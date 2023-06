In der heutigen dynamischen digitalen Umgebung haben Apps für mobile Geldbörsen die Art und Weise revolutioniert, wie wir Transaktionen abwickeln, Finanzen verwalten und alltägliche Zahlungen durchführen. Branchenführer wie Google Pay und Apple Wallet haben die Messlatte hoch gelegt und erfordern ein tiefes Verständnis der Prinzipien der Softwareentwicklung, strenge Sicherheitsmaßnahmen und einen Fokus auf eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit. Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Überlegungen und Schritten bei der Entwicklung einer App für mobile Geldbörsen, die es mit den Giganten aufnehmen kann.

Die Wahl des richtigen Technologie-Stacks

Die Entwicklung einer mobilen Geldbörsen-App wie Google Pay oder Apple Wallet erfordert einen starken und zuverlässigen Technologie-Stack. Die Auswahl der richtigen Technologien ist entscheidend für eine optimale Benutzererfahrung und die Skalierbarkeit Ihrer Anwendung. Der Technologie-Stack besteht aus Programmiersprachen, Frameworks, Plattformen und anderen technischen Tools, die für die Entwicklung der Anwendung benötigt werden. Der Technologie-Stack für eine mobile Geldbörsen-App kann in drei Kategorien unterteilt werden:

Backend

Das Backend ist die serverseitige Komponente, die für die Verarbeitung von Transaktionen, die Verwaltung von Benutzerprofilen und die Speicherung von Daten zuständig ist. Die richtige Auswahl der Backend-Technologien kann die Skalierbarkeit, Leistung und Sicherheit beeinflussen.

Programmiersprachen : Wählen Sie eine Sprache, die schnell, sicher und zuverlässig ist, wie Python, Java oder Go (Golang).

: Wählen Sie eine Sprache, die schnell, sicher und zuverlässig ist, wie Python, Java oder Go (Golang). Rahmenwerke : Verwenden Sie Frameworks wie Django, Express oder Flask, um die Backend-Entwicklung zu beschleunigen.

: Verwenden Sie Frameworks wie Django, Express oder Flask, um die Backend-Entwicklung zu beschleunigen. Datenbanken: Wählen Sie eine skalierbare und leistungsfähige Datenbank wie PostgreSQL, Amazon Aurora oder MySQL.

Frontend

Das Frontend ist die clientseitige Komponente, die für die Anzeige von Informationen und die Verwaltung der Benutzerinteraktion verantwortlich ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Frontend benutzerfreundlich und reaktionsschnell ist und eine nahtlose Navigation bietet.

Mobile Entwicklungsplattformen : Android- und iOS-Plattformen sind die dominierenden Akteure auf dem Markt. Verwenden Sie native Technologien wie Kotlin für Android und Swift für iOS oder plattformübergreifende Technologien wie React Native, mit denen Sie eine einzige Codebasis für mehrere Plattformen verwenden können.

: Android- und iOS-Plattformen sind die dominierenden Akteure auf dem Markt. Verwenden Sie native Technologien wie Kotlin für Android und Swift für iOS oder plattformübergreifende Technologien wie React Native, mit denen Sie eine einzige Codebasis für mehrere Plattformen verwenden können. UI/UX-Design-Tools: Verwenden Sie Tools wie Sketch, Adobe XD oder Figma für die Gestaltung der Benutzeroberfläche der Anwendung.

DevOps und Bereitstellung

Die Werkzeuge und Verfahren für die Bereitstellung und Verwaltung Ihrer Anwendung sollten zuverlässig, skalierbar und sicher sein.

Bereitstellungsplattformen : Nutzen Sie Plattformen wie AWS, Azure oder Google Cloud für eine schnelle und kostengünstige Bereitstellung von Anwendungen.

: Nutzen Sie Plattformen wie AWS, Azure oder Google Cloud für eine schnelle und kostengünstige Bereitstellung von Anwendungen. Containerisierung: Nutzen Sie Docker oder Kubernetes für die Containerisierung Ihrer Anwendung und eine effizientere Bereitstellung.

