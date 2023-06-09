فهم مقاييس العمل

مقاييس الأعمال هي نقاط أو مقاييس بيانات قابلة للقياس الكمي تستخدمها المؤسسات لتقييم الجوانب المختلفة لعملياتها وأدائها وحالة نموها. توفر هذه المقاييس رؤى لا تقدر بثمن حول تقدم المنظمة وتساعد في تحديد المجالات التي قد تتطلب الانتباه أو التحسينات لتحقيق أهداف وغايات مختلفة.

يمكن تقسيم المقاييس إلى فئات مختلفة بناءً على جوانب العمل التي يقومون بتقييمها ، مثل المقاييس المالية أو التشغيلية أو العملاء أو المنتج أو الموظف. قد تتضمن المقاييس المالية الإيرادات أو النفقات العامة أو هوامش الربح ، بينما قد تتبع المقاييس التشغيلية الكفاءة أو الإنتاجية أو معدلات استخدام الموارد. يمكن أن تتضمن مقاييس العملاء درجات رضا العملاء أو القيمة الدائمة للعميل ، وقد تراعي مقاييس الموظفين معدلات دوران الموظفين ، أو متوسط ​​وقت التوظيف.

من خلال تتبع هذه المقاييس وتحليلها ، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية ، ومراقبة تأثير إجراءاتها ، وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين عملياتها ودفع النمو المستدام .

مؤشرات الأداء الرئيسية مقابل مقاييس الأعمال

في حين أن المصطلحين "مقاييس الأعمال" و "مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)" غالبًا ما يتم استخدامهما بالتبادل ، إلا أن هناك فرقًا دقيقًا بين الاثنين. مؤشرات الأداء الرئيسية هي مجموعة فرعية محددة من مقاييس الأعمال التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأهداف والغايات الإستراتيجية للمؤسسة. هذه هي أهم التدابير القابلة للقياس الكمي المستخدمة لتقييم نجاح وتقدم الشركة فيما يتعلق بأهدافها واستراتيجياتها الرئيسية.

من ناحية أخرى ، تشمل مقاييس الأعمال جميع التدابير القابلة للقياس الكمي المستخدمة لتقييم الجوانب المختلفة للعمل. يمكن أن تكون مقاييس العمل أقل استراتيجية من مؤشرات الأداء الرئيسية ولكنها لا تزال تقدم رؤى مفيدة حول أداء وحالة المكونات المختلفة للمؤسسة. على سبيل المثال ، قد لا يكون مقياس زوار موقع الويب الشهري مؤشر أداء رئيسي ولكنه يظل مفيدًا كمقياس عمل عام لتتبع حركة مرور موقع الويب.

في نهاية المطاف ، يجب أن يشتمل نظام إدارة الأداء الفعال على مزيج استراتيجي من مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس الأعمال لإجراء تقييم شامل للصحة والأداء العامين للمؤسسة ، وتحديد مجالات التحسين ، وصياغة قرارات مستنيرة بناءً على الرؤى المستندة إلى البيانات.

كيف تستخدم الشركات المقاييس لاتخاذ قرارات مستنيرة

المقاييس هي أدوات قيمة بشكل لا يصدق تمكن الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتحسين جوانب مختلفة من عملياتها لتحقيق النمو المستدام. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للشركات من خلالها استخدام المقاييس لاتخاذ القرار:

