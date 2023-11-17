من الفكرة إلى التطبيق: البناء بدون برمجة مجانًا

ما هي المنصات No-Code وأدوات إنشاء التطبيقات المجانية؟

تعد الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية وأدوات إنشاء التطبيقات المجانية بمثابة أدوات لتطوير البرامج مصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء تطبيقات دون كتابة أي تعليمات برمجية. توفر هذه الأدوات واجهة مرئية بديهية، إلى جانب المكونات والقوالب المعدة مسبقًا، مما يسمح للمستخدمين بتصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها باستخدام وظيفة drag-and-drop.

مع ظهور منصات low-code no-code ، يمكن الآن لرواد الأعمال والشركات الطموحين إنشاء تطبيقات نموذجية أو حلول برمجية تعمل بكامل طاقتها دون الحاجة إلى مهارات تقنية واسعة النطاق. تستهدف هذه المنصات أنواعًا مختلفة من التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والتطبيقات الخلفية، مما يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على أفكارهم بأقل تكلفة وجهد.

لماذا تختار الأنظمة الأساسية No-Code لبناء التطبيقات؟

هناك عدة أسباب وراء اكتساب المنصات no-code قوة جذب وأصبحت بشكل متزايد الخيار المفضل لإنشاء التطبيقات، خاصة بين غير المطورين:

تقليل الاعتماد على الخبرة الفنية: قامت المنصات No-code برمجية بإضفاء طابع ديمقراطي على تطوير التطبيقات من خلال توفير واجهة بديهية حيث يمكن للمستخدمين drag and drop لإنشاء تطبيقاتهم. وهذا يعني أنك لست بحاجة إلى أن تكون مبرمجًا متمرسًا لإنشاء تطبيق عملي ذو مظهر احترافي، مما يمكّن نطاقًا أوسع من الأشخاص من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

قامت المنصات برمجية بإضفاء طابع ديمقراطي على تطوير التطبيقات من خلال توفير واجهة بديهية حيث يمكن للمستخدمين لإنشاء تطبيقاتهم. وهذا يعني أنك لست بحاجة إلى أن تكون مبرمجًا متمرسًا لإنشاء تطبيق عملي ذو مظهر احترافي، مما يمكّن نطاقًا أوسع من الأشخاص من المشاركة في الاقتصاد الرقمي. تطوير فعال من حيث التكلفة: مع المنصات no-code ، يتم تخفيف ضرورة الاستثمار في فريق تطوير برمجيات باهظ الثمن، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التطوير . يستطيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة الآن الاستفادة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا لصياغة التطبيقات، وبالتالي القضاء على حاجز حجم الاستثمار الذي يحول دون دخول سوق البرمجيات.

مع المنصات ، يتم تخفيف ضرورة الاستثمار في فريق تطوير برمجيات باهظ الثمن، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التطوير . يستطيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة الآن الاستفادة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا لصياغة التطبيقات، وبالتالي القضاء على حاجز حجم الاستثمار الذي يحول دون دخول سوق البرمجيات. إمكانات توفير الوقت: من خلال تسريع عملية التطوير، تقلل هذه الأنظمة الأساسية بشكل كبير من الوقت اللازم للانتقال من المفهوم إلى التطبيق المباشر. يتيح التسارع في دورة التطوير استجابة أسرع لاحتياجات السوق وتعليقات العملاء، والتي يمكن أن تكون حاسمة لنجاح التطبيق.

من خلال تسريع عملية التطوير، تقلل هذه الأنظمة الأساسية بشكل كبير من الوقت اللازم للانتقال من المفهوم إلى التطبيق المباشر. يتيح التسارع في دورة التطوير استجابة أسرع لاحتياجات السوق وتعليقات العملاء، والتي يمكن أن تكون حاسمة لنجاح التطبيق. زيادة القدرة على التكيف في السوق: تتطلب التغيرات السريعة في بيئة الأعمال تكيفًا سريعًا، وتسمح الأنظمة الأساسية no-code بإجراء تعديلات سريعة ومرنة. وتعني هذه المرونة أن بإمكان الشركات تغيير إستراتيجية التطبيقات الخاصة بها بسرعة استجابةً لاتجاهات السوق المتغيرة أو طلبات المستهلكين، مما يجعلها في صدارة المنافسة.

تتطلب التغيرات السريعة في بيئة الأعمال تكيفًا سريعًا، وتسمح الأنظمة الأساسية بإجراء تعديلات سريعة ومرنة. وتعني هذه المرونة أن بإمكان الشركات تغيير إستراتيجية التطبيقات الخاصة بها بسرعة استجابةً لاتجاهات السوق المتغيرة أو طلبات المستهلكين، مما يجعلها في صدارة المنافسة. إمكانية الوصول والشمولية: تعمل المنصات No-code على جعل بناء التطبيقات أكثر سهولة وشمولاً، وتمكين مجموعة متنوعة من الأفراد - بما في ذلك رواد الأعمال والمعلمين والفنانين وأصحاب الأعمال الصغيرة - لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول برمجية ملموسة، دون الحاجة إلى التعلم لغات البرمجة المعقدة.

