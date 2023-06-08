لماذا يهم تصميم الصفحة المقصودة

تلعب الصفحات المقصودة دورًا مهمًا في التسويق عبر الإنترنت ، وجذب العملاء المحتملين وتوجيه المستخدمين للتحول إلى عملاء. تعتبر الصفحة المقصودة المتميزة والمصممة جيدًا ضرورية لعدة أسباب:

الانطباعات الأولى: غالبًا ما تكون صفحتك المقصودة هي أول نقطة اتصال يواجهها المستخدمون مع نشاطك التجاري. التصميم الاحترافي والجذاب وسهل الاستخدام سوف يترك انطباعًا إيجابيًا ودائمًا.

غالبًا ما تكون صفحتك المقصودة هي أول نقطة اتصال يواجهها المستخدمون مع نشاطك التجاري. التصميم الاحترافي والجذاب وسهل الاستخدام سوف يترك انطباعًا إيجابيًا ودائمًا. زيادة معدلات التحويل: يؤثر التخطيط وعناصر التصميم ومحتوى صفحتك المقصودة بشكل مباشر على سلوك المستخدم ، مما يؤثر على قراراتهم وإجراءاتهم. ستشجع الصفحة المقصودة المصممة بعناية المستخدمين على اتخاذ الإجراء المطلوب ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التحويل.

التخطيط وعناصر التصميم ومحتوى صفحتك المقصودة بشكل مباشر على سلوك المستخدم ، مما يؤثر على قراراتهم وإجراءاتهم. ستشجع الصفحة المقصودة المصممة بعناية المستخدمين على اتخاذ الإجراء المطلوب ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التحويل. معدلات الارتداد المنخفضة: تجذب الصفحة المقصودة الجذابة والمصممة جيدًا انتباه المستخدمين ، وتقلل من معدل الارتداد ، وتزيد من فرص استكشافهم للمزيد من عروض موقعك على الويب أو منتجاتك.

تجذب الصفحة المقصودة الجذابة والمصممة جيدًا انتباه المستخدمين ، وتقلل من معدل الارتداد ، وتزيد من فرص استكشافهم للمزيد من عروض موقعك على الويب أو منتجاتك. أداء محرك البحث: يمكن أن تؤثر الصفحة المقصودة المحسّنة جيدًا بشكل إيجابي على تصنيف محرك البحث لموقع الويب الخاص بك ، مما يزيد من ظهورك واحتمال عثور العملاء المحتملين عليك على الإنترنت.

لإنشاء صفحة مقصودة متميزة ، من الضروري اتباع عملية تصميم استراتيجي تأخذ في الاعتبار تجربة المستخدم وجمالياته والمراسلة. في الأقسام التالية ، ستكتشف الخطوات الأساسية لتصميم صفحة مقصودة عالية الفعالية تلبي أهدافك وتحفز التحويلات.

حدد أهداف صفحتك المقصودة

قبل الغوص في عملية التصميم ، من المهم وضع أهداف واضحة لصفحتك المقصودة. تحديد هذه الأهداف سيوجه قرارات التصميم الخاصة بك ويساعدك على قياس نجاح جهودك. تتضمن بعض أهداف الصفحة المقصودة الشائعة ما يلي:

جمع الاشتراكات عبر البريد الإلكتروني في رسالة إخبارية

توليد عملاء محتملين لفريق المبيعات

الترويج لعرض محدود الوقت أو حدث قادم

زيادة التنزيلات لمنتج أو تطبيق رقمي

تشجيع المستخدمين على التسجيل للحصول على نسخة تجريبية أو خدمة مجانية

ضع في اعتبارك جمهورك المستهدف واحتياجاتهم عند تحديد أهدافك. قم بصياغة عرض قيم قوي ينقل الفوائد الفريدة التي يقدمها عرضك وكيف يعالج نقاط الألم أو الرغبات لدى المستخدمين. يجب أن يتمحور تصميم صفحتك المقصودة ومحتواها حول هذه الرسالة الأساسية لتحسين تفاعل المستخدمين وتحويلاتهم.

صياغة عنوان مقنع

عنوان صفحتك المقصودة هو أول ما يقرأه المستخدمون ، مما يجعله عنصرًا مهمًا لجذب الانتباه وتحديد أسلوب صفحتك. يشكل العنوان القوي والواضح والموجز تصور المستخدم ويؤثر على قرارهم بالتفاعل مع المحتوى الخاص بك أو المضي قدمًا.