اكتساب رؤى: توفر المقاييس دليلًا ملموسًا على الأداء ، مما يمكّن المؤسسات من فهم كيفية عمل استراتيجياتها ومبادراتها الحالية ، فضلاً عن المجالات التي قد تتطلب تعديلات. من خلال دراسة الاتجاهات والأنماط في المقاييس المختلفة ، يمكن للشركات اكتساب رؤى قيمة حول فعالية وكفاءة عملياتها. تحديد مجالات التحسين: تساعد مراقبة وتحليل مقاييس الأعمال المؤسسات على تحديد المجالات التي يكون أداءها ضعيفًا أو التي قد تتطلب موارد إضافية لتحسين الكفاءة. وهذا يسمح لصانعي القرار بتحديد الأولويات حيث يجب أن تركز الاستثمارات لتحقيق أكبر قدر من التأثير وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. تحديد أهداف واقعية: من خلال النظر إلى البيانات القياسية التاريخية ، يمكن للشركات إنشاء معايير قابلة للتحقيق وتعيين توقعات أداء واقعية. يضمن استخدام المقاييس لتحديد الأهداف أن أهداف المنظمة ترتكز على الواقع ويمكن تحقيقها ، مما يساهم في زيادة فعالية التخطيط وتخصيص الموارد. تخصيص الموارد بشكل أكثر فاعلية: باستخدام المقاييس لمراقبة الأداء عبر الإدارات أو المشاريع المختلفة ، يمكن للمؤسسات تحديد الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى الموارد ، مثل الوقت والموظفين والميزانية لتحسين النتائج. يعزز تخصيص الموارد المستند إلى البيانات تحديد أولويات المبادرات بشكل أفضل ويساعد الشركات على زيادة عائد الاستثمار (ROI) . مراقبة تقدم الاستراتيجيات والمبادرات: توفر مقاييس الأعمال عرضًا محدثًا لكيفية تقدم الاستراتيجيات أو الحملات أو المبادرات المختلفة مقارنة بالمعايير المحددة مسبقًا. تمكن هذه المعلومات المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول ما إذا كانت ستستمر في مسار عملها الحالي ، أو تعديل نهجها ، أو التمحور تمامًا لتحقيق نتائج أفضل. تحسين الأداء: يمكن للشركات استخدام المقاييس لاتخاذ قرارات مستنيرة تساهم بشكل مباشر في تحسين الأداء والإنتاجية. على سبيل المثال ، قد تُظهر بيانات المقاييس أن فرقًا معينة تعاني من أعباء عمل ثقيلة ويمكن أن تستفيد من دعم إضافي. من خلال معالجة هذه المشكلات المحددة ، يمكن للشركات تحسين الأداء ودفع النمو المستدام.

نظرًا لأن الشركات أصبحت أكثر اعتمادًا على البيانات ، فإن الاستفادة من قوة مقاييس الأعمال أمر بالغ الأهمية للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ ، ودفع عملية صنع القرار الفعال ، وضمان التنفيذ الناجح للمبادرات التي تؤدي إلى نمو مؤسسي مستدام.

فهم وتطوير المقاييس لمختلف الأقسام

لكل قسم داخل المنظمة أهداف ووظائف محددة ، مما يستلزم مقاييس مخصصة تعكس التقدم والأداء لهذه المكونات الفردية. من أجل تطوير مقاييس عمل ذات مغزى لكل قسم ، من الأهمية بمكان فهم أهدافهم ومسؤولياتهم وعملياتهم الرئيسية الفريدة. فيما يلي نظرة عامة على بعض أقسام الأعمال الشائعة والمقاييس الخاصة بكل منها:

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قسم المبيعات

معدل نمو الإيرادات

تكلفة اكتساب العميل

متوسط ​​حجم الصفقة

معدل تحويل المبيعات

نسبة الرصاص إلى العملاء

نسبة الاقتباس إلى الإغلاق

معدل زبد العملاء

قسم التسويق

التكلفة لكل عميل محتمل

معدل توليد الرصاص

عائد الاستثمار في التسويق

نسبة النقر إلى الظهور (CTR)

معدلات التحويل (الزوار إلى العملاء المحتملين ، العملاء المحتملين ، إلخ.)

قيمة عمر العميل (LTV)

معدل فتح البريد الإلكتروني

قسم خدمة العملاء

وقت الاستجابة الأول

معدل قرار الاتصال الأول

متوسط ​​وقت التعامل

درجة رضا العملاء (CSAT)

صافي نقاط الترويج (NPS)

نقاط جهد العميل (CES)

قسم الموارد البشرية

معدل دوران الموظفين

متوسط ​​الوقت لملء الوظيفة الشاغرة

التكلفة لكل توظيف

معدل مشاركة الموظف

معدل إنجاز تقييم الأداء

التدريب والتطوير ROI

قسم المالية

هامش الربح التشغيلي

العائد على الأصول (ROA)

الإيرادات لكل موظف

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

نسبة رأس المال العامل

فرق الميزانية

قسم العمليات

معدل استغلال القدرات

وقت دورة تنفيذ الطلب

معدل دوران المخزون

فعالية المعدات الشاملة (OEE)

معدل التسليم في الوقت المحدد

معدل الخلل

عند تطوير مقاييس لكل قسم ، تأكد من توافقها مع الأهداف الإستراتيجية الشاملة للمؤسسة وأنها قابلة للتنفيذ وقابلة للقياس وذات صلة بالأهداف المحددة للإدارة.