تعمل المنصات على جعل بناء التطبيقات أكثر سهولة وشمولاً، وتمكين مجموعة متنوعة من الأفراد - بما في ذلك رواد الأعمال والمعلمين والفنانين وأصحاب الأعمال الصغيرة - لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول برمجية ملموسة، دون الحاجة إلى التعلم لغات البرمجة المعقدة. تسهيل الإبداع والابتكار: من خلال إزالة العوائق التقنية أمام تطوير التطبيقات، تشجع المنصات no-code على المزيد من التفكير الإبداعي والمبتكر. يمكن للمستخدمين التركيز على التصميم وتجربة المستخدم ووظائف تطبيقاتهم بدلاً من التورط في التعقيدات التقنية الأساسية.

من خلال إزالة العوائق التقنية أمام تطوير التطبيقات، تشجع المنصات على المزيد من التفكير الإبداعي والمبتكر. يمكن للمستخدمين التركيز على التصميم وتجربة المستخدم ووظائف تطبيقاتهم بدلاً من التورط في التعقيدات التقنية الأساسية. تخفيف الديون الفنية: تجعل تعديلات المخطط المرئي تحديثات التطبيق أمرًا سهلاً، وتساعد قدرة الأنظمة الأساسية no-code على إعادة إنشاء التطبيق من الألف إلى الياء عند الحاجة إلى تغييرات على منع تراكم الديون الفنية، مما يعرض نهجًا مستدامًا لصيانة التطبيق .

تجعل تعديلات المخطط المرئي تحديثات التطبيق أمرًا سهلاً، وتساعد قدرة الأنظمة الأساسية على إعادة إنشاء التطبيق من الألف إلى الياء عند الحاجة إلى تغييرات على منع تراكم الديون الفنية، مما يعرض نهجًا مستدامًا لصيانة التطبيق . تخصيص أفضل للموارد: من خلال أتمتة عملية الترميز، يمكن إعادة تخصيص الموارد لجوانب مهمة أخرى من الأعمال، مثل التسويق أو خدمة العملاء أو تحسين نموذج الأعمال. يمكن أن يؤدي هذا الاستخدام الأمثل للموارد إلى نتائج أفضل وزيادة الكفاءة عبر مختلف جوانب العمل.

المنصات المجانية المشهورة No-Code ومنشئي التطبيقات

تتوفر العديد من الأنظمة الأساسية no-code وأدوات إنشاء التطبيقات المجانية للمستخدمين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية. فيما يلي بعض الخيارات الشائعة:

Bubble .io : Bubble عبارة عن منصة شائعة no-code تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب دون كتابة تعليمات برمجية. توفر المنصة واجهة مرئية ومكونات معدة مسبقًا وأدوات بسيطة لإدارة البيانات. الخطة المجانية لها قيود ولكنها يمكن أن تكون نقطة انطلاق رائعة للمبتدئين. Appy Pie : Appy Pie عبارة عن منصة شاملة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة . توفر المنصة واجهة drag-and-drop تتيح للمستخدمين إنشاء التطبيقات في دقائق. تحتوي خطتهم المجانية على ميزات محدودة ولكنها يمكن أن تكون مقدمة رائعة لإنشاء تطبيقات no-code . Glide : Glide عبارة عن نظام no-code يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات جوال من جداول بيانات Google. فهو يوفر واجهة مرئية سهلة الاستخدام لإنشاء التطبيقات، مع خطة مجانية تتضمن الميزات الأساسية والقيود على عدد الصفوف التي يمكن للمستخدمين الحصول عليها في ورقة Google الخاصة بهم.

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في حين أن هذه المنصات الشائعة تقدم خططًا مجانية، فقد يواجه المستخدمون قيودًا فيما يتعلق بالموارد أو الميزات أو خيارات التخصيص. من المهم مراجعة قيود كل منصة بعناية للتأكد من أنها تلبي متطلبات مشروعك قبل استثمار الوقت والجهد في إنشاء تطبيقك على تلك المنصة.

AppMaster: منصة قوية No-Code لبناء التطبيقات

على الرغم من وجود العديد من المنصات no-code وأدوات إنشاء التطبيقات المجانية في السوق، فمن المهم العثور على حل يناسب احتياجاتك ويوفر المستوى المناسب من الدعم لمشروعك. إحدى المنصات القوية no-code والتي تستحق الاهتمام هي AppMaster .

