundierten Kenntnissen in verschiedenen Programmiersprachen, Methoden und Frameworks. Anpassung: Zerocode-Plattformen bieten vorgefertigte Komponenten und begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, während Low-Code-Plattformen es Entwicklern ermöglichen, Komponenten durch Kodierung zu erweitern und anzupassen. Traditionelle Kodierung bietet vollständige Kontrolle und maximale Anpassungsmöglichkeiten, so dass Entwickler hochgradig maßgeschneiderte Lösungen erstellen können.

Vor- und Nachteile

Jeder dieser Entwicklungsansätze hat seine Vor- und Nachteile. Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile der Plattformen Zerocode (No-Code), Low-Code und Traditional Coding erläutert:

Zerocode (No-Code) Plattformen

Vorteile:

Schnelle Entwicklungszeit, die die Zeit bis zur Marktreife erheblich verkürzt

Kosteneffektiv, da weniger Entwicklungsressourcen benötigt werden

Zugänglichkeit für nicht-technische Benutzer, wodurch der Pool potenzieller Anwendungsentwickler erweitert wird

Geringerer technischer Aufwand und vereinfachte Wartung, Fehlersuche und Upgrades

Nachteile:

Begrenzte Anpassbarkeit und Flexibilität, da die Benutzer auf vorgefertigte Komponenten und Vorlagen beschränkt sind

Potenzielle Herstellerabhängigkeit, da Anwendungen stark von der spezifischen Zerocode-Plattform abhängig sind

Möglicherweise nicht geeignet für komplexe, einzigartige oder hochspezialisierte Lösungen

Low-Code-Plattformen

Vorteile:

Schnellere Entwicklungszeit im Vergleich zur traditionellen Kodierung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Vorteile der Code-Anpassung

Geeignet für ein breites Spektrum an Benutzerfähigkeiten, einschließlich technisch nicht versierter Benutzer und erfahrener Entwickler

Besser geeignet für benutzerdefinierte Lösungen als Zerocode-Plattformen, dank ihrer Mischung aus visuellen Tools und Codierungsfunktionen

Nachteile:

Kann im Vergleich zur traditionellen Kodierung immer noch Einschränkungen bei der Anpassung mit sich bringen

Höhere Lernkurve für nichttechnische Benutzer als bei Zerocode-Plattformen

Traditionelle Kodierungsplattformen

Vorteile:

Vollständige Kontrolle über die Anpassung, die es Entwicklern ermöglicht, einzigartige und hochspezialisierte Lösungen zu erstellen

Große Auswahl an Programmiersprachen, Methoden und Frameworks, die verwendet werden können

Nachteile:

Langsamere Entwicklungszeiten und höhere Kosten aufgrund des Bedarfs an erfahrenen Entwicklern und Ressourcen

Erfordert umfangreiche Kenntnisse in Programmiersprachen und verschiedenen Technologien, was zu einer höheren Lernkurve führt

Letztendlich hängt die Wahl der Plattform von Faktoren wie dem erforderlichen Anpassungsgrad, den zeitlichen und ressourcenbezogenen Einschränkungen, der Zielgruppe und dem Grad des technischen Fachwissens innerhalb eines Unternehmens oder Entwicklungsteams ab.

Zerocode, Low-Code und traditionelle Kodierung: Das Fazit

Die Wahl zwischen Zerocode (No-Code), Low-Code und traditionellen Coding-Plattformen hängt von Ihrem spezifischen Anwendungsfall, Ihren Anforderungen, Ihrem Budget und den verfügbaren Ressourcen ab. Jeder Entwicklungsansatz eignet sich für unterschiedliche Bedürfnisse und Branchen. Zerocode-Plattformen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie den Prozess der Anwendungsentwicklung demokratisieren und beschleunigen können.

Nicht-technische Benutzer können Anwendungen, Websites und andere Softwarelösungen erstellen, ohne Programmieren lernen zu müssen. Dadurch eignen sich Zerocode-Plattformen besonders für kleine Unternehmen und Start-ups, die nach kostengünstigen Möglichkeiten zur schnellen Erstellung von Lösungen suchen. Andererseits kann die begrenzte Anpassbarkeit und Flexibilität in einigen Szenarien ein Nachteil sein.

Low-Code-Plattformen schließen die Lücke zwischen Zerocode und traditionellem Coding, indem sie einen schnelleren Entwicklungsprozess im Vergleich zu traditionellen Methoden ermöglichen und dennoch Anpassungsmöglichkeiten bieten. Low-Code-Plattformen eignen sich für Unternehmen und Organisationen, die mehr maßgeschneiderte Lösungen benötigen, über eine gewisse interne Kodierungserfahrung verfügen und ein Gleichgewicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität anstreben. Allerdings kann es im Vergleich zur traditionellen Codierung zu Einschränkungen bei der Anpassung kommen.

Die herkömmliche Kodierung ist nach wie vor wichtig für die Erstellung hochspezialisierter Lösungen, die die einzigartigen Fähigkeiten und das Fachwissen professioneller Entwickler erfordern. Obwohl dieser Ansatz länger dauert und mehr technisches Fachwissen erfordert, bietet er das höchste Maß an Anpassung und Flexibilität. Daher eignet er sich für große Unternehmen und Organisationen, die komplexere und spezifischere Anforderungen haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl zwischen Zerocode, Low-Code und traditionellem Coding von folgenden Faktoren abhängt:

Umfang und Komplexität des Projekts Anforderungen an Anpassung und Flexibilität Qualifikationsniveau des Teams Budget und Ressourcen Kosten für Implementierung und Wartung 6. Geschwindigkeit der Entwicklung und Aktualisierung

Berücksichtigen Sie diese Faktoren und wägen Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze ab, um die beste Wahl für Ihr Projekt zu treffen.

AppMaster: Ein führendes Beispiel für eine No-Code Plattform

AppMaster.io ist ein Paradebeispiel für eine leistungsstarke no-code Plattform, die die Anwendungsentwicklung rationalisiert und vereinfacht. Gegründet im Jahr 2020 und mit über 60.000 Nutzern (Stand April 2023), bietet AppMaster eine End-to-End-Lösung für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen.

AppMaster AppMaster generiert Quellcode für Anwendungen, kompiliert sie, führt Tests durch und stellt sie in der Cloud bereit, um eine nahtlose Integration von Benutzeroberfläche, Backend und mobilen Anwendungen mit Echtzeit-Updates und ohne technische Schulden zu gewährleisten. AppMaster wurde auf G2 als High Performer und Momentum Leader im Bereich der No-Code Entwicklungsplattformen hervorgehoben und eignet sich für ein breites Spektrum von Anwendern, von kleinen Unternehmen bis hin zu Großunternehmen.

Mit seinem kostenlosen Learn & Explore-Tier bis hin zu seinen spezialisierten Business+ und Enterprise-Abonnements bietet AppMaster vielseitige Pläne für unterschiedliche Bedürfnisse. AppMaster ist weiterhin ein Vorreiter der no-code Revolution und bietet einen zugänglichen und effizienten Weg für Benutzer, ihre Ideen zum Leben zu erwecken, ohne die Komplexität der traditionellen Programmierung. Die Konzentration auf die Beseitigung von technischen Schulden, die Reduzierung der Entwicklungszeit und die Senkung der Kosten machen es zu einer herausragenden Plattform in der Welt der no-code Entwicklung.