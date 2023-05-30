في البيئة الرقمية الديناميكية الحالية ، أحدثت تطبيقات المحفظة المحمولة ثورة في الطريقة التي نتعامل بها مع المعاملات ، وإدارة الشؤون المالية ، وإجراء المدفوعات اليومية. لقد وضع قادة الصناعة مثل Google Pay و Apple Wallet معايير عالية ، مما يستلزم فهماً عميقاً لمبادئ تطوير البرمجيات ، والتدابير الأمنية الصارمة ، والتركيز على تجربة المستخدم الاستثنائية. تتعمق هذه المقالة في الاعتبارات الرئيسية والخطوات الأساسية التي ينطوي عليها إنشاء تطبيق محفظة للجوال ينافس العمالقة.

اختيار مجموعة التكنولوجيا المناسبة

يتطلب إنشاء تطبيق محفظة للجوال مثل Google Pay أو Apple Wallet مجموعة تقنية قوية وموثوقة. يعد اختيار المجموعة المناسبة من التقنيات أمرًا بالغ الأهمية لبناء أفضل تجربة للمستخدم وضمان قابلية تطبيقك للتوسع. تتكون مجموعة التكنولوجيا من لغات البرمجة والأطر والمنصات والأدوات التقنية الأخرى اللازمة لتطوير التطبيق. يمكن تقسيم مجموعة التكنولوجيا لتطبيق محفظة الهاتف المحمول إلى ثلاث فئات:

الخلفية

الواجهة الخلفية هي مكون من جانب الخادم مسؤول عن معالجة المعاملات وإدارة ملفات تعريف المستخدمين وتخزين البيانات. يمكن أن يؤثر الاختيار الصحيح لتقنيات الواجهة الخلفية على قابلية التوسع والأداء والأمان.

لغات البرمجة : اختر لغة سريعة وآمنة وموثوقة ، مثل Python أو Java أو Go (Golang) .

: اختر لغة سريعة وآمنة وموثوقة ، مثل Python أو Java أو Go (Golang) . الأطر : استخدم أطر عمل مثل Django أو Express أو Flask لتسريع تطوير الواجهة الخلفية.

: استخدم أطر عمل مثل Django أو Express أو Flask لتسريع تطوير الواجهة الخلفية. قواعد البيانات : اختر قاعدة بيانات قابلة للتطوير وذات أداء مثل PostgreSQL أو Amazon Aurora أو MySQL.

نهاية المقدمة

الواجهة الأمامية هي مكون من جانب العميل مسؤول عن عرض المعلومات وإدارة تفاعل المستخدم. تأكد من أن الواجهة الأمامية سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة وذات تنقل سلس.

منصات تطوير الأجهزة المحمولة : منصات Android و iOS هي اللاعبون المهيمنون في السوق. استخدم التقنيات الأصلية مثل Kotlin لنظام Android و Swift لنظام iOS ، أو التقنيات عبر الأنظمة الأساسية مثل React Native ، والتي تتيح لك استخدام قاعدة كود واحدة عبر منصات متعددة.

: منصات Android و iOS هي اللاعبون المهيمنون في السوق. استخدم التقنيات الأصلية مثل Kotlin لنظام Android و Swift لنظام iOS ، أو التقنيات عبر الأنظمة الأساسية مثل React Native ، والتي تتيح لك استخدام قاعدة كود واحدة عبر منصات متعددة. أدوات تصميم UI / UX : استخدم أدوات مثل Sketch أو Adobe XD أو Figma لتصميم واجهة مستخدم التطبيق.

DevOps والنشر

يجب أن تكون الأدوات والممارسات الخاصة بنشر تطبيقك وإدارته موثوقة وقابلة للتطوير وآمنة.

منصات النشر : استخدم أنظمة أساسية مثل AWS أو Azure أو Google Cloud لنشر التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

: استخدم أنظمة أساسية مثل AWS أو Azure أو Google Cloud لنشر التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. الحاوية : استخدم Docker أو Kubernetes لتعبئة تطبيقك وتحسين كفاءة النشر.