لإنشاء عنوان رئيسي مؤثر ، ضع في اعتبارك دمج هذه المبادئ الأساسية:

اجعل الأمر بسيطًا ومباشرًا: تجنب المصطلحات واللغة المعقدة. اسعى جاهدًا لتحقيق الوضوح والبساطة ، حتى يتمكن المستخدمون من فهم عرض القيمة الخاص بك في لمح البصر.

تجنب المصطلحات واللغة المعقدة. اسعى جاهدًا لتحقيق الوضوح والبساطة ، حتى يتمكن المستخدمون من فهم عرض القيمة الخاص بك في لمح البصر. مناشدة احتياجات المستخدم أو عواطفه: ركز على الفوائد التي يقدمها منتجك أو خدمتك ، ومعالجة نقاط الألم لدى المستخدمين أو رغباتهم أو تطلعاتهم. يمكن أن يكون الاتصال العاطفي حافزًا قويًا للعمل.

ركز على الفوائد التي يقدمها منتجك أو خدمتك ، ومعالجة نقاط الألم لدى المستخدمين أو رغباتهم أو تطلعاتهم. يمكن أن يكون الاتصال العاطفي حافزًا قويًا للعمل. إنشاء الملاءمة: قم بمواءمة عنوانك مع اهتمامات جمهورك المستهدف أو احتياجاته أو تفضيلاته. يؤدي إظهار الملاءمة إلى زيادة احتمالية بقاء المستخدمين على صفحتك واتخاذ الإجراء المطلوب.

قم بمواءمة عنوانك مع اهتمامات جمهورك المستهدف أو احتياجاته أو تفضيلاته. يؤدي إظهار الملاءمة إلى زيادة احتمالية بقاء المستخدمين على صفحتك واتخاذ الإجراء المطلوب. اجعلها عملية المنحى: شجع العمل من خلال دمج كلمات العمل (الأفعال) في العنوان. يخلق هذا إحساسًا بالإلحاح ويدفع المستخدمين إلى التفاعل مع المحتوى الخاص بك.

شجع العمل من خلال دمج كلمات العمل (الأفعال) في العنوان. يخلق هذا إحساسًا بالإلحاح ويدفع المستخدمين إلى التفاعل مع المحتوى الخاص بك. الاختبار والتحسين: استخدم اختبار A / B لتجربة عناوين مختلفة وقياس أدائها. انتبه إلى مقاييس مثل معدلات التحويل والوقت المستغرق في الصفحة ومعدلات الارتداد لتحديد العنوان الأكثر فاعلية.

يعد قضاء الوقت في صياغة عنوان مقنع أمرًا ضروريًا لجذب انتباه المستخدم ، ونقل رسالتك الأساسية ، وتشجيع المزيد من المشاركة مع محتوى الصفحة المقصودة.

التصميم والعناصر المرئية

يعد التصميم اللافت للنظر أمرًا ضروريًا لجذب انتباه الزوار وتوجيههم خلال صفحتك المقصودة. سيعمل التصميم الصحيح والعناصر المرئية على توصيل رسالتك بشكل فعال ، وإثارة المشاعر ، وزيادة معدلات التحويل في النهاية. فيما يلي بعض المكونات الأساسية التي يجب مراعاتها عند تصميم صفحتك المقصودة:

صور عالية الجودة

استخدم دائمًا صورًا واضحة وعالية الجودة تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف وتعزز رسالتك. تجنب استخدام صور المخزون العامة ، واختر الصور الفريدة وذات الصلة التي تعكس شخصية علامتك التجارية وتكمل المحتوى الخاص بك.

ألوان متناغمة

يلعب مخطط ألوان صفحتك المقصودة دورًا مهمًا في جذب الانتباه وإبراز العناصر المهمة. اختر الألوان التي تتوافق مع هوية علامتك التجارية وتثير المشاعر الإيجابية في نفوس زوارك. استخدم ألوانًا متباينة لأزرار الحث على اتخاذ إجراء (CTA) لإبرازها وجذب الانتباه.

مساحة بيضاء

التصميم الخالي من الفوضى هو المفتاح لتوجيه تركيز المستخدم. قم بتضمين مساحة بيضاء (تُعرف أيضًا بالمساحة السلبية) حول النص وعناصر التصميم لإنشاء تخطيط نظيف ومرتب ، مما يسهل على الزائرين معالجة المعلومات والتركيز على CTA.

الطباعة

يمكن أن يؤثر اختيارك للخطوط وأنماط النص على قابلية القراءة والجمالية العامة لصفحتك المقصودة. استخدم عائلات الخطوط التي يمكن قراءتها بسهولة وممتعة من الناحية الجمالية. تأكد من التناسق في خيارات الخطوط الخاصة بك وحدد عدد الخطوط المختلفة المستخدمة في صفحتك المقصودة. قم بتمييز المعلومات المهمة باستخدام العناوين والعناوين الفرعية أو الرموز النقطية أو الخط الغامق.

