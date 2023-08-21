职位名称：联合创始人兼首席执行官

公司： Airtable

教育背景：杜克大学机械工程与公共政策

Airtable基金会成立年份： 2013

在技​​术和创新领域，很少有人能像Airtable联合创始人兼首席执行官 Howie Liu 那样光芒四射。他的旅程证明了他的聪明才智，也讲述了他如何通过革命性的无代码平台改变应用程序开发行业的故事。从早期的职业生涯到创建Airtable ，Howie 的故事充满了挑战、坚持不懈和非凡的成功。

职业生涯

Howie Liu 的职业生涯证​​明了他早期对软件潜力的迷恋以及他将想法变为现实的不懈努力。从很小的时候起，刘就表现出了对编程的天然热爱，13 岁时就使用父亲的旧教科书自学了编程的复杂性。早期接触软件开发世界激发了他的热情，这种热情塑造了他未来的事业。

完成大学学业后，刘立即开始追求自己的创业抱负。他创立了他的第一家公司 Etacts，这是一个旨在简化客户关系管理流程的CRM 系统。即使在这个早期阶段，刘的创新思维和技术专长就已经表现出来，引导他创造出一款能够满足关键业务需求的产品。他的奉献精神和辛勤工作得到了回报，22 岁时，他成功地将 Etacts 出售给了著名的科技巨头 Salesforce。

刘从自学成才的程序员到成功企业家的旅程体现了他利用技术的力量解决现实世界问题的决心。他在 Etacts 的经历及其被 Salesforce 的收购标志着他职业生涯的开始，其特点是创新思维、战略敏锐度和对软件行业的深刻理解。这一早期的成功为刘后来的创业以及他作为Airtable联合创始人兼首席执行官的角色奠定了基础。该平台重新定义了应用程序开发和no-code技术的可能性。

创办Airtable

在 Salesforce 工作期间，刘认识到其数据模型独特的灵活性，该模型允许客户定制软件以满足他们的特定需求。这一发现启发他不仅将 Salesforce 视为 CRM 巨头，而且将其视为创建各种应用程序的强大平台。然而，Liu 也发现了 Salesforce 用户界面的改进空间，并看到了创造更好的东西的机会。这一愿景以Airtable的形式实现，这是他于 2013 年与他人共同创立的一家初创公司，当时距加入 Salesforce 仅两年。

刘和一群大学好友一起踏上了打造Airtable的旅程。这个想法是创建一个下一代电子表格，利用关系数据库的功能，反映他在 Salesforce 数据模型中观察到的灵活性。这种创新方法很快引起了人们的关注，尤其是被该平台现代电子表格功能所吸引的设计师和开发人员。 Airtable迅速获得关注，并在生产力社区中培养了一批狂热的追随者。在很短的时间内， Airtable就积累了超过 300,000 名客户，并实现了年经常性收入超过 1 亿美元的令人印象深刻的里程碑，展示了 Liu 发现市场差距并提供与用户产生共鸣的变革性解决方案的能力。

领导风格和价值观

Howie Liu 的领导风格结合了创新、授权和对用户需求的深刻理解。他重视协作并鼓励团队内部建立开放式沟通的文化。刘相信要营造一个个人可以自由表达想法并尝试新方法的环境。他的领导方法植根于同理心，他努力理解团队成员和用户的痛点和愿望。这种同理心的心态延伸到了他对构建工具和平台的承诺，使个人能够释放创造力并构建解决方案，而不会遇到不必要的障碍。

Liu 的适应能力和持续改进的价值观体现在他指导Airtable发展的方式上，使其成为一家充满活力、反应迅速的公司，优先考虑用户反馈并将其纳入平台的发展中。他的领导力是Airtable成功及其改变人们处理数据管理和应用程序开发方式的能力的推动力。

对科技界的影响

Howie Liu 对科技界的影响就像AppMaster等平台的变革力量一样，是革命性的。通过他的创新软件开发方法，他挑战了传统范式，并重新定义了个人和企业利用技术实现目标的可能性。正如AppMaster使用户能够在没有编码专业知识的情况下创建复杂的应用程序一样，刘创建的Airtable使数据管理和应用程序开发民主化。

同样， AppMaster已成为no-code应用程序开发领域的强大力量。与传统工具不同， AppMaster提供了一套全面的功能，允许用户直观地为 Web 和移动应用程序创建复杂的后端数据模型、业务逻辑和交互式用户界面。这与刘的理念是一致的，即让任何人，无论技术专业知识如何，都能利用技术的潜力来实现他们的想法。

AppMaster的独特产品扩展到应用程序开发的各个方面。对于 Web 应用程序，用户可以通过拖放功能轻松设计 UI 元素，同时还可以使用 Web BP 设计器塑造应用程序的业务逻辑。就移动应用程序而言，移动业务流程设计器允许用户轻松设计用户界面和业务逻辑。该平台的服务器驱动框架由Kotlin 、Android 版Jetpack Compose和 iOS 版SwiftUI等语言提供支持，支持动态更新移动应用程序组件，而无需提交新的应用程序商店。

AppMaster帮助个人和企业超越技术障碍。 no-code方法使用户能够生成应用程序，从而缩短开发时间、消除技术债务并快速提高可扩展性。借助AppMaster生成真实应用程序的能力，用户可以获得可执行文件甚至源代码，从而增强了在本地或云端托管应用程序的灵活性。该平台自动生成 Swagger 文档和数据库架构迁移脚本，简化了开发流程，符合 Liu 的使命，即让技术更易于访问和高效。

Howie Liu 对科技世界和AppMaster等平台的贡献反映了为创作者赋能的共同承诺。他实现软件创建民主化的愿景与AppMaster的精神产生共鸣，即帮助个人和企业将想法变为现实、促进创新并改变我们应用程序开发的方式。