الاستفادة من الأنظمة الأساسية No-Code : AppMaster

قد يكون تطوير التطبيقات باستخدام طرق الترميز التقليدية مستهلكًا للوقت ومكلفًا. توفر الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية طريقة مبتكرة لتسريع عملية التطوير مع الحفاظ على الموثوقية وقابلية التوسع. أحد هذه المنصات هو AppMaster . AppMaster هي أداة قوية no-code تتيح لك إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون كتابة رمز. يقدم الفوائد التالية لتطوير تطبيقات محفظة الهاتف المحمول:

التطوير المرئي : باستخدام AppMaster ، يمكنك تصميم واجهات المستخدم ومخططات قاعدة البيانات ومنطق الأعمال باستخدام أدوات مرئية بالسحب والإفلات . يبسط عملية التصميم ويقلل من الوقت المستغرق في الترميز. رمز المصدر المُنشأ تلقائيًا : ينشئ AppMaster كود المصدر لتطبيقاتك في Go (Golang) للخلفية ، وإطار Vue3 مع JS / TS لتطبيقات الويب ، و Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لنظام iOS. يسمح للشركات من جميع الأحجام بتطوير تطبيقات قابلة للتطوير والصيانة بسهولة. آمنة وقابلة للتطوير : يتم إنشاء تطبيقات AppMaster من نقطة الصفر في كل مرة ، مما يلغي الديون التقنية. يمكنهم العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية وإظهار قابلية تطوير مذهلة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل. خيارات الاشتراك المتنوعة : يقدم AppMaster اشتراكات مختلفة ، بدءًا من الخطط المجانية للتعلم واستكشاف النظام الأساسي ، إلى خيارات أكثر تقدمًا مع موارد إضافية ووصول كامل إلى كود المصدر الذي تم إنشاؤه.

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من خلال الاستفادة من قوة AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيق محفظة للجوال مشابه لـ Google Pay أو Apple Wallet بكفاءة أكبر وتكاليف أقل وقابلية تطوير أفضل.

دمج خدمات الطرف الثالث

تتطلب تطبيقات محفظة الهاتف المحمول التكامل مع خدمات الجهات الخارجية لتسهيل تجربة مستخدم سلسة. تتضمن بعض عمليات الدمج التي يجب مراعاتها عند إنشاء تطبيق محفظة الهاتف المحمول ما يلي:

بوابات الدفع وواجهات برمجة التطبيقات المصرفية : لتمكين المعاملات الآمنة والسلسة ، قم بدمج تطبيقك مع بوابات دفع موثوقة مثل Stripe أو Square أو Braintree. قم بتوصيل تطبيقك بواجهات برمجة التطبيقات المصرفية الشهيرة للسماح للمستخدمين بربط حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم.

: لتمكين المعاملات الآمنة والسلسة ، قم بدمج تطبيقك مع بوابات دفع موثوقة مثل Stripe أو Square أو Braintree. قم بتوصيل تطبيقك بواجهات برمجة التطبيقات المصرفية الشهيرة للسماح للمستخدمين بربط حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم. شركاء إصدار البطاقات : شارك مع وكالات إصدار البطاقات مثل Visa و Mastercard و American Express لتمكين الدعم لمجموعة واسعة من بطاقات الائتمان والخصم.

: شارك مع وكالات إصدار البطاقات مثل Visa و Mastercard و American Express لتمكين الدعم لمجموعة واسعة من بطاقات الائتمان والخصم. واجهات برمجة التطبيقات لمحفظة الشركات المصنعة للأجهزة : ادمج تطبيقك مع واجهات برمجة تطبيقات محفظة الشركات المصنعة للأجهزة ، مثل Apple Pay APIs على iPhone أو Google Pay APIs على أجهزة Android. سيجعل التكامل مع محافظ الجهاز من السهل على المستخدمين الوصول إلى التطبيق الخاص بك واستخدامه.

: ادمج تطبيقك مع واجهات برمجة تطبيقات محفظة الشركات المصنعة للأجهزة ، مثل Apple Pay APIs على iPhone أو Google Pay APIs على أجهزة Android. سيجعل التكامل مع محافظ الجهاز من السهل على المستخدمين الوصول إلى التطبيق الخاص بك واستخدامه. خدمات الموقع : قم بتزويد تطبيقك بخدمات الموقع للسماح للمستخدمين بالعثور على التجار القريبين أو أجهزة الصراف الآلي التي تقبل الدفع عبر الهاتف المحمول.