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التسلسل الهرمي المرئي

رتب عناصر تصميم صفحتك المقصودة بطريقة ترشد الزائرين من خلال المحتوى الخاص بك ونحو CTA الخاص بك. قم بإنشاء إحساس بالترتيب والهيكل من خلال استخدام التدفق المنطقي للعناصر المرئية ، والتأكيد على أهم جوانب رسالتك واستخدام التباين والحجم والموضع لجذب الانتباه إلى أهداف التحويل الخاصة بك.

الحث على اتخاذ إجراء (CTA)

تعد عبارة الحث على اتخاذ إجراء (CTA) مكونًا مهمًا لصفحة مقصودة عالية التحويل. تحث CTA زوارك على اتخاذ الإجراء المطلوب ، سواء كان ذلك الاشتراك في رسالة إخبارية أو تنزيل كتاب إلكتروني أو شراء منتج. فيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية لإنشاء CTA فعالة ومقنعة:

اجعلها مميزة: يجب أن تكون عبارة CTA الخاصة بك يمكن التعرف عليها على الفور وتجذب انتباه المستخدم. استخدم ألوانًا متباينة وخطوطًا جريئة وتصميمًا مميزًا لجعل زر الحث على الشراء أو الرابط مميزًا عن باقي الصفحة المقصودة. استخدم لغة واضحة وموجزة: يجب أن تكون رسالة حث المستخدم على اتخاذ إجراء واضحة وموجهة نحو العمل. احتفظ بنسخة CTA الخاصة بك موجزة ومحددة ومقنعة. على سبيل المثال ، استخدم "تنزيل دليلك المجاني الآن" بدلاً من "انقر هنا" عام. ضعها بشكل استراتيجي: ضع CTA الخاص بك في مكان بارز حيث يمكن رؤيته بسهولة عند الهبوط على الصفحة. لتعظيم تأثيرها ، ضع CTA في الجزء المرئي من الصفحة ، أو استخدم شريطًا لاصقًا أو زرًا عائمًا يظل مرئيًا أثناء قيام المستخدمين بالتمرير لأسفل صفحتك. خيارات محدودة: اعرض CTA أساسيًا واحدًا فقط على صفحتك المقصودة. يمكن أن تؤدي عبارات الحث على اتخاذ إجراء متعددة إلى شلل القرار ، مما يضعف وضوح رسالتك ويؤدي إلى معدلات تحويل أقل. اجعل زوارك يركزون على الإجراء الرئيسي الذي تريدهم أن يقوموا به. خلق شعور بالإلحاح: شجع المستخدمين على التصرف بسرعة عن طريق إضافة عنصر حساس للوقت إلى CTA الخاص بك ، مثل عرض محدود الوقت أو مؤقت العد التنازلي أو المكافأة الحصرية. يساعد هذا في حث الزائرين على اتخاذ إجراءات فورية ، وزيادة معدلات التحويل.

دمج عناصر الثقة

بناء الثقة مع زوارك أمر ضروري لزيادة التحويلات. من المرجح أن يتخذ الأشخاص إجراءات إذا رأوا أن علامتك التجارية موثوقة وموثوقة. فيما يلي بعض عناصر الثقة التي يجب وضعها في الاعتبار عند تضمينها في صفحتك المقصودة:

الشهادات - التوصيات

يمكن أن تقدم التعليقات الإيجابية من العملاء الراضين دليلاً اجتماعيًا وتساعد في ترسيخ مصداقية علامتك التجارية. اعرض شهادات حقيقية - بما في ذلك اسم العميل وصورته وشركته (إن أمكن) - لعرض كيف استفاد منتجك أو خدمتك الآخرين.

دراسات الحالة

يمكن أن يؤدي تفصيل عمليات التنفيذ الناجحة لمنتجك أو خدمتك إلى ترسيخ الثقة في علامتك التجارية. قم بتضمين دراسات حالة موجزة ومركزة تسلط الضوء على تحديات وحلول ونتائج محددة ، مما يسهل على العملاء المحتملين تصور كيف يمكن أن يساعدهم عرضك.

الجوائز وشهادات التقدير

يمكن أن يؤدي عرض الجوائز والأوسمة الصناعية على صفحتك المقصودة إلى تعزيز مصداقية علامتك التجارية وتشجيع المستخدمين على الوثوق بمنتجك أو خدمتك.

