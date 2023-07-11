什么是公民开发？

公民开发是指组织内各部门的非技术领域专家使用无代码或低代码工具创建自己的软件应用程序的过程。这些被称为 "公民开发者 "的业务专业人员与IT团队合作，开发和部署能够满足其特定需求的解决方案，而无需深厚的编码专业知识。

公民开发人员利用现有的领域专业知识，如财务、人力资源或市场营销等，创建可简化流程、改善决策并最终提高业务效率的应用程序。这种方法实现了软件开发的民主化，使非技术员工能够积极地为解决复杂问题和改进组织内的工作流程做出贡献。

快速原型开发在企业中的重要性

与传统开发方法相比，快速原型开发是一个迭代过程，包括在更短的时间内创建和测试功能原型或应用程序。这种方法在现代软件开发中起着至关重要的作用，因为它使企业能够验证想法，做出数据驱动的决策，并快速有效地实施改进。

快速原型开发的核心是加速软件开发生命周期。通过允许企业在将其解决方案推向市场之前对其进行测试和验证，企业可以降低与开发相关的风险，最大限度地减少资源浪费，并提高其市场竞争力。此外，快速原型开发通过鼓励实验、调整和不断完善来培养创新文化。

在公民开发方面，快速原型开发是释放非技术员工全部潜力的关键。通过授权公民开发者在数天甚至数小时内构建和迭代解决方案，企业可以灵活应对不断变化的市场环境，适应新趋势，并实现指数级增长。

公民开发为快速原型开发带来的好处

公民开发为快速原型开发过程带来了许多好处。其中最重要的优势包括

提高开发速度： No-code 和 low-code 平台允许公民开发人员快速创建应用程序，加快原型开发过程，缩短新产品和服务的上市时间。

和 平台允许公民开发人员快速创建应用程序，加快原型开发过程，缩短新产品和服务的上市时间。 成本效益： 让公民开发者能够建立解决方案，减少了对昂贵的技术资源的依赖，如专业开发人员和顾问。通过应用开发的民主化，企业可以优化预算分配，将投资用于最需要的地方。

让公民开发者能够建立解决方案，减少了对昂贵的技术资源的依赖，如专业开发人员和顾问。通过应用开发的民主化，企业可以优化预算分配，将投资用于最需要的地方。 改善协作： 公民开发有助于打破IT团队与其他部门之间的壁垒，培养整个组织的协作文化。这也鼓励了知识共享和创新，因为领域专家可以直接为软件开发贡献自己的想法和解决问题的专业知识。

公民开发有助于打破IT团队与其他部门之间的壁垒，培养整个组织的协作文化。这也鼓励了知识共享和创新，因为领域专家可以直接为软件开发贡献自己的想法和解决问题的专业知识。 可扩展性： 公民开发平台旨在帮助非技术用户创建可扩展的应用程序，使其能够与企业共同成长。这意味着企业在从原型过渡到全面部署时，不必担心可扩展性问题。

公民开发平台旨在帮助非技术用户创建可扩展的应用程序，使其能够与企业共同成长。这意味着企业在从原型过渡到全面部署时，不必担心可扩展性问题。 更高的灵活性： 公民开