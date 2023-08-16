Glide 成为快速发展的应用程序开发行业中的重要参与者，满足个人和企业寻求创建强大的应用程序而无需深入研究复杂的编码流程的需求。 Glide 成立于 2018 年，作为一个简化 Web 和移动应用程序创建的无代码平台，获得了巨大的关注。

滑行如何工作？

Glide 的基本原则是让每个人都可以进行应用程序开发，无论其编码专业知识如何。该平台采用可视化、直观的方法，使用户能够通过简单的界面设计、构建和部署应用程序。 Glide 非常适合各种用例，从业务工具到面向消费者的应用程序。

用户首先使用电子表格定义数据结构，电子表格是应用程序的基础。然后，他们可以通过配置组件、工作流程和交互来自定义用户界面和功能。 Glide 的幕后魔力会自动生成应用程序所需的代码，让用户能够专注于自己的想法，而不是复杂的编程细节。

主要特征

Google Sheets 集成： Glide 的独特功能是与 Google Sheets 的无缝集成。这种集成不仅充当数据源，而且充当应用程序的数据库。用户可以利用电子表格的熟悉程度来有效管理应用程序数据。

Glide 的独特功能是与 Google Sheets 的无缝集成。这种集成不仅充当数据源，而且充当应用程序的数据库。用户可以利用电子表格的熟悉程度来有效管理应用程序数据。 可定制的 UI 组件： Glide 提供了许多可定制的 UI 组件，包括按钮、表单、列表、图像等。这些组件可以轻松定制，以匹配应用程序的品牌和功能，从而实现个性化和精美的应用程序界面。

Glide 提供了许多可定制的 UI 组件，包括按钮、表单、列表、图像等。这些组件可以轻松定制，以匹配应用程序的品牌和功能，从而实现个性化和精美的应用程序界面。 自动化工作流程： 用户可以定义响应用户操作的自动化工作流程，而无需编码。这些工作流程可以包括发送通知、更新数据和触发事件、简化用户交互和应用程序流程。

用户可以定义响应用户操作的自动化工作流程，而无需编码。这些工作流程可以包括发送通知、更新数据和触发事件、简化用户交互和应用程序流程。 本机移动应用程序生成： Glide 通过生成本机移动应用程序超越了 Web 应用程序，确保在各种设备上提供一致且优化的用户体验。此功能迎合了不断发展的移动优先环境。

Glide 通过生成本机移动应用程序超越了 Web 应用程序，确保在各种设备上提供一致且优化的用户体验。此功能迎合了不断发展的移动优先环境。 协作功能： Glide 通过允许多个用户协作开发应用程序来促进协作。这增强了团队合作并确保不同的利益相关者可以为应用程序创建过程做出贡献。

Glide 通过允许多个用户协作开发应用程序来促进协作。这增强了团队合作并确保不同的利益相关者可以为应用程序创建过程做出贡献。 集成服务： Glide 与各种第三方服务集成，使用户能够通过整合地图、支付网关和社交媒体集成等功能来增强应用程序功能。

Glide 与各种第三方服务集成，使用户能够通过整合地图、支付网关和社交媒体集成等功能来增强应用程序功能。 直观的拖放界面： Glide 用户友好的拖放界面允许用户无需编码技能即可构建应用程序。这使得来自不同背景的个人能够创建实用且具有视觉吸引力的应用程序。

Glide 用户友好的拖放界面允许用户无需编码技能即可构建应用程序。这使得来自不同背景的个人能够创建实用且具有视觉吸引力的应用程序。 快速应用程序开发： Glide 通过其 no-code 方法加速了应用程序开发过程。用户可以快速设计、定制和部署应用程序，从而减少传统开发通常所需的时间和资源。

Glide 通过其 方法加速了应用程序开发过程。用户可以快速设计、定制和部署应用程序，从而减少传统开发通常所需的时间和资源。 实时更新： Google 表格中所做的任何更改都会实时反映在应用程序中。这种实时同步可确保应用程序的数据保持最新且准确。

Google 表格中所做的任何更改都会实时反映在应用程序中。这种实时同步可确保应用程序的数据保持最新且准确。 可扩展性：尽管 Glide 很简单，但它提供了随着应用程序需求的发展而增长所需的可扩展性。无论用户创建简单的应用程序还是更复杂的解决方案，Glide 都能满足他们的需求。

谁可以使用它？

Glide 的no-code平台旨在对许多用户开放且有价值，无论他们的技术背景如何。以下是一些可以从使用 Glide 中受益的群体：

企业家和小企业主： 企业家和小企业主可以利用 Glide 快速创建可简化运营、管理客户交互和增强服务的应用程序。

企业家和小企业主可以利用 Glide 快速创建可简化运营、管理客户交互和增强服务的应用程序。 教育工作者和学生： 对于希望开发交互式学习应用程序、班级管理工具或需要数据收集和分析的项目的教育工作者和学生来说，Glide 是一款出色的工具。

对于希望开发交互式学习应用程序、班级管理工具或需要数据收集和分析的项目的教育工作者和学生来说，Glide 是一款出色的工具。 非营利组织和非政府组织： 非营利组织和非政府组织可以使用 Glide 创建应用程序，以促进其外展、沟通和数据收集工作，从而协助其完成任务。

非营利组织和非政府组织可以使用 Glide 创建应用程序，以促进其外展、沟通和数据收集工作，从而协助其完成任务。 自由职业者和顾问： 自由职业者和顾问可以利用 Glide 为其客户构建定制应用程序，增强他们的服务并提供独特的解决方案。

自由职业者和顾问可以利用 Glide 为其客户构建定制应用程序，增强他们的服务并提供独特的解决方案。 初创公司：初创公司可以使用 Glide 加快MVP（最小可行产品）开发流程，使他们能够快速测试他们的想法并收集用户反馈。

Glide 与AppMaster

Glide 和AppMaster凭借独特的产品在no-code应用程序开发领域确立了自己的地位。让我们更深入地研究这些平台之间的区别，以帮助您根据项目的需求做出明智的决定。

AppMaster提供强大且全面的no-code工具集，涵盖广泛的应用程序开发需求。与许多其他平台不同， AppMaster超越了应用程序创建的表面，使客户能够直观地设计数据模型、业务逻辑、 REST API endpoints ，甚至后端流程。这一功能使其成为一个能够满足各种规模企业（包括企业、初创公司和具有复杂需求的组织）的平台。

AppMaster的独特功能在于它能够生成功能齐全、带有源代码的可执行应用程序。这为客户提供了对其应用程序的更多控制和灵活性，使其成为需要本地托管或有特定合规性考虑的企业的有吸引力的选择。凭借对后端、Web 和移动应用程序开发的支持， AppMaster吸引了那些希望创建更复杂和可扩展应用程序的人。

在 Glide 和AppMaster之间做出选择取决于您的项目范围、复杂性和技术专长。如果您的目标是用最少的精力创建简单的应用程序并注重设计美学，那么 Glide 可能是您的首选。另一方面，如果您的项目需要一个更强大、更通用的no-code平台，涵盖后端流程、REST API 并提供高级托管选项，那么AppMaster可能是您的解决方案。

Glide 和AppMaster针对不同的no-code应用程序开发细分市场。无论您是具有创意的个人还是需要可扩展应用程序的企业，评估每个平台的独特优势都将指导您选择符合您的目标和要求的平台。