شهادات وشعارات الجهات الخارجية

قم بتضمين شعارات عملاء أو شركاء أو منشورات معروفة جيدًا لمنتجك أو خدمتك ، لتعزيز الثقة والسلطة في علامتك التجارية. اعرض أيضًا أي شهادات ذات صلة (مثل أختام الأمان أو الخصوصية) لإثبات المصداقية وطمأنة الزائرين بالتزامك بالمعايير العالية.

سياسات الإرجاع والضمانات

يمكن أن يؤدي تقديم ضمان استرداد الأموال أو سياسة إرجاع واضحة إلى تخفيف مخاوف المستخدمين وتقليل تردد الشراء ، مما يزيد من احتمالية التحويلات.

الصفحة المقصودة المتميزة هي تلك التي تجمع بين التصميم اللافت للنظر وعرض القيمة الواضح وعناصر بناء الثقة لتعظيم معدلات التحويل. باستخدام أدوات مثل AppMaster.io ، يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين إنشاء صفحة مقصودة مقنعة وعالية التحويل دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. استخدم مبادئ وتقنيات التصميم هذه لإنشاء صفحة مقصودة قوية تلتقط بشكل فعال العملاء المتوقعين وتولد مبيعات لعملك.

استجابة الجوال وسرعة التحميل

في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى ، يجب أن تكون صفحتك المقصودة متاحة وأن تعمل بشكل جيد على أجهزة مختلفة ، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. من الأهمية بمكان التأكد من أن صفحتك المقصودة تستجيب للجوّال ، مما يعني أنها تقوم تلقائيًا بضبط تخطيطها وقياس عناصرها لتناسب حجم شاشة الجهاز المستخدم. يضمن ذلك تجربة مستخدم سلسة وسلسة ، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه لزيارة صفحتك.

إلى جانب كونها متوافقة مع الجوّال ، تلعب سرعة تحميل صفحتك المقصودة أيضًا دورًا مهمًا في أدائها العام. يتوقع الناس أن يتم تحميل مواقع الويب والصفحات المقصودة بسرعة — كلما كان ذلك أسرع ، كان ذلك أفضل. في الواقع ، يمكن أن يؤدي التأخير لمدة ثانية واحدة فقط في وقت التحميل إلى انخفاض كبير في التحويلات. لتحسين سرعة تحميل صفحتك المقصودة ، اتبع أفضل الممارسات التالية:

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تحسين صورك: يمكن للصور المضغوطة وذات الحجم المناسب تقليل أوقات التحميل بشكل كبير. استخدم أدوات ضغط الصور الموثوقة واختر تنسيقات الملفات المناسبة لصورك (على سبيل المثال ، JPEG للصور ، PNG للرسومات).

يمكن للصور المضغوطة وذات الحجم المناسب تقليل أوقات التحميل بشكل كبير. استخدم أدوات ضغط الصور الموثوقة واختر تنسيقات الملفات المناسبة لصورك (على سبيل المثال ، JPEG للصور ، PNG للرسومات). تصغير الرمز الخاص بك: يمكن أن يساعد تصغير HTML و CSS وجافا سكريبت في تقليل كمية البيانات التي يجب نقلها إلى جهاز المستخدم. استخدم أدوات التصغير لكل نوع من أنواع الملفات.

يمكن أن يساعد تصغير HTML و CSS وجافا سكريبت في تقليل كمية البيانات التي يجب نقلها إلى جهاز المستخدم. استخدم أدوات التصغير لكل نوع من أنواع الملفات. استخدم شبكة توصيل المحتوى (CDN): تخزن CDN نسخًا من صفحتك المقصودة على خوادم حول العالم ، مما يضمن أوقات تحميل أسرع للمستخدمين ، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

تخزن CDN نسخًا من صفحتك المقصودة على خوادم حول العالم ، مما يضمن أوقات تحميل أسرع للمستخدمين ، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. تمكين التخزين المؤقت للمستعرض: من خلال السماح لمتصفحات المستخدمين بالتخزين المؤقت لعناصر معينة من صفحتك المقصودة ، يمكنك تقليل عدد الطلبات ووقت التحميل اللاحق للزائرين العائدين.

لتقييم سرعة تحميل صفحتك المقصودة وتحسينها ، استخدم أدوات مثل Google PageSpeed ​​Insights أو Lighthouse. توفر هذه الأدوات رؤى قيمة حول أداء صفحتك ، بالإضافة إلى توصيات محددة للتحسين.