تأسست AppMaster في عام 2020، وأصبحت مشهورة في إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول دون كتابة أي تعليمات برمجية. بفضل واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام، يتيح لك AppMaster تصميم تطبيقاتك باستخدام المخططات المرئية بدلاً من البرمجة. هذا يعني أنه يمكنك التركيز على وظائف تطبيقك وتصميمه بينما يعتني النظام الأساسي بالجوانب التقنية مثل إنشاء كود المصدر وتجميع التطبيقات.

يعمل أسلوب AppMaster الفريد في تطوير التطبيقات على التخلص من الديون التقنية ويضمن تطويرًا أسرع. تعمل المنصة باستمرار على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر وفقًا للمخططات، لذلك في كل مرة تقوم فيها بإجراء تغيير، تحصل على تطبيق جديد تمامًا ومحدث دون أي مشاكل قد تنشأ من التعليمات البرمجية القديمة.

الجانب الرئيسي الآخر الذي يميز AppMaster هو قدرته على العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يضمن أن تطبيقك يمكن أن يتسع لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي. يوفر النظام أيضًا نصوصًا برمجية للترحيل الآلي كلما تغير مخطط قاعدة البيانات الخاصة بك، مما يجعل التحديثات بسيطة وخالية من المتاعب.

باستخدام حساب Learn & Explore المجاني، يمكنك الوصول إلى ميزات AppMaster ، مما يجعله خيارًا جذابًا لإنشاء تطبيقك بدون تعليمات برمجية وبدون أي تكلفة مقدمة. إذا كان مشروعك ينمو ويتطلب إمكانات وموارد متقدمة، فيمكنك الترقية إلى إحدى خططهم المدفوعة، والتي تتضمن ميزات إضافية مثل الوصول إلى الملفات الثنائية أو المزيد من endpoints أو خطط المؤسسة القابلة للتخصيص.

إنشاء تطبيقك على AppMaster: فكرتك تنبض بالحياة

يعد استخدام AppMaster لإنشاء تطبيقك بدون برمجة عملية مباشرة. فيما يلي نظرة عامة على الخطوات التي يجب اتباعها:

إنشاء حساب: قم بالتسجيل للحصول على حساب Learn & Explore مجاني على منصة AppMaster . سيمنحك هذا الوصول إلى بيئة التطوير المرئية والميزات الأساسية للمنصة. إنشاء مشروع جديد: بعد تسجيل الدخول، قم بإنشاء مشروع جديد من خلال تقديم تفاصيل المشروع مثل اسمه ووصفه ونوعه (واجهة خلفية أو ويب أو جوال). تصميم تطبيقك: استخدم واجهة drag-and-drop لتصميم واجهة المستخدم (UI) لتطبيقك (UI) ومخطط قاعدة البيانات ومنطق الأعمال بشكل مرئي (يطلق AppMaster على هذه العمليات التجارية). يمكنك أيضًا تحديد واجهات برمجة تطبيقات REST endpoints Websocket لكشف وظائف تطبيقك. تكوين تطبيقك: قم بتخصيص إعدادات تطبيقك، مثل مدى توفره على أجهزة مختلفة، وإجراءات الأمان، والتكوينات الأخرى. اختبار تطبيقك: تتيح لك منصة AppMaster معاينة تطبيقك واختبار وظائفه قبل نشره في بيئة مباشرة. كرر التصميم والميزات حتى تشعر بالرضا. انشر تطبيقك: بمجرد أن يصبح تطبيقك جاهزًا، يمكنك النقر فوق الزر "نشر" لإنشاء كود المصدر وتجميع التطبيقات ونشر تطبيقك على السحابة. قد تتطلب هذه الخطوة الترقية إلى اشتراك مدفوع، اعتمادًا على حجم تطبيقك وتعقيده.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

سيتعامل AppMaster مع جميع الجوانب التقنية خلال عملية التطوير، مثل إنشاء التعليمات البرمجية المصدر، وتوفير البرامج النصية للترحيل لتغييرات قاعدة البيانات، وتقديم عمليات نشر سلسة. وهذا يعني أنه يمكنك التركيز على الأمور الأكثر أهمية، أي إضفاء الحيوية على فكرتك.

مستقبل تطوير No-Code

تتطور حركة no-code بسرعة، وتتشكل من خلال مجموعة من الاتجاهات الناشئة التي تستعد لإعادة تعريف كيفية بناء الحلول الرقمية ونشرها. نحن نشهد نظامًا بيئيًا مزدهرًا من المنصات، كل منها متخصص في مجالات مختلفة تتراوح من تطوير الويب وتطبيقات الهاتف المحمول إلى حلول المؤسسات الأكثر تعقيدًا.