الاستفادة من التكنولوجيا لتتبع مقاييس الأعمال

أصبحت مراقبة وتحليل مقاييس الأعمال أكثر كفاءة وأسهل بمساعدة التكنولوجيا. باستخدام الأدوات المناسبة ، يمكن للمؤسسات الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وتتبع التقدم بفعالية واتخاذ قرارات مستنيرة. تتضمن بعض العناصر الأساسية للتكنولوجيا في تتبع مقاييس الأعمال ما يلي:

أدوات تحليلات البيانات

تُمكِّن أدوات تحليل البيانات المؤسسات من جمع كميات كبيرة من البيانات ومعالجتها وتحليلها ، واشتقاق رؤى ذات مغزى توجه عملية صنع القرار. تتضمن أمثلة أدوات تحليل البيانات Google Analytics و Microsoft Power BI و Tableau و Looker.

لوحة القيادة وأنظمة التقارير

تساعد لوحة المعلومات وأنظمة التقارير في تصور وتقديم البيانات المعقدة بتنسيق سهل الفهم ، مما يسمح للمؤسسات بمراقبة الأداء عبر مقاييس العمل الرئيسية واتخاذ قرارات مستنيرة. توفر أدوات مثل Tableau و Domo و Sisense و Microsoft Power BI لوحات معلومات قابلة للتخصيص ووظائف إعداد التقارير.

برنامج ذكاء الأعمال (BI)

يجمع برنامج ذكاء الأعمال بين إمكانات تصور البيانات وإعداد التقارير والتحليلات لتمكين المؤسسات من تحليل البيانات واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين جوانب مختلفة من العمل ، من العمليات وخدمة العملاء إلى المبيعات والتسويق. بعض أدوات ذكاء الأعمال الشائعة هي QlikView و IBM Cognos و SAP BusinessObjects.

دور الأنظمة الأساسية No-Code في تطوير لوحات معلومات المقاييس

ظهرت الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية كأدوات قوية تعمل على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات ولوحات معلومات مخصصة لتتبع مقاييس الأعمال. مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن حتى للأفراد الذين ليس لديهم خبرة واسعة في الترميز أو التطوير إنشاء حلول مصممة خصيصًا لمراقبة مؤشرات ومقاييس الأداء الحاسمة لمؤسستهم. تتضمن بعض الفوائد الرئيسية للاستفادة من الأنظمة الأساسية التي no-code لمقاييس الأعمال ما يلي:

تطوير ونشر أسرع

تتيح الأنظمة الأساسية No-code التعليمات البرمجية تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة ، مما يسمح للمؤسسات بإنشاء لوحات المعلومات والتطبيقات المخصصة الخاصة بها بأقل تأخير. يساعد ذلك الشركات على مواكبة بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار والاستجابة بسرعة للفرص والتحديات الجديدة.

التخصيص والمرونة

مع الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للمستخدمين تحقيق رؤيتهم الفريدة في الحياة ، وإنشاء حلول مخصصة للغاية مصممة وفقًا للمتطلبات المحددة لمؤسستهم. وهذا يضمن أن تتبع وتحليل مقاييس الأعمال يتماشى مع الأهداف والغايات الفريدة للشركة.

انخفاض التكاليف ومتطلبات الموارد

تلغي الأنظمة No-code الحاجة إلى موارد ترميز وتطوير واسعة النطاق ، مما يقلل التكاليف المرتبطة بتطوير حلول تتبع المقاييس التجارية. نتيجة لذلك ، يمكن للمنظمات تخصيص مواردها المالية ومواردها بشكل أكثر فعالية.