: قم بتزويد تطبيقك بخدمات الموقع للسماح للمستخدمين بالعثور على التجار القريبين أو أجهزة الصراف الآلي التي تقبل الدفع عبر الهاتف المحمول. خدمات البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة : تقدم إشعارات آمنة وفي الوقت الحقيقي ومعاملات من خلال دمج خدمات البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة مثل Twilio أو SendGrid.

سيؤدي دمج خدمات الجهات الخارجية هذه إلى تحسين الوظائف وتجربة المستخدم لتطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك ، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وميزة تنافسية أقوى.

الامتثال والمبادئ التوجيهية التنظيمية

عند تطوير تطبيق محفظة للجوال مثل Google Pay أو Apple Wallet ، فإن الامتثال للوائح والإرشادات اللازمة أمر بالغ الأهمية لضمان تجربة آمنة وجديرة بالثقة لمستخدميك. فيما يلي جوانب الامتثال والجوانب التنظيمية الأساسية التي يجب مراعاتها عند إنشاء تطبيق محفظة للهاتف المحمول:

معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)

PCI DSS عبارة عن مجموعة عالمية من معايير الأمان المصممة لضمان أن جميع الشركات التي تقبل معلومات بطاقة الائتمان أو تعالجها أو تخزنها أو تنقلها تحافظ على بيئة آمنة. لإنشاء تطبيق محفظة للهاتف المحمول يعالج مدفوعات البطاقات ، يجب عليك التأكد من أن تطبيقك يتوافق مع أحدث متطلبات PCI DSS ، والتي تتضمن تنفيذ تشفير البيانات وحماية بيانات حامل البطاقة المخزنة وضمان قنوات اتصال آمنة. يجب عليك أيضًا العمل مع بوابات الدفع التابعة لجهات خارجية والبنوك المتوافقة مع PCI DSS.

اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)

تهدف لوائح KYC و AML إلى منع الأنشطة غير القانونية مثل سرقة الهوية والاحتيال المالي وغسيل الأموال. قد تختلف هذه المتطلبات التنظيمية اعتمادًا على السوق المستهدف ، ولكنها تتضمن عمومًا التحقق من هوية المستخدمين ومراقبة معاملاتهم لاكتشاف أي نشاط مشبوه. عند إنشاء تطبيق محفظة للهاتف المحمول ، تأكد من وجود التدابير المناسبة لتحديد هوية المستخدم ، مثل جمع وثائق الهوية والتحقق من العناوين واتخاذ الخطوات لتأكيد صحة المعلومات المقدمة. يمكن أن تساعدك الشراكة مع خدمات التحقق من الهوية في تبسيط العملية.

لوائح خصوصية البيانات

تعالج تطبيقات محفظة الهاتف المحمول وتخزن المعلومات الحساسة ، مما يجعل الالتزام بلوائح خصوصية البيانات ، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي أو قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) في الولايات المتحدة ، أمرًا في غاية الأهمية. لضمان الامتثال ، يجب عليك تنفيذ تدابير حماية البيانات ، مثل التشفير ، وقصر الوصول إلى البيانات على الموظفين المصرح لهم ، والسماح للمستخدمين بالتحكم في بياناتهم. بالإضافة إلى ذلك ، ضع في الاعتبار أي لوائح محلية لخصوصية البيانات في الأسواق التي تخطط لإطلاق تطبيق محفظة الهاتف المحمول فيها.