أحد الاتجاهات المتنامية هو المواءمة المتزايدة مع المتطلبات الخاصة بالصناعة، مما يمكّن المنصات من تقديم وظائف مخصصة تلبي احتياجات قطاعات الرعاية الصحية أو التعليم أو التجارة الإلكترونية. وهناك اتجاه آخر يتمثل في دمج المنصات no-code مع بيئات التطوير التقليدية، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين المطورين المحترفين ومستخدمي الأعمال. يسهل هذا التقارب المزيد من سير العمل التعاوني، حيث يمكن للحلول no-code بدء مشاريع يتم ضبطها لاحقًا بواسطة المبرمجين من أجل التخصيص المتقدم أو قابلية التوسع.

دور الذكاء الاصطناعي في بناء التطبيقات No-Code

من المقرر أن يصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا لا يتجزأ من المنصات no-code ، مما يؤدي إلى إحداث تحول في صناعة تطوير التطبيقات. يتم بالفعل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة داخل بيئة no-code ، مثل إنشاء التعليمات البرمجية أو اقتراح عناصر التصميم. وبعيدًا عن هذه الكفاءات، يعمل الذكاء الاصطناعي على تمكين الأنظمة الأساسية بقدرات مثل معالجة اللغة الطبيعية، مما يمكّن المستخدمين من وصف الوظائف التي يحتاجونها بلغة واضحة وجعل النظام الأساسي يترجمها إلى تطبيقات عمل.

ويتم دمج التحليلات التنبؤية ونماذج التعلم الآلي ، مما يسمح للتطبيقات بتقديم رؤى ذكية والتكيف مع سلوكيات المستخدم. قد يشهد المستقبل قيام الذكاء الاصطناعي بإنشاء واجهات كاملة أو تدفقات صنع القرار بناءً على البيانات الضخمة، مما يزيد من تبسيط عملية بناء التطبيق وفتح إمكانيات جديدة للتخصيص وإشراك المستخدم.

التطلع إلى المستقبل: تطور No-Code

وبينما نتطلع إلى المستقبل، فمن المرجح أن يتسم تطور no-code بإضفاء الطابع الديمقراطي على خلق التكنولوجيا. إن العوائق التي تحول دون دخول بناء الحلول التقنية آخذة في الانخفاض، مما يمكّن مجموعة واسعة من الأشخاص من المشاركة والابتكار وحل المشكلات باستخدام الأدوات الرقمية. يمكن أن تؤثر هذه الحركة أيضًا بشكل كبير على سوق العمل التكنولوجي، حيث تحول التركيز من مهارات البرمجة البحتة إلى مزيج من المعرفة التقنية والخبرة في المجال. ومع نضوج الأنظمة الأساسية no-code ، يمكننا توقع التقارب مع الحلول low-code حيث يمكن للمطورين توسيع قدرات الإنشاءات التي no-code باستخدام تعليمات برمجية مخصصة.

هناك أيضًا اتجاه متزايد نحو الأدوات مفتوحة المصدر التي no-code والتي يمكن تعديلها وتوزيعها بحرية، مما يعزز النهج الذي يحركه المجتمع لتحسين الأدوات وتوسيعها. لا تقتصر ثورة no-code على جعل تطوير التطبيقات متاحًا فحسب، بل تتعلق أيضًا بغرس ثقافة إبداعية حيث يمكن لأي شخص تحويل الأفكار إلى واقع ملموس ووظيفي دون حاجز بناء جملة الترميز. وبالتالي، من المرجح أن يشهد المستقبل نظامًا بيئيًا أكثر حيوية من الحلول وجيلًا من المبدعين الذين يجلبون وجهات نظر متنوعة إلى عالم التكنولوجيا.

ابدأ في إنشاء تطبيقك اليوم

كما ترون، من الممكن إنشاء تطبيق من الفكرة إلى الإطلاق بدون برمجة، ويمكن تحقيقه مجانًا باستخدام منصات قوية no-code مثل AppMaster. من خلال الاستفادة من أدوات التصميم المرئي والمكونات المعدة مسبقًا، يمكنك إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية التي تلبي متطلباتك وتوسعها لتلبية متطلبات أعمالك المتنامية.

يعد الشروع في رحلة بناء التطبيق باستخدام AppMaster وسيلة فعالة من حيث التكلفة وفعالة لإنشاء تطبيقك، ولكنه أيضًا يلغي الديون التقنية ويضمن أن لديك حلاً يمكنه التكيف والنمو مع احتياجاتك. قم بالتسجيل للحصول على حساب Learn & Explore مجاني على AppMaster اليوم وابدأ في تحويل فكرة تطبيقك إلى واقع دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.