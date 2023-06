Nell'ambiente digitale dinamico di oggi, le app per portafogli mobili hanno rivoluzionato il modo in cui gestiamo le transazioni, le finanze e i pagamenti quotidiani. I leader del settore, come Google Pay e Apple Wallet, hanno imposto un livello elevato, richiedendo una profonda comprensione dei principi di sviluppo del software, misure di sicurezza rigorose e un'attenzione particolare all'esperienza utente. Questo articolo approfondisce le considerazioni chiave e le fasi essenziali per la creazione di un'applicazione per portafogli mobili in grado di competere con i giganti.

Scegliere il giusto stack tecnologico

La creazione di un'applicazione di portafoglio mobile come Google Pay o Apple Wallet richiede uno stack tecnologico solido e affidabile. La scelta del giusto set di tecnologie è fondamentale per costruire la migliore esperienza utente e garantire la scalabilità dell'applicazione. Lo stack tecnologico è costituito da linguaggi di programmazione, framework, piattaforme e altri strumenti tecnici necessari per sviluppare l'applicazione. Lo stack tecnologico per un'applicazione di portafoglio mobile può essere suddiviso in tre categorie:

Backend

Il backend è il componente lato server responsabile dell'elaborazione delle transazioni, della gestione dei profili degli utenti e dell'archiviazione dei dati. La scelta corretta delle tecnologie di backend può influenzare la scalabilità, le prestazioni e la sicurezza.

Linguaggi di programmazione : Scegliere un linguaggio veloce, sicuro e affidabile, come Python, Java o Go (Golang).

: Scegliere un linguaggio veloce, sicuro e affidabile, come Python, Java o Go (Golang). Framework : Utilizzate framework come Django, Express o Flask per accelerare lo sviluppo del backend.

: Utilizzate framework come Django, Express o Flask per accelerare lo sviluppo del backend. Database: Scegliete un database scalabile e performante come PostgreSQL, Amazon Aurora o MySQL.

Frontend

Il frontend è il componente lato client responsabile della visualizzazione delle informazioni e della gestione dell'interazione con l'utente. Assicuratevi che il frontend sia facile da usare, reattivo e con una navigazione fluida.

Piattaforme di sviluppo mobile : Le piattaforme Android e iOS sono i protagonisti del mercato. Utilizzate tecnologie native come Kotlin per Android e Swift per iOS, o tecnologie multipiattaforma come React Native, che consentono di utilizzare un'unica base di codice su più piattaforme.

: Le piattaforme Android e iOS sono i protagonisti del mercato. Utilizzate tecnologie native come Kotlin per Android e Swift per iOS, o tecnologie multipiattaforma come React Native, che consentono di utilizzare un'unica base di codice su più piattaforme. Strumenti di progettazione UI/UX: Utilizzate strumenti come Sketch, Adobe XD o Figma per progettare l'interfaccia utente dell'applicazione.

DevOps e distribuzione

Gli strumenti e le pratiche per il deployment e la gestione dell'applicazione devono essere affidabili, scalabili e sicuri.

Piattaforme di distribuzione : Utilizzate piattaforme come AWS, Azure o Google Cloud per una distribuzione rapida ed economica delle applicazioni.

: Utilizzate piattaforme come AWS, Azure o Google Cloud per una distribuzione rapida ed economica delle applicazioni. Containerizzazione: Utilizzate Docker o Kubernetes per containerizzare le applicazioni e migliorare l'efficienza del deployment.

Sfruttare le piattaforme No-Code: AppMaster

Lo sviluppo di applicazioni con metodi di codifica tradizionali può richiedere tempo e denaro. Le piattaforme no-code offrono un modo innovativo per accelerare il processo di sviluppo mantenendo affidabilità e scalabilità. Una di queste piattaforme è AppMaster. AppMaster è un potente strumento di no-code che consente di creare applicazioni backend, web e mobili senza scrivere codice. Offre i seguenti vantaggi per lo sviluppo di applicazioni per portafogli mobili:

Sviluppo visivo: Con AppMaster è possibile progettare interfacce utente, schemi di database e logica aziendale utilizzando strumenti visivi drag-and-drop. Questo semplifica il processo di progettazione e riduce il tempo dedicato alla codifica. Codice sorgente generato automaticamente: AppMaster genera il codice sorgente delle applicazioni in Go (Golang) per il backend, nel framework Vue3 con JS/TS per le applicazioni web e in Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Permette alle aziende di tutte le dimensioni di sviluppare facilmente applicazioni scalabili e manutenibili. Sicuro e scalabile: le applicazioni di AppMaster sono generate da zero ogni volta, eliminando il debito tecnico. Possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario e dimostrano un'incredibile scalabilità per i casi di utilizzo aziendali e ad alto carico. Diverse opzioni di abbonamento: AppMaster offre diversi abbonamenti, che vanno dai piani gratuiti per l'apprendimento e l'esplorazione della piattaforma, alle opzioni più avanzate con risorse aggiuntive e accesso completo al codice sorgente generato.

Sfruttando la potenza di AppMaster, è possibile creare un'applicazione di portafoglio mobile simile a Google Pay o Apple Wallet con maggiore efficienza, costi ridotti e migliore scalabilità.

Integrazione di servizi di terze parti

Le applicazioni di portafoglio mobile richiedono l'integrazione con servizi di terze parti per facilitare un'esperienza utente senza soluzione di continuità. Alcune integrazioni che dovreste prendere in considerazione quando costruite la vostra applicazione di mobile wallet includono:

Gateway di pagamento e API bancarie : Per consentire transazioni sicure e senza interruzioni, integrate la vostra applicazione con gateway di pagamento affidabili come Stripe, Square o Braintree. Collegate la vostra applicazione con le API bancarie più diffuse per consentire agli utenti di collegare i loro conti bancari e le loro carte.

: Per consentire transazioni sicure e senza interruzioni, integrate la vostra applicazione con gateway di pagamento affidabili come Stripe, Square o Braintree. Collegate la vostra applicazione con le API bancarie più diffuse per consentire agli utenti di collegare i loro conti bancari e le loro carte. Partner per l'emissione di carte : Collaborate con agenzie di emissione di carte come Visa, Mastercard e American Express per supportare un'ampia gamma di carte di credito e di debito.

: Collaborate con agenzie di emissione di carte come Visa, Mastercard e American Express per supportare un'ampia gamma di carte di credito e di debito. API per i portafogli dei produttori di dispositivi : Integrate la vostra applicazione con le API dei portafogli dei produttori di dispositivi, come le API di Apple Pay sull'iPhone o le API di Google Pay sui dispositivi Android. L'integrazione con i portafogli dei dispositivi faciliterà l'accesso e l'utilizzo dell'applicazione da parte degli utenti.

: Integrate la vostra applicazione con le API dei portafogli dei produttori di dispositivi, come le API di Apple Pay sull'iPhone o le API di Google Pay sui dispositivi Android. L'integrazione con i portafogli dei dispositivi faciliterà l'accesso e l'utilizzo dell'applicazione da parte degli utenti. Servizi di localizzazione : Dotate la vostra applicazione di servizi di localizzazione per consentire agli utenti di trovare i commercianti o gli sportelli bancomat nelle vicinanze che accettano pagamenti mobili.

: Dotate la vostra applicazione di servizi di localizzazione per consentire agli utenti di trovare i commercianti o gli sportelli bancomat nelle vicinanze che accettano pagamenti mobili. Servizi e-mail o SMS: Offrite notifiche sicure, in tempo reale e transazionali integrando servizi e-mail o SMS come Twilio o SendGrid.

L'integrazione di questi servizi di terze parti migliorerà la funzionalità e l'esperienza dell'utente della vostra applicazione di mobile wallet, con conseguente aumento della soddisfazione dei clienti e un maggiore vantaggio competitivo.

Conformità e linee guida normative

Quando si sviluppa un'applicazione di mobile wallet come Google Pay o Apple Wallet, è fondamentale rispettare le normative e le linee guida necessarie per garantire agli utenti un'esperienza sicura e affidabile. Ecco i principali aspetti normativi e di conformità da tenere in considerazione quando si crea un'applicazione di portafoglio mobile:

Standard di sicurezza dei dati dell'industria delle carte di pagamento (PCI DSS)

Il PCI DSS è un insieme di standard di sicurezza globali progettati per garantire che tutte le aziende che accettano, elaborano, memorizzano o trasmettono informazioni sulle carte di credito mantengano un ambiente sicuro. Per creare un'applicazione di portafoglio mobile che elabora pagamenti con carta, dovete assicurarvi che la vostra applicazione sia conforme ai più recenti requisiti PCI DSS, che comprendono l'implementazione della crittografia dei dati, la protezione dei dati memorizzati dei titolari di carta e la garanzia di canali di comunicazione sicuri. Dovreste inoltre collaborare con gateway di pagamento e banche di terze parti conformi agli standard PCI DSS.

Conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML)

Le normative KYC e AML mirano a prevenire attività illegali come il furto di identità, le frodi finanziarie e il riciclaggio di denaro. Questi requisiti normativi possono variare a seconda del mercato di riferimento, ma in genere prevedono la verifica dell'identità degli utenti e il monitoraggio delle loro transazioni per individuare attività sospette. Quando create un'applicazione di portafoglio mobile, assicuratevi di adottare misure adeguate per l'identificazione degli utenti, come la raccolta di documenti di identità, la verifica degli indirizzi e l'adozione di misure per confermare l'autenticità delle informazioni fornite. La collaborazione con servizi di verifica dell'identità può aiutarvi a semplificare il processo.

Regolamenti sulla privacy dei dati

Le app per portafogli mobili elaborano e memorizzano informazioni sensibili, il che rende estremamente importante il rispetto delle normative sulla privacy dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell'Unione Europea o il California Consumer Privacy Act (CCPA) negli Stati Uniti. Per garantire la conformità, è necessario implementare misure di protezione dei dati, come la crittografia, la limitazione dell'accesso ai dati al personale autorizzato e la possibilità per gli utenti di controllare i propri dati. Inoltre, tenete conto delle normative locali sulla privacy dei dati nei mercati in cui intendete lanciare la vostra applicazione di mobile wallet.

Lancio e promozione dell'applicazione di portafoglio mobile

Dopo aver sviluppato la vostra applicazione di mobile wallet e aver garantito la conformità a tutte le normative necessarie, siete pronti per il lancio. Ecco alcuni passaggi che vi aiuteranno a lanciare e promuovere efficacemente la vostra applicazione:

Sviluppare una strategia di marketing: Determinate il vostro pubblico di riferimento, fate una ricerca sui concorrenti, definite la vostra proposta di valore e fissate gli obiettivi di marketing. Delineate il vostro piano di marketing, compreso il budget, i canali, la messaggistica e gli indicatori chiave di prestazione (KPI). Lancio morbido: Rilasciate la vostra applicazione di mobile wallet a un pubblico limitato in un mercato specifico per raccogliere il feedback degli utenti, identificare potenziali problemi e ottimizzare le prestazioni dell'applicazione prima di procedere a un lancio su larga scala. Raccogliere e implementare il feedback degli utenti: Raccogliete attivamente il feedback degli utenti attraverso sondaggi, recensioni in-app e piattaforme di social media. Utilizzate questo feedback per migliorare l'applicazione e offrire una migliore esperienza all'utente. Ottimizzazione dell'App Store (ASO): Ottimizzate il vostro annuncio sull'App Store con parole chiave pertinenti, immagini accattivanti e descrizioni chiare per aumentare la visibilità e attirare più utenti. Social Media e Content Marketing: Sfruttate i canali dei social media per coinvolgere i potenziali utenti, condividere gli aggiornamenti e promuovere la vostra applicazione. Create contenuti di valore, come blog post e guide che illustrino le caratteristiche e i vantaggi della vostra applicazione. Relazioni pubbliche (PR): Rivolgetevi a giornalisti, influencer e pubblicazioni di settore per condividere la vostra storia e generare un'eco intorno alla vostra app. Utilizzate comunicati stampa, interviste e kit per i media completi per facilitare la copertura mediatica.

Tendenze future: Opportunità di crescita

Il settore dei portafogli mobili è in rapida evoluzione e stare al passo con le tendenze è essenziale per il successo e la crescita della vostra applicazione. Ecco alcune tendenze future che vale la pena prendere in considerazione per la creazione e l'aggiornamento della vostra applicazione di mobile wallet:

Pagamenti senza contatto

La domanda di soluzioni di pagamento senza contatto è in aumento grazie alla comodità, alla velocità e ai vantaggi igienici che offrono. Assicuratevi che la vostra applicazione di mobile wallet supporti i pagamenti contactless basati su NFC o codice QR e che sia sempre aggiornata sui nuovi sviluppi della tecnologia di pagamento contactless.

Integrazione con i dispositivi IoT (Internet of Things)

Poiché il numero di dispositivi connessi continua a crescere, l'integrazione della vostra applicazione di mobile wallet con dispositivi IoT come smartwatch, wearable e sistemi di smart home rappresenta un'ottima opportunità per rimanere rilevanti sul mercato. Considerate la possibilità di esplorare partnership con i produttori di dispositivi IoT e di creare estensioni dell'app che portino un'esperienza di pagamento senza soluzione di continuità su questi dispositivi.

Maggiore sicurezza con l'intelligenza artificiale (AI)

L'implementazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico può aiutare a rilevare e prevenire le attività fraudolente in tempo reale, migliorando così la sicurezza della vostra applicazione di mobile wallet. Investite in strumenti basati sull'intelligenza artificiale che analizzano i modelli di transazione e identificano le anomalie per segnalare attività sospette prima che causino danni finanziari ai vostri utenti.

Espansione dei programmi di fidelizzazione digitale

I programmi di fidelizzazione digitale sono un importante fattore di fidelizzazione e coinvolgimento degli utenti. Tenete d'occhio le tendenze in evoluzione nella gestione dei programmi di fidelizzazione e di ricompensa e considerate l'introduzione di funzionalità come offerte personalizzate, premi basati sulla posizione e una perfetta integrazione delle carte fedeltà nella vostra applicazione di mobile wallet per attrarre e fidelizzare gli utenti.

Lo sviluppo di un'applicazione di mobile wallet come Google Pay o Apple Wallet può essere un'impresa complessa ma gratificante. Seguire le best practice, adottare le tecnologie giuste e stare al passo con le tendenze del settore aumenterà le possibilità di creare un'applicazione di mobile wallet di successo che offra agli utenti un'esperienza di pagamento sicura e convincente.