Nutzung von No-Code Plattformen: AppMaster

Die Entwicklung von Anwendungen mit herkömmlichen Codierungsmethoden kann zeitaufwändig und teuer sein. No-Code-Plattformen bieten eine innovative Möglichkeit, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und gleichzeitig Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Eine solche Plattform ist AppMaster. AppMaster ist ein leistungsstarkes no-code Tool, mit dem Sie Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können, ohne Code zu schreiben. Es bietet die folgenden Vorteile für die Entwicklung mobiler Wallet-Anwendungen:

Visuelle Entwicklung: Mit AppMaster können Sie Benutzeroberflächen, Datenbankschemata und Geschäftslogik mit visuellen Drag-and-Drop-Tools entwerfen. Dies vereinfacht den Designprozess und reduziert den Zeitaufwand für die Programmierung. Automatisch generierter Quellcode: AppMaster generiert Quellcode für Ihre Anwendungen in Go (Golang) für das Backend, Vue3-Framework mit JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Damit können Unternehmen jeder Größe auf einfache Weise skalierbare und wartbare Anwendungen entwickeln. Sicher und skalierbar: AppMaster Anwendungen werden jedes Mal von Grund auf neu erstellt, wodurch technische Schulden vermieden werden. Sie können mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primäre Datenbank arbeiten und zeigen eine erstaunliche Skalierbarkeit für Unternehmen und hochbelastete Anwendungsfälle. Vielfältige Abonnementoptionen: AppMaster bietet verschiedene Abonnements an, die von kostenlosen Plänen zum Kennenlernen und Erforschen der Plattform bis hin zu fortgeschrittenen Optionen mit zusätzlichen Ressourcen und vollem Zugriff auf den generierten Quellcode reichen.

Wenn Sie die Leistungsfähigkeit von AppMaster nutzen, können Sie eine mobile Geldbörsen-App ähnlich wie Google Pay oder Apple Wallet mit mehr Effizienz, geringeren Kosten und besserer Skalierbarkeit erstellen.

Integration von Drittanbieterdiensten

Mobile Wallet-Apps erfordern die Integration von Drittanbieterdiensten, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu ermöglichen. Einige Integrationen, die Sie bei der Entwicklung Ihrer App für mobile Geldbörsen berücksichtigen sollten, sind:

Zahlungs-Gateways und Banking-APIs : Um sichere und nahtlose Transaktionen zu ermöglichen, integrieren Sie Ihre App mit zuverlässigen Zahlungs-Gateways wie Stripe, Square oder Braintree. Verbinden Sie Ihre Anwendung mit gängigen Bank-APIs, damit die Nutzer ihre Bankkonten und Karten verknüpfen können.

: Um sichere und nahtlose Transaktionen zu ermöglichen, integrieren Sie Ihre App mit zuverlässigen Zahlungs-Gateways wie Stripe, Square oder Braintree. Verbinden Sie Ihre Anwendung mit gängigen Bank-APIs, damit die Nutzer ihre Bankkonten und Karten verknüpfen können. Kartenausgebende Partner : Gehen Sie Partnerschaften mit kartenausgebenden Stellen wie Visa, Mastercard und American Express ein, um die Unterstützung einer breiten Palette von Kredit- und Debitkarten zu ermöglichen.

: Gehen Sie Partnerschaften mit kartenausgebenden Stellen wie Visa, Mastercard und American Express ein, um die Unterstützung einer breiten Palette von Kredit- und Debitkarten zu ermöglichen. APIs für Geldbörsen von Geräteherstellern : Integrieren Sie Ihre App in die Geldbörsen-APIs der Gerätehersteller, z. B. Apple Pay APIs auf dem iPhone oder Google Pay APIs auf Android-Geräten. Die Integration mit den Geldbörsen der Gerätehersteller erleichtert den Nutzern den Zugriff auf Ihre Anwendung und deren Verwendung.

: Integrieren Sie Ihre App in die Geldbörsen-APIs der Gerätehersteller, z. B. Apple Pay APIs auf dem iPhone oder Google Pay APIs auf Android-Geräten. Die Integration mit den Geldbörsen der Gerätehersteller erleichtert den Nutzern den Zugriff auf Ihre Anwendung und deren Verwendung. Standortdienste : Statten Sie Ihre App mit Standortdiensten aus, damit die Nutzer Händler oder Geldautomaten in der Nähe finden können, die mobile Zahlungen akzeptieren.

: Statten Sie Ihre App mit Standortdiensten aus, damit die Nutzer Händler oder Geldautomaten in der Nähe finden können, die mobile Zahlungen akzeptieren. E-Mail- oder SMS-Dienste: Bieten Sie sichere Echtzeit- und Transaktionsbenachrichtigungen durch die Integration von E-Mail- oder SMS-Diensten wie Twilio oder SendGrid.

Die Integration dieser Dienste von Drittanbietern verbessert die Funktionalität und das Benutzererlebnis Ihrer App für mobile Geldbörsen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einem größeren Wettbewerbsvorteil führt.

Konformität und regulatorische Richtlinien

Bei der Entwicklung einer App für mobile Geldbörsen wie Google Pay oder Apple Wallet ist die Einhaltung der erforderlichen Vorschriften und Richtlinien von entscheidender Bedeutung, um ein sicheres und vertrauenswürdiges Erlebnis für Ihre Nutzer zu gewährleisten. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Compliance- und Regulierungsaspekte, die Sie bei der Entwicklung einer App für mobile Geldbörsen berücksichtigen müssen:

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

PCI DSS ist ein globaler Satz von Sicherheitsstandards, die sicherstellen sollen, dass alle Unternehmen, die Kreditkartendaten akzeptieren, verarbeiten, speichern oder übertragen, eine sichere Umgebung aufrechterhalten. Wenn Sie eine App für mobile Geldbörsen erstellen, die Kartenzahlungen verarbeitet, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre App die neuesten PCI DSS-Anforderungen erfüllt. Dazu gehören die Implementierung von Datenverschlüsselung, der Schutz gespeicherter Karteninhaberdaten und die Gewährleistung sicherer Kommunikationskanäle. Außerdem sollten Sie mit Drittanbieter-Zahlungsgateways und Banken zusammenarbeiten, die PCI DSS-konform sind.

Kennen Sie Ihre Kunden (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML)

KYC- und AML-Vorschriften zielen darauf ab, illegale Aktivitäten wie Identitätsdiebstahl, Finanzbetrug und Geldwäsche zu verhindern. Diese gesetzlichen Anforderungen können je nach Zielmarkt variieren, beinhalten aber im Allgemeinen die Überprüfung der Identität Ihrer Nutzer und die Überwachung ihrer Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Wenn Sie eine App für mobile Geldbörsen entwickeln, sollten Sie sicherstellen, dass Sie geeignete Maßnahmen zur Identifizierung der Nutzer ergreifen, wie z. B. das Sammeln von Ausweisdokumenten, die Überprüfung von Adressen und Maßnahmen zur Bestätigung der Authentizität der angegebenen Informationen. Die Zusammenarbeit mit Identitätsprüfungsdiensten kann Ihnen helfen, den Prozess zu rationalisieren.

Mobile Wallet-Apps verarbeiten und speichern sensible Daten. Daher ist die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie der General Data Protection Regulation (GDPR) in der Europäischen Union oder dem California Consumer Privacy Act (CCPA) in den Vereinigten Staaten äußerst wichtig. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, sollten Sie Datenschutzmaßnahmen wie Verschlüsselung, Beschränkung des Datenzugriffs auf befugtes Personal und die Möglichkeit der Kontrolle der Daten durch die Benutzer einführen. Berücksichtigen Sie außerdem alle lokalen Datenschutzbestimmungen in den Märkten, in denen Sie Ihre mobile Wallet-App einführen möchten.

Markteinführung und Werbung für Ihre Mobile-Wallet-App

Nachdem Sie Ihre App für mobile Geldbörsen entwickelt und die Einhaltung aller erforderlichen Vorschriften sichergestellt haben, sind Sie bereit für den Start. Im Folgenden finden Sie einige Schritte, die Ihnen helfen, Ihre App effektiv einzuführen und zu vermarkten:

Entwickeln Sie eine Marketingstrategie: Bestimmen Sie Ihre Zielgruppe, recherchieren Sie über Ihre Konkurrenten, definieren Sie Ihr Wertversprechen und legen Sie Marketingziele fest. Skizzieren Sie Ihren Marketingplan, einschließlich des Budgets, der Kanäle, des Messagings und der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs). Soft Launch: Führen Sie Ihre App für mobile Geldbörsen für eine begrenzte Zielgruppe in einem bestimmten Markt ein, um Nutzerfeedback zu sammeln, mögliche Probleme zu identifizieren und die Leistung der App zu optimieren, bevor Sie sie in vollem Umfang einführen. Sammeln und Umsetzen von Nutzerfeedback: Sammeln Sie aktiv Nutzer-Feedback durch Umfragen, In-App-Bewertungen und Social-Media-Plattformen. Nutzen Sie dieses Feedback, um Ihre App zu verbessern und ein besseres Nutzererlebnis zu schaffen. App-Store-Optimierung (ASO): Optimieren Sie Ihren App-Store-Eintrag mit relevanten Schlüsselwörtern, ansprechendem Bildmaterial und klaren Beschreibungen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und mehr Nutzer anzuziehen. Soziale Medien und Content Marketing: Nutzen Sie Social-Media-Kanäle, um mit potenziellen Nutzern in Kontakt zu treten, Updates zu teilen und Ihre App zu bewerben. Erstellen Sie wertvolle Inhalte wie Blogbeiträge und Anleitungen, die die Funktionen und Vorteile Ihrer App für mobile Geldbörsen vorstellen. Öffentlichkeitsarbeit (PR): Sprechen Sie Journalisten, Meinungsbildner und Branchenpublikationen an, um Ihre Geschichte zu verbreiten und die Aufmerksamkeit auf Ihre App zu lenken. Nutzen Sie Pressemitteilungen, Interviews und umfassende Pressemappen, um die Medienberichterstattung zu erleichtern.

Zukünftige Trends: Chancen für Wachstum

Die Branche der mobilen Geldbörsen entwickelt sich rasant weiter, und es ist für den Erfolg und das Wachstum Ihrer App entscheidend, den Trends voraus zu sein. Im Folgenden finden Sie einige Zukunftstrends, die Sie bei der Erstellung und Aktualisierung Ihrer App für mobile Geldbörsen berücksichtigen sollten:

Kontaktlose Zahlungen

Die Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungslösungen steigt aufgrund der Bequemlichkeit, Schnelligkeit und der Hygienevorteile, die sie bieten. Stellen Sie sicher, dass Ihre App für mobile Geldbörsen NFC- oder QR-Code-basierte kontaktlose Zahlungen unterstützt und mit allen neuen Entwicklungen in der kontaktlosen Zahlungstechnologie Schritt hält.

Integration mit Geräten des Internets der Dinge (IoT)

Da die Zahl der vernetzten Geräte weiter zunimmt, bietet die Integration Ihrer App für mobile Geldbörsen in IoT-Geräte wie Smartwatches, Wearables und Smart-Home-Systeme hervorragende Möglichkeiten, um auf dem Markt relevant zu bleiben. Ziehen Sie Partnerschaften mit IoT-Geräteherstellern in Betracht und entwickeln Sie App-Erweiterungen, die diesen Geräten ein nahtloses Zahlungserlebnis bieten.

Verbesserte Sicherheit mit künstlicher Intelligenz (KI)

Die Implementierung von KI und maschinellem Lernen kann dazu beitragen, betrügerische Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen und zu verhindern und so die Sicherheit Ihrer mobilen Wallet-App zu erhöhen. Investieren Sie in KI-gesteuerte Tools, die Transaktionsmuster analysieren und Anomalien identifizieren, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, bevor sie Ihren Nutzern finanziellen Schaden zufügen.

Ausweitung digitaler Kundenbindungsprogramme

Digitale Treueprogramme sind ein wichtiger Faktor für die Bindung und das Engagement der Nutzer. Behalten Sie die sich entwickelnden Trends im Bereich der Verwaltung von Treue- und Belohnungsprogrammen im Auge und erwägen Sie die Einführung von Funktionen wie personalisierte Angebote, standortbezogene Belohnungen und die nahtlose Integration von Treuekarten in Ihre App für mobile Geldbörsen, um Benutzer anzuziehen und zu binden.

Die Entwicklung einer App für mobile Geldbörsen wie Google Pay oder Apple Wallet kann ein komplexes, aber lohnendes Unterfangen sein. Wenn Sie sich an bewährte Verfahren halten, die richtigen Technologien einsetzen und den Branchentrends immer einen Schritt voraus sind, haben Sie bessere Chancen, eine erfolgreiche App für mobile Geldbörsen zu entwickeln, die den Nutzern ein nahtloses, sicheres und überzeugendes Zahlungserlebnis bietet.