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إطلاق وترويج تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك

بعد تطوير تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك والتأكد من الامتثال لجميع اللوائح اللازمة ، فأنت جاهز للإطلاق. فيما يلي بعض الخطوات للمساعدة في إطلاق تطبيقك والترويج له بشكل فعال:

طوّر إستراتيجية تسويق : حدد جمهورك المستهدف ، وابحث عن المنافسين ، وحدد عرض القيمة الخاص بك ، وحدد أهدافًا تسويقية. حدد خطة التسويق الخاصة بك ، بما في ذلك الميزانية والقنوات والرسائل ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). الإطلاق الناعم : أطلق تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك لجمهور محدود في سوق معين لجمع تعليقات المستخدمين ، وتحديد المشكلات المحتملة ، وتحسين أداء التطبيق قبل الشروع في إطلاق واسع النطاق. جمع وتنفيذ تعليقات المستخدم : جمع تعليقات المستخدمين بنشاط من خلال الاستطلاعات والمراجعات داخل التطبيق ومنصات الوسائط الاجتماعية. استخدم هذه التعليقات لتحسين تطبيقك وتوفير تجربة مستخدم أفضل. تحسين متجر التطبيقات (ASO) : حسِّن قائمة متجر التطبيقات بكلمات رئيسية ذات صلة ، ومرئيات جذابة ، وأوصاف واضحة لزيادة الرؤية وجذب المزيد من المستخدمين. وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى : استفد من قنوات الوسائط الاجتماعية للتفاعل مع المستخدمين المحتملين ومشاركة التحديثات والترويج لتطبيقك. قم بإنشاء محتوى قيم مثل منشورات المدونة والأدلة الإرشادية التي تعرض ميزات وفوائد تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك. العلاقات العامة (العلاقات العامة) : تواصل مع الصحفيين والمؤثرين والمنشورات الصناعية لمشاركة قصتك وإثارة ضجة حول تطبيقك. استخدم البيانات الصحفية والمقابلات ومجموعات المواد الإعلامية الشاملة لتسهيل التغطية الإعلامية.

الاتجاهات المستقبلية: فرص النمو

تتطور صناعة محافظ الهواتف المحمولة بسرعة ، والبقاء في طليعة الاتجاهات أمر ضروري لنجاح تطبيقك ونموه. فيما يلي بعض الاتجاهات المستقبلية التي تستحق النظر عند إنشاء وتحديث تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك:

المدفوعات غير التلامسية

يتزايد الطلب على حلول الدفع غير التلامسية نظرًا لما توفره من مزايا الراحة والسرعة والنظافة. تأكد من أن تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك يدعم المدفوعات غير التلامسية المستندة إلى NFC أو المستندة إلى رمز الاستجابة السريعة ويبقى على اطلاع دائم بأي تطورات جديدة في تقنية الدفع بدون تلامس.

التكامل مع أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)

مع استمرار نمو عدد الأجهزة المتصلة ، فإن دمج تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك مع أجهزة إنترنت الأشياء مثل الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وأنظمة المنزل الذكي يوفر فرصًا ممتازة للبقاء على صلة بالسوق. ضع في اعتبارك استكشاف الشراكات مع الشركات المصنعة لأجهزة إنترنت الأشياء وإنشاء إضافات التطبيقات التي توفر تجربة دفع سلسة لهذه الأجهزة.

الأمن المحسن بالذكاء الاصطناعي (AI)

يمكن أن يساعد تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في اكتشاف الأنشطة الاحتيالية ومنعها في الوقت الفعلي ، وبالتالي تعزيز أمان تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك. استثمر في الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط المعاملات وتحديد الحالات الشاذة للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قبل أن يتسبب في ضرر مالي لمستخدميك.

التوسع في برامج الولاء الرقمية

تعد برامج الولاء الرقمية محركًا مهمًا للاحتفاظ بالمستخدمين والتفاعل معهم. راقب الاتجاهات المتطورة في إدارة برنامج الولاء والمكافآت ، وفكر في تقديم ميزات مثل العروض المخصصة والمكافآت المستندة إلى الموقع والتكامل السلس لبطاقات الولاء في تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك لجذب المستخدمين والاحتفاظ بهم.

يمكن أن يكون تطوير تطبيق محفظة للجوال مثل Google Pay أو Apple Wallet عملية معقدة ولكنها مجزية. باتباع أفضل الممارسات ، فإن اعتماد التقنيات الصحيحة والبقاء في طليعة اتجاهات الصناعة سيحسن فرصك في إنشاء تطبيق محفظة محمول ناجح يوفر تجربة دفع سلسة وآمنة ومقنعة للمستخدمين.