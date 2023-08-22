职务：主席、首席执行官兼联合创始人

公司： Salesforce

教育背景：南加州大学工商管理理学学士

Salesforce 基金会成立年份： 1999

在现代软件开发世界中，很少有人像 Salesforce 的富有远见的董事长、首席执行官兼联合创始人马克·贝尼奥夫 (Marc Benioff) 那样留下了不可磨灭的印记。贝尼奥夫拥有数十年的职业生涯，从年轻的程序员到开拓性的技术领导者，其历程堪称非凡。他对创新的承诺和对增强企业能力的不懈追求促成了 Salesforce 的创建，这是一个改变游戏规则的平台，改变了组织的运营方式。

职业生涯

马克·贝尼奥夫在科技界的旅程始于他高中时期出现的创业精神。当他还在读高中时，他就以 75 美元的价格出售了他的第一个应用程序“How to Juggle”，展示了自己的创新技巧。 1979 年，15 岁时，他创立了 Liberty Software，一头扎进游戏开发领域。他为 Atari 8 位系统创建并销售了《Flapper》和《亚瑟王的继承人》等游戏。这些早期企业的版税展示了他崭露头角的才华，并帮助他资助他的大学教育。

在南加州大学 (USC) 求学期间，贝尼奥夫对技术的热情促使他在苹果公司实习。这段经历进一步激发了他在科技行业取得卓越成就的动力。毕业后，他加入了甲骨文公司，开始了职业生涯的变革阶段。贝尼奥夫在 Oracle 工作了 13 年，担任过各种职务，包括销售、营销和产品开发。他卓越的技能和奉献精神很快得到认可，年仅 23 岁就为他赢得了甲骨文年度最佳新秀的殊荣。仅仅三年后，贝尼奥夫就展现了自己的快速崛起，成为甲骨文历史上获得这一职位的最年轻的个人。副总统，证明了他非凡的才华和领导才能。

创立 Salesforce

1999 年，马克·贝尼奥夫开始了一场塑造现代商业技术的变革之旅。 Salesforce 成立于旧金山公寓的中心，是一项开拓性的事业。贝尼奥夫富有远见的领导力体现在一份强有力的使命宣言中，大胆地宣称“软件的终结”。这种创新方法旨在通过倡导基于网络的应用程序来彻底改变传统软件范例。贝尼奥夫巧妙地将这句话用作游击营销策略，号召人们对抗当时占主导地位的 CD-ROM CRM 竞争对手 Siebel。

在贝尼奥夫的指导下，Salesforce 早年的特点是不懈的创新和对改变企业与软件交互方式的热切承诺。认识到数字环境尚未开发的潜力，他在 2000 年代初扩展了 Salesforce 的产品。他的远见卓识引发了革命性平台的构想，使开发人员能够制作无缝满足其独特需求的应用程序。这种平台方法标志着科技行业的范式转变，促进了软件创建的民主化并培育了创新社区。马克·贝尼奥夫的战略远见和挑战传统的奉献精神为 Salesforce 的成功奠定了基础，巩固了其作为科技界先锋力量的地位。

领导风格和价值观

马克·贝尼奥夫的领导风格的特点是坚定不移地致力于创新、道德责任和追求积极变革。贝尼奥夫非常注重培育平等文化和社会影响力，推动 Salesforce 走在企业社会责任的最前沿。他的价值观深深植根于同理心和同情心，在组织内灌输了一种使命感，引导其实现商业成功并为社会做出有意义的贡献。

贝尼奥夫的领导方法强调包容性和赋予团队权力。他提倡开放、协作的工作环境，重视不同的观点和想法。作为一位富有远见的领导者，他鼓励大胆思考，并鼓励他的团队挑战惯例以推动创新。透明度和开放的沟通是他的领导理念的关键支柱，使整个组织产生强烈的信任感和一致性。

此外，贝尼奥夫对慈善事业和社会影响的承诺证明了他以价值观为导向的领导力。他的举措，例如 1-1-1 模式，其中 Salesforce 将其 1% 的股权、产品和员工时间捐赠给慈善事业，反映了他致力于超越商业世界的范围创造积极变革的奉献精神。

对科技界的影响

马克·贝尼奥夫对科技界的影响是深远的，他开创了一条创新之路，改变了企业运营和利用技术的方式。作为 Salesforce 背后的远见卓识者，他彻底改变了客户关系管理 (CRM)系统，并引入了基于云的软件交付概念，挑战了本地解决方案的传统模式。贝尼奥夫对平台即服务 (PaaS) 和通过可视化界面开发应用程序的重视为no-code运动正在重新定义当今软件的构建方式。

与AppMaster等平台类似，贝尼奥夫的 Salesforce 使技术专业知识有限的个人能够使用直观的界面创建复杂的业务解决方案。正如AppMaster的无代码工具允许用户直观地设计跨各个领域的复杂应用程序一样，Benioff 的 Salesforce 使企业无需大量编码即可定制其 CRM 系统。这种技术的民主化降低了进入壁垒并加速了创新，引发了一波初创公司和企业采用基于云的no-code解决方案的浪潮。

AppMaster的强大功能呼应了贝尼奥夫的愿景，提供了涵盖后端、Web 和移动应用程序的端到端no-code工具。无需编码即可设计数据模型、业务逻辑、UI 组件和REST API 的能力与贝尼奥夫致力于让用户成为技术的创造者而不是被动的消费者的承诺产生了共鸣。 AppMaster和 Salesforce 等平台的影响力在于其技术能力和对个人的赋能，使他们能够将想法变为现实、简化流程并推动数字化转型。

正如马克·贝尼奥夫 (Marc Benioff) 的领导力和创新重塑了科技行业一样， AppMaster等平台正在塑造软件开发的新时代，在这个时代，编码是可选的，创新的力量掌握在更广泛的受众手中。随着这些no-code平台不断受到关注，它们反映了像贝尼奥夫这样的开拓者所产生的深远而持久的影响，他们设想了一个技术可访问、适应性强和变革性的未来。