اختبار A / B والتحسين

بمجرد تصميم صفحتك المقصودة وتطبيق أفضل الممارسات ، فقد حان الوقت لبدء مراقبة أدائها وإجراء تحسينات عند الضرورة. يعد اختبار A / B ، المعروف أيضًا باسم اختبار الانقسام ، جزءًا أساسيًا من هذه العملية. يتضمن اختبار A / B مقارنة نسختين من الصفحة المقصودة (A و B) لتحديد أيهما يعمل بشكل أفضل لهدف تحويل معين.

يسمح لك اختبار A / B باختبار عناصر مختلفة من صفحتك المقصودة ، مثل العناوين الرئيسية ، والصور ، والنسخ ، وأزرار الحث على اتخاذ إجراء ، لتحديد ما يلقى صدى لدى جمهورك ويحقق أكبر قدر من التحويلات. بمجرد تحديد الخيار الأفضل أداءً ، يمكنك تنفيذ هذه التغييرات لتحسين الأداء العام لصفحتك المقصودة.

لإجراء اختبار A / B ، اتبع الخطوات التالية:

حدد هدفك: حدد بوضوح هدف التحويل الذي تأمل في تحقيقه من خلال صفحتك المقصودة (على سبيل المثال ، الاشتراكات في الرسائل الإخبارية أو شراء المنتجات أو التسجيلات التجريبية المجانية). حدد عناصر للاختبار: اختر عناصر من صفحتك المقصودة تعتقد أنه يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التحويلات ، مثل العناوين الرئيسية أو الصور أو عبارات الحث على اتخاذ إجراء أو حقول النموذج. إنشاء أشكال مختلفة: قم بتطوير إصدارات متعددة للصفحة المقصودة ، مع تغيير العناصر المحددة في كل إصدار لمعرفة أيها يحقق أفضل أداء. قسّم حركة المرور الخاصة بك: أرسل كميات متساوية من حركة المرور إلى كل إصدار من إصدارات صفحتك المقصودة - مع التأكد من تعيين الزوار بشكل عشوائي لكل إصدار - لضمان مقارنة دقيقة. تحليل النتائج: راقب البيانات التي تم جمعها من اختبار A / B الخاص بك وحدد المتغير الذي أنتج معدلات تحويل أفضل. نفِّذ المجموعة الفائزة في تصميم صفحتك المقصودة واستمر في التحسين بشكل أكبر.

تذكر أن اختبار A / B هو عملية مستمرة. استمر في اختبار صفحتك المقصودة وتحسينها لضمان الأداء الأمثل ومعدلات التحويل باستمرار.

AppMaster .io لإنشاء الصفحة المقصودة No-Code

يمكن أن يكون تصميم صفحة مقصودة عالية التحويل مهمة معقدة تتضمن تصميمًا مختلفًا وكتابة نصوص وعناصر فنية. إذا كنت تبحث عن طريقة فعالة وسهلة الاستخدام لإنشاء صفحة مقصودة قوية دون تعلم البرمجة ، يمكن أن يكون AppMaster.io حلاً ممتازًا.

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي قوي بدون رمز يسمح لك بإنشاء صفحات مقصودة وتطبيقات ويب مخصصة باستخدام واجهة السحب والإفلات البديهية وأدوات التصميم الشاملة. هذه المنصة مناسبة للمستخدمين الذين يتمتعون بأي مستوى من الخبرة التقنية ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى إنشاء صفحات مقصودة جذابة بصريًا وعالية التحويل دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرة.

باستخدام AppMaster.io ، يمكنك:

قم بإنشاء صفحات مقصودة تستجيب للجوال لضمان تجربة مستخدم سلسة على أجهزة مختلفة.

قم بتضمين عناصر التصميم بسهولة ، مثل الصور ومقاطع الفيديو والعناوين وعبارات الحث على اتخاذ إجراء ، مع خيارات تخصيص سهلة الاستخدام.

قم بتحسين سرعة تحميل صفحتك المقصودة بشكل فعال باستخدام ميزات تحسين الأداء المضمنة في النظام الأساسي.

تكامل مع أدوات التحليلات والتسويق وإدارة علاقات العملاء المفضلة لديك لتتبع تفاعلات المستخدم وتسهيل جهود التسويق.

يتضمن تصميم صفحة مقصودة متميزة التركيز على عناصر مختلفة مثل استجابة الأجهزة المحمولة وسرعة التحميل والتحسين المستمر من خلال اختبار A / B. يمكن أن يؤدي استخدام نظام أساسي قوي no-code مثل AppMaster.io إلى تبسيط العملية بشكل كبير ، مما يسمح لك بإنشاء صفحات مقصودة احترافية وعالية التحويل حتى مع مهارات تقنية محدودة.