باستخدام AppMaster ، أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من واجهة السحب والإفلات لإنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة مقاييس الأعمال. لا تجعل هذه المنصة المتطورة تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة فحسب ، بل إنها تقضي أيضًا على الديون التقنية عن طريق تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات.

سواء كنت مالكًا لنشاط تجاري صغير أو جزءًا من مؤسسة كبيرة ، فإن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster تقدم حلاً عمليًا لتطوير حلول مخصصة لتتبع وتحليل مقاييس عملك الأكثر أهمية ، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة ودفع النمو المستدام.

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الشروع في العمل مع AppMaster لمقاييس عملك

تبقي المنظمات الناجحة علامات تبويب قريبة على مقاييس أعمالها لاتخاذ قرارات مستنيرة ودفع النمو المستدام. يمكن لأداة سهلة الاستخدام وقوية مثل AppMaster - منشئ تطبيقات بدون رمز - تبسيط عملية تتبع المقاييس وتحليل البيانات في الوقت الفعلي. إليك كيفية البدء مع AppMaster لإدارة مقاييس عملك:

إنشاء حساب: قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني على AppMaster . استكشف النظام الأساسي واختر خطة اشتراك تلبي متطلبات عملك. تحديد المقاييس الرئيسية: حدد المقاييس المهمة لمؤسستك التي تتوافق مع أهدافك وأولوياتك الاستراتيجية. سيتضمن ذلك التعاون مع الإدارات المختلفة لضمان أن يكون الجميع في نفس الصفحة ويعملون لتحقيق نفس الأهداف. تصميم لوحة المعلومات: بمجرد تحديد المقاييس الرئيسية الخاصة بك ، استخدم واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster لإنشاء لوحات معلومات تفاعلية مخصصة تعرض هذه المقاييس بطريقة جذابة بصريًا وسهلة الفهم. استخدم العديد من الميزات المضمنة ، مثل الرسوم البيانية والمخططات والجداول ، لتقديم بياناتك. ربط مصادر البيانات: ادمج مصادر البيانات الخاصة بك مع AppMaster لجلب البيانات الضرورية لمقاييسك. يدعم النظام الأساسي مجموعة متنوعة من موصلات البيانات للتكامل مع قواعد البيانات وتطبيقات الطرف الثالث بسلاسة. صقل المنطق: قم بتكوين العمليات التجارية لكل مكون من مكونات لوحة المعلومات الخاصة بك باستخدام مصمم AppMaster المرئي BP . تأكد من أن البيانات الدقيقة تتدفق إلى لوحة القيادة لتمكين التحليل الدقيق واتخاذ القرار. الاختبار والتحسين والنشر: اختبر لوحة معلومات المقاييس بدقة لتحديد أي أخطاء أو تناقضات وتحسين أدائها. بمجرد الرضا ، انشر لوحة القيادة الخاصة بك للاستخدام عبر مؤسستك ، مع ضمان وصول أصحاب المصلحة المعنيين إليها. المراقبة والصيانة: راقب لوحة معلومات مقاييس عملك باستمرار ، مع إبقائها محدثة مع تطور مؤسستك وتغيرها. قم بإجراء التعديلات والتحسينات اللازمة للحفاظ على دقة البيانات وسهولة الاستخدام.

المزالق الشائعة التي يجب تجنبها في تنفيذ مقاييس الأعمال

يعد تنفيذ مقاييس الأعمال بفعالية أمرًا ضروريًا لإطلاق إمكاناتهم الحقيقية في قيادة القرارات المستنيرة والنمو المستدام. لضمان النجاح ، احترس من هذه المزالق الشائعة وتجنبها:

التحميل الزائد على المقاييس: يمكن أن يؤدي تتبع عدد كبير جدًا من المقاييس إلى الارتباك والارتباك. ركز على المقاييس الأكثر أهمية التي تتوافق مع أهدافك الإستراتيجية وقم بتصفية الضوضاء.

يمكن أن يؤدي تتبع عدد كبير جدًا من المقاييس إلى الارتباك والارتباك. ركز على المقاييس الأكثر أهمية التي تتوافق مع أهدافك الإستراتيجية وقم بتصفية الضوضاء. عدم مواءمة المقاييس مع الأهداف: يجب أن ترتبط المقاييس دائمًا بالأهداف الإستراتيجية لمؤسستك أو مؤشرات الأداء الرئيسية. قم بمراقبة وتقييم المقاييس الخاصة بك للتأكد من أنها تساهم في النتائج المرجوة.

يجب أن ترتبط المقاييس دائمًا بالأهداف الإستراتيجية لمؤسستك أو مؤشرات الأداء الرئيسية. قم بمراقبة وتقييم المقاييس الخاصة بك للتأكد من أنها تساهم في النتائج المرجوة. التركيز على مقاييس الغرور: قد تبدو مقاييس الغرور مثل متابعي وسائل التواصل الاجتماعي جيدة على الورق ولكنها لا تساهم بالضرورة في نمو الأعمال. حدد أولويات المقاييس القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تؤدي إلى تحسينات وتؤثر على أرباحك النهائية.

قد تبدو مقاييس الغرور مثل متابعي وسائل التواصل الاجتماعي جيدة على الورق ولكنها لا تساهم بالضرورة في نمو الأعمال. حدد أولويات المقاييس القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تؤدي إلى تحسينات وتؤثر على أرباحك النهائية. إهمال مراجعة المقاييس وتحديثها: قم بمراجعة مقاييس عملك بانتظام للتأكد من أنها تظل ذات صلة وتتوافق مع أهدافك المتطورة - وهذا سيمكنك من اتخاذ قرارات أفضل بمرور الوقت.

قم بمراجعة مقاييس عملك بانتظام للتأكد من أنها تظل ذات صلة وتتوافق مع أهدافك المتطورة - وهذا سيمكنك من اتخاذ قرارات أفضل بمرور الوقت. تجاهل أهمية الثقافة المبنية على البيانات: يمكن أن يؤدي تنفيذ مقاييس الأعمال دون تعزيز ثقافة قائمة على البيانات داخل مؤسستك إلى إعاقة فعاليتها. تشجيع صنع القرار المستند إلى البيانات على جميع المستويات من خلال توفير الموارد والدعم.

غرس ثقافة تنظيمية قائمة على البيانات

تكون مقاييس العمل أكثر فاعلية عندما تكون مدعومة بثقافة تعتمد على البيانات داخل مؤسستك. فيما يلي بعض النصائح العملية لتنمية عقلية تعتمد على البيانات في جميع أنحاء شركتك:

ضع توقعات واضحة: حدد بوضوح أهداف وتوقعات اتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات ، ووضع مبادئ توجيهية حول كيفية جمع البيانات وتحليلها واستخدامها. شجع الفضول والتجريب: عزز ثقافة يشعر فيها الموظفون بالقدرة على طرح الأسئلة واستكشاف أفكار جديدة وتجربة الأساليب القائمة على البيانات. اخلق مساحة آمنة للفشل والتعلم. تقديم التدريب والموارد: زوِّد فريقك بالتدريب والأدوات والموارد ذات الصلة اللازمة للتعامل مع البيانات بشكل فعال - وهذا يشمل الاستفادة من أدوات مثل AppMaster لإنشاء لوحات معلومات وأدوات تحليل مخصصة. تعزيز التواصل المفتوح: شجع الفرق على مناقشة النتائج والملاحظات والأفكار التي توصلوا إليها علانية ، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة والتعاون بشكل أكثر فعالية. القيادة بالقدوة: إن إظهار عملية صنع القرار القائمة على البيانات على المستوى الأعلى من مؤسستك يحدد الأسلوب ويعزز أهميته للشركة بأكملها. التعزيز والمكافأة: تقدير ومكافأة الموظفين الذين يتبنون العقلية القائمة على البيانات والمساهمة في نجاح الشركة من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة. تعزيز أهمية الثقافة المبنية على البيانات باستمرار.

نظرًا لأن مؤسستك تتبنى ثقافة تعتمد على البيانات ، تأكد من أنها مدعومة بأدوات قوية مثل منصة AppMaster no-code ، مما يسمح لك بتتبع مقاييس عملك المهمة بشكل فعال في الوقت الفعلي. سيؤدي تبني مقاييس الأعمال واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات إلى إطلاق العنان لإمكانات مؤسستك لتحقيق النمو والنجاح المستدامين.