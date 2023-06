Die Bedeutung einer maßgeschneiderten CRM-Lösung

Eine benutzerdefinierte CRM-Lösung ist auf die individuellen Bedürfnisse, Prozesse und Ziele Ihres Unternehmens zugeschnitten und verfügt über Funktionen, die genau auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt sind. Im Gegensatz zu Standard-CRM-Software, die oft nur begrenzt anpassbar ist und möglicherweise nicht vollständig auf Ihre Geschäftsabläufe abgestimmt werden kann, verschafft Ihnen eine kundenspezifische CRM-Lösung einen Wettbewerbsvorteil durch erhöhte Flexibilität, Skalierbarkeit und Funktionalität.

In der heutigen schnelllebigen und sich ständig verändernden Geschäftsumgebung ist die Fähigkeit, sich anzupassen und auf neue Herausforderungen und Chancen zu reagieren, von entscheidender Bedeutung. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, mit den wachsenden Anforderungen ihrer Kunden und den sich schnell entwickelnden Marktbedingungen Schritt zu halten, wenn sie generische CRM-Lösungen einsetzen. Durch die Investition in ein individuelles CRM können Sie eine optimale Anpassung sicherstellen, Ineffizienzen minimieren und das Beste aus Ihrer CRM-Investition herausholen.

Die kundenspezifische CRM-Entwicklung ermöglicht es Ihnen außerdem, Arbeitsabläufe zu straffen, Routineaufgaben zu automatisieren und sich nahtlos in andere Unternehmenssoftware zu integrieren, was einen gezielteren und effizienteren Ansatz für die Verwaltung von Kundenbeziehungen ermöglicht. Darüber hinaus kann eine maßgeschneiderte CRM-Lösung die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Teammitgliedern erleichtern, die Datensicherheit und -konformität gewährleisten, benutzerdefinierte Berichte und Analysen anbieten und die Benutzerakzeptanz erhöhen.

Verstehen Sie Ihre CRM-Bedürfnisse und -Ziele

Bevor Sie sich auf den Weg zu einer maßgeschneiderten CRM-Entwicklung begeben, ist es wichtig, Ihre Geschäftsziele zu ermitteln und die spezifischen CRM-Funktionen und -Fähigkeiten zu bestimmen, die zum Erreichen dieser Ziele erforderlich sind. Dieser Prozess beginnt mit einer gründlichen Analyse Ihrer aktuellen Abläufe, Workflow-Muster und Kundenverwaltungspraktiken. Es ist von entscheidender Bedeutung, die wichtigsten Stakeholder, darunter Vertriebsmitarbeiter, Marketingfachleute, Mitarbeiter des Kundensupports und die Geschäftsleitung, einzubeziehen, um Einblicke in ihre täglichen Aktivitäten, Probleme und Verbesserungswünsche zu erhalten.

Als Nächstes sollten Sie klare Ziele für die Implementierung eines individuellen CRM festlegen. Dazu können gehören:

Rationalisierung und Automatisierung von Vertriebsprozessen

Verbesserung der Kundenansprache und -bindung

Verbesserung der teamübergreifenden Kommunikation und Zusammenarbeit

Verbesserung von Kundensupport und Kundenzufriedenheit

Verfolgung und Messung wichtiger Leistungsindikatoren

Gewährleistung von Datensicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Sobald Sie Ihre CRM-Bedürfnisse und -Ziele umrissen haben, sollten Sie diese Anforderungen nach Prioritäten ordnen und eine Projekt-Roadmap zur Steuerung des Entwicklungsprozesses erstellen. Berücksichtigen Sie dabei das Budget, die Ressourcenbeschränkungen und den Zeitplan Ihres Unternehmens, um eine reibungslose und erfolgreiche CRM-Implementierung zu gewährleisten.

Eine maßgeschneiderte CRM-Lösung ermöglicht es Ihnen, wichtige Kundendaten jederzeit effizient zu verwalten und darauf zuzugreifen, was für effektive Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportaktivitäten unerlässlich ist. Um das Beste aus Ihrem maßgeschneiderten CRM herauszuholen, sollten Sie sicherstellen, dass es leistungsstarke Datenverwaltungsfunktionen bietet, die von der Dateneingabe und -validierung bis hin zur Speicherung, Abfrage und Analyse reichen.

Zu den Schlüsselfaktoren, die bei der Entwicklung eines effizienten Datenverwaltungssystems für Ihr individuelles CRM zu berücksichtigen sind, gehören:

Datenstruktur und -hierarchie : Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM Ihr Kundendatenmodell mit Unterstützung für hierarchische Beziehungen, benutzerdefinierte Felder und Datenvalidierungsregeln problemlos aufnehmen kann.

: Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM Ihr Kundendatenmodell mit Unterstützung für hierarchische Beziehungen, benutzerdefinierte Felder und Datenvalidierungsregeln problemlos aufnehmen kann. Datenimport und -export : Ermöglichen Sie nahtlose Datenimport- und -exportprozesse, um die Datenmigration und die Integration mit anderen Systemen, wie z. B. Enterprise Resource Planning (ERP), Marketing-Automatisierung und Kundensupport-Plattformen, zu vereinfachen.

: Ermöglichen Sie nahtlose Datenimport- und -exportprozesse, um die Datenmigration und die Integration mit anderen Systemen, wie z. B. Enterprise Resource Planning (ERP), Marketing-Automatisierung und Kundensupport-Plattformen, zu vereinfachen. Datendeduplizierung und Datenanreicherung: Implementieren Sie Tools zur Datendeduplizierung, um doppelte Datensätze zu erkennen und zu beseitigen, sowie Funktionen zur Datenanreicherung, um die Genauigkeit und Vollständigkeit von Kundeninformationen zu verbessern.

Darüber hinaus ist die Integration mit bestehender Unternehmenssoftware und -systemen unerlässlich, um die Effizienz Ihres individuellen CRM zu maximieren. Integrationen ermöglichen es Ihnen, den Datenaustausch zwischen Ihrem CRM und anderen Anwendungen zu automatisieren, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert und nahtlose Arbeitsabläufe erleichtert werden. Einige gängige Integrationen für ein individuelles CRM sind:

E-Mail-Clients (z. B. Microsoft Outlook, Gmail)

Kalender- und Terminplanungstools (z. B. Google Calendar, Microsoft 365)

Plattformen zur Marketing-Automatisierung (z. B. Marketo, HubSpot)

Systeme zur Kundenbetreuung (z. B. Zendesk, Freshdesk)

Netzwerke für soziale Medien (z. B. Facebook, Twitter, LinkedIn)

Gateways für die Zahlungsabwicklung (z. B. Stripe, PayPal)

Investitionen in ein effizientes Datenmanagement und nahtlose Integrationen optimieren nicht nur Ihr CRM, sondern versorgen Ihr Unternehmen auch mit präzisen Kundeninformationen in Echtzeit, was zu einer besseren Entscheidungsfindung und einer höheren Kundenbindung führt.

Rationalisierung von Arbeitsabläufen und Automatisierung von Prozessen

Einer der Hauptvorteile eines benutzerdefinierten CRM ist die Möglichkeit, optimierte Arbeitsabläufe zu erstellen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Durch die Reduzierung manueller Aufgaben und die Automatisierung wichtiger Prozesse kann Ihr Team Zeit und Ressourcen einsparen, was zu effizienteren Abläufen und einem besseren Kundenerlebnis führt. Im Folgenden finden Sie einige Tipps zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen und zur Automatisierung von Prozessen in Ihrem individuellen CRM:

Identifizieren Sie sich wiederholende Aufgaben: Der erste Schritt zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen besteht darin, Bereiche mit sich wiederholenden oder zeitaufwändigen Aufgaben zu identifizieren. Zu diesen Aufgaben gehören beispielsweise die Dateneingabe, die Aktualisierung von Kontaktinformationen, der Versand von Follow-up-E-Mails oder die Erstellung von Berichten. Suchen Sie dann nach Möglichkeiten, diese Prozesse mithilfe von CRM-Automatisierungstools oder benutzerdefinierten Funktionen zu automatisieren. Erstellen Sie klare, prägnante Arbeitsabläufe: Das Workflow-Diagramm Ihres CRM sollte einfach zu verstehen und zu befolgen sein. Das hilft Ihrem Team, effizienter zu werden, da es in jeder Situation schnell die beste Vorgehensweise bestimmen kann. Entwerfen und implementieren Sie Arbeitsabläufe, die verschiedene Szenarien abdecken und die Anzahl der Schritte, die zur Erledigung verschiedener Aufgaben erforderlich sind, auf ein Minimum reduzieren. Implementieren Sie Automatisierungswerkzeuge: Nutzen Sie CRM-Automatisierungstools und -funktionen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Prozesse zu rationalisieren. Verwenden Sie z. B. E-Mail-Vorlagen, um die Korrespondenz zu beschleunigen, richten Sie automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen für Nachfassaktionen ein und verwenden Sie regelbasierte Auslöser, um bestimmte Aktionen innerhalb des CRM nach bestimmten Ereignissen zu automatisieren.

Überwachen und optimieren Sie: Überprüfen Sie regelmäßig die Effektivität Ihrer bestehenden Workflows und Automatisierungsstrategien, um sicherzustellen, dass sie die Produktivität Ihres Teams optimieren. Nutzen Sie CRM-Analysen und -Berichte, um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um Ihre Arbeitsabläufe und Automatisierungsprozesse entsprechend anzupassen.

Individuelle Berichte und Analysen

Um fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können, ist es wichtig, die Leistung Ihres Teams und die Interaktionen mit Kunden zu verstehen. Benutzerdefinierte Berichte und Analysen in Ihrem CRM können wertvolle Erkenntnisse liefern, um den Erfolg Ihres Teams zu messen und Wachstumschancen zu erkennen. Im Folgenden finden Sie einige Tipps für die Entwicklung benutzerdefinierter Berichte und Analysen in Ihrem CRM:

Definieren Sie Ihre Berichtsziele: Legen Sie zunächst Ihre wichtigsten Datenpunkte und Berichtsziele fest. Dazu kann die Verfolgung von Vertriebsaktivitäten, die Überwachung der Kundenbindung, die Messung der Effektivität von Marketingkampagnen oder die Analyse von Kundensupport-Kennzahlen gehören. Wenn Sie sich über Ihre Ziele im Klaren sind, können Sie die Berichte und Analysen so anpassen, dass sie genau auf Ihre Unternehmensziele abgestimmt sind. Wählen Sie die richtigen Metriken: Wählen Sie die Messgrößen aus, die Ihre gewünschten Ergebnisse am besten repräsentieren. Zu diesen Kennzahlen können wichtige Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) gehören, z. B. Konversionsraten, Zeit bis zum Geschäftsabschluss, Lead-Antwortzeit, Kundenzufriedenheitswerte und mehr. Achten Sie darauf, dass Sie umsetzbare Kennzahlen verfolgen, die für Ihr Unternehmen relevant sind und als Entscheidungsgrundlage dienen können. Segmentieren und filtern Sie Daten: Benutzerdefinierte Berichte bieten die Flexibilität, Daten für eine bessere Analyse zu segmentieren und zu filtern. So können Sie beispielsweise Berichte auf der Grundlage bestimmter Teams, Kundensegmente, Produkte oder Zeiträume erstellen. Auf diese Weise erhalten Sie einen detaillierten Einblick in Ihre CRM-Daten und können gezielt Bereiche mit Verbesserungsbedarf identifizieren. Daten visualisieren: Die Darstellung von Daten in visuell ansprechenden Formaten kann es Ihnen und Ihren Teammitgliedern erleichtern, komplizierte Muster und Trends zu verstehen. Nutzen Sie Grafiken, Diagramme und andere visuelle Darstellungen, um einen umfassenden Überblick über Ihre CRM-Daten in einem leicht verständlichen Format zu erhalten. Planen Sie wiederkehrende Berichte: Stellen Sie Ihre benutzerdefinierten Berichte so ein, dass sie in regelmäßigen Abständen erstellt und an relevante Stakeholder gesendet werden. Auf diese Weise verfügt Ihr Team stets über aktuelle Daten und Erkenntnisse, die als Entscheidungsgrundlage dienen.

Verbesserung von Kommunikation und Zusammenarbeit

Effektive Kommunikation und Zusammenarbeit sind entscheidend für den Erfolg eines jeden CRM-Systems. Maßgeschneiderte CRM-Lösungen können die Kommunikation im Team unterstützen und dabei helfen, Interaktionen zu koordinieren und zu rationalisieren und eine kollaborative Arbeitsumgebung zu fördern. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit in Ihrem individuellen CRM-System:

Team-Nachrichten und -Benachrichtigungen: Implementieren Sie integrierte Messaging- und Benachrichtigungssysteme in Ihr CRM, damit Teammitglieder schnell Aktualisierungen austauschen, Fragen stellen und sich gegenseitig über wichtige Informationen informieren können. Dieser direkte Kommunikationskanal innerhalb des CRM spart Zeit, reduziert den Kontextwechsel und sorgt dafür, dass die Teammitglieder engagiert und informiert bleiben. Terminplanungs- und Kalendertools: Integrieren Sie Ihr CRM mit Terminplanungs- und Kalendertools, damit die Teammitglieder den Überblick über Besprechungen, Fristen und Folgeaufgaben behalten. Auf diese Weise wird ein zentraler Ort für die Koordinierung von Aufgaben und Ereignissen im Zusammenhang mit Kundeninteraktionen geschaffen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von verpassten Terminen oder Fristen verringert wird. Integration mit Kommunikationsplattformen: Integrieren Sie Ihr CRM in externe Kommunikationstools wie Slack oder Microsoft Teams, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Ihrem Team zu erweitern. Diese Plattformen können Diskussionen über CRM-Daten und relevante Zusammenhänge zentralisieren und so die Zusammenarbeit von Teammitgliedern bei kundenbezogenen Aufgaben oder Projekten erleichtern. Zentralisierte Dokumentenablage: Speichern Sie relevante Dokumente, wie z. B. Angebote, Verträge oder Support-Materialien, direkt in Ihrem CRM. Dies erleichtert den Teammitgliedern den Zugriff und die gemeinsame Nutzung von Informationen, vereinfacht die Kommunikation und stellt sicher, dass jeder auf die neuesten Materialien zugreifen kann. Überwachen Sie die Effektivität von Kommunikation und Zusammenarbeit: Überprüfen Sie regelmäßig die Kommunikations- und Zusammenarbeitstools Ihres CRM, um sicherzustellen, dass sie effektiv sind und den Anforderungen Ihres Teams entsprechen. Sammeln Sie Feedback von Teammitgliedern und nutzen Sie diese Informationen, um die Kommunikationsfunktionen Ihres CRM zu optimieren und die Zusammenarbeit und Effizienz zu verbessern.

Die Umsetzung dieser Strategien kann Ihnen helfen, Ihr individuelles CRM optimal zu nutzen. Kombinieren Sie diese Tipps mit der Flexibilität von no-code Plattformen wie AppMaster, um eine umfassende, optimierte Lösung zu erhalten, die auf die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Sicherheit und Compliance

Der Aufbau eines benutzerdefinierten CRM bietet Ihrem Unternehmen erhebliche Vorteile, stellt Sie aber auch vor einzigartige Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Compliance. Um Ihre Daten und Kundeninformationen vor potenziellen Bedrohungen zu schützen und Strafen bei Nichteinhaltung der Vorschriften zu vermeiden, ist es unerlässlich, strenge Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und sicherzustellen, dass Ihr individuelles CRM den einschlägigen Vorschriften entspricht. Im Folgenden finden Sie einige wesentliche Schritte, die Sie bei der Umsetzung von Sicherheit und Compliance in Ihrem individuellen CRM beachten sollten:

Rollenbasierte Zugriffskontrollen

Die Implementierung von rollenbasierten Zugriffskontrollen stellt sicher, dass nur die richtigen Personen Zugriff auf sensible Daten und CRM-Funktionen haben. Durch die Festlegung klarer Rollen und Berechtigungen für verschiedene Benutzertypen (z. B. Vertriebsleiter, Supportmitarbeiter) kann Ihr individuelles CRM das Risiko eines unbefugten Zugriffs minimieren und den Datenschutz wahren.

Die Verschlüsselung Ihrer Daten, sowohl im Ruhezustand als auch bei der Übertragung, ist entscheidend für den Schutz sensibler Informationen vor potenziellen Verstößen und Cyberangriffen. Stellen Sie sicher, dass Ihr benutzerdefiniertes CRM die branchenüblichen Verschlüsselungsmethoden (z. B. SSL/TLS, AES) zur sicheren Datenspeicherung und -übertragung einsetzt.

Multi-Faktor-Authentifizierung

Die Integration der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, da die Benutzer ihre Identität mit zwei oder mehr separaten Verifizierungsfaktoren überprüfen müssen, z. B. mit einem Passwort und einem temporären Code, der an ihr mobiles Gerät gesendet wird. MFA trägt dazu bei, das Risiko eines unbefugten Zugriffs zu minimieren, selbst wenn das Passwort eines Benutzers kompromittiert wurde.

Die kontinuierliche Pflege und Aktualisierung Ihres benutzerdefinierten CRM ist ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung von Sicherheit und Compliance. Die regelmäßige Durchführung von Schwachstellenanalysen, Penetrationstests und Sicherheitsaudits hilft, potenzielle Schwachstellen in Ihrem CRM-System zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu einem Problem werden.

Einhaltung von Branchenvorschriften

Je nach Branche und Standort Ihres Unternehmens muss Ihr benutzerdefiniertes CRM-System möglicherweise bestimmte Datenschutzbestimmungen einhalten, z. B. die General Data Protection Regulation (GDPR) oder den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Stellen Sie sicher, dass Sie gründliche Nachforschungen anstellen, bei Bedarf Rechtsexperten zu Rate ziehen und Ihr CRM unter Berücksichtigung dieser Vorschriften entwickeln, um Probleme mit der Nichteinhaltung zu vermeiden.

Optimierung der Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz von CRM

Ein individuelles CRM ist nur so effektiv wie seine Akzeptanz und Nutzung durch Ihr Team. Um die Akzeptanz zu fördern, die Produktivität zu maximieren und letztendlich Ihre Geschäftsziele zu erreichen, ist es wichtig, dass Ihr CRM benutzerfreundlich und intuitiv ist und die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter unterstützt. Beachten Sie die folgenden Tipps zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz von CRM:

Intuitive Benutzeroberfläche

Eine intuitive und optisch ansprechende Benutzeroberfläche ist ein entscheidender Aspekt eines erfolgreichen benutzerdefinierten CRM. Konzentrieren Sie sich auf ein sauberes und übersichtliches Layout, das die Navigation vereinfacht, klare Beschriftungen vorsieht und die wichtigsten Funktionen nach Prioritäten ordnet, um die Nutzung des CRM zu erleichtern und die Effizienz Ihres Teams zu steigern.

Schulung und Unterstützung

Effektive Schulungen spielen eine entscheidende Rolle, wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr Team das volle Potenzial Ihres individuellen CRM nutzen kann. Entwickeln Sie umfassende Ressourcen, wie z. B. schriftliche Leitfäden, Video-Tutorials und persönliche Workshops, die den Benutzern helfen, die Merkmale und Funktionen des CRM zu verstehen. Bieten Sie fortlaufend Unterstützung und Ermutigung an, um den Benutzern bei der Bewältigung aller Herausforderungen zu helfen, auf die sie stoßen könnten.

Einholen und Umsetzen von Feedback

Die kontinuierliche Einholung von Feedback von Ihrem Team ermöglicht es Ihnen, die Bedürfnisse der Benutzer besser zu verstehen, verbesserungsbedürftige Bereiche des CRM zu identifizieren und das System im Einklang mit den Wünschen Ihrer Benutzer zu verfeinern. Fördern Sie eine offene Kommunikation und beziehen Sie Ihr Team in den Entwicklungsprozess ein, um sicherzustellen, dass sich Ihr individuelles CRM weiterentwickelt und an die wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens anpasst.

Die Rolle von No-Code Plattformen bei der kundenspezifischen CRM-Entwicklung

Die Entwicklung eines benutzerdefinierten CRM kann eine entmutigende Aufgabe sein, insbesondere wenn es um die Programmierung, das Design und die Implementierung geht. Glücklicherweise sind No-Code-Plattformen wie AppMaster aufgetaucht, die es Unternehmen ermöglichen, maßgeschneiderte CRM-Anwendungen zu entwickeln, ohne dass dafür umfangreiche Programmierkenntnisse oder technisches Fachwissen erforderlich sind. Lassen Sie uns die Vorteile der Verwendung von no-code Plattformen für die kundenspezifische CRM-Entwicklung untersuchen:

Schnelle Anwendungsentwicklung

No-code Plattformen ermöglichen eine schnellere Entwicklung, indem sie eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche und vorgefertigte Module für den Entwurf und die Erstellung maßgeschneiderter CRM-Anwendungen bereitstellen. Dadurch wird die Zeit, die für die Entwicklung und Bereitstellung Ihres CRM benötigt wird, erheblich verkürzt, so dass Ihr Unternehmen schneller auf sich ändernde Anforderungen reagieren und sich an die Marktbedingungen anpassen kann.

Geringere Kosten

Die Entwicklung eines benutzerdefinierten CRM mit einer no-code Plattform kann wesentlich kostengünstiger sein als herkömmliche Entwicklungsmethoden. Durch den Wegfall des Bedarfs an erfahrenen Entwicklern und die Straffung der Entwicklungszeiten können Unternehmen wertvolle Ressourcen einsparen und diese für andere wichtige Aufgaben oder Wachstumsinitiativen einsetzen.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

No-code Plattformen bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten, so dass Sie ein CRM erstellen können, das perfekt auf Ihre individuellen Geschäftsprozesse und Anforderungen zugeschnitten ist. Diese Plattformen ermöglichen auch die nahtlose Integration mit anderen Geschäftsanwendungen und Datenquellen, so dass Ihr CRM in Harmonie mit Ihrem bestehenden Software-Ökosystem funktioniert.

Verbesserte Zusammenarbeit

Mit den Plattformen von no-code können auch nicht-technische Teammitglieder aktiv am CRM-Entwicklungsprozess teilnehmen und mit ihren Erkenntnissen und Ideen zur Gestaltung der resultierenden Lösung beitragen. Dieser kollaborative Ansatz fördert eine integrativere und kreativere Entwicklungsumgebung und stellt sicher, dass das endgültige CRM den Bedürfnissen aller Benutzer gerecht wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gewährleistung von Sicherheit und Compliance, die Optimierung der Benutzerfreundlichkeit und der Akzeptanz sowie die Nutzung der Leistungsfähigkeit von no-code Plattformen wie AppMaster wichtige Komponenten einer erfolgreichen kundenspezifischen CRM-Entwicklung sind. Wenn Sie diese Tipps und Tricks befolgen, können Sie eine maßgeschneiderte CRM-Lösung erstellen, die Ihr Team stärkt, Ihre Kundenbeziehungen verbessert und Ihr Unternehmen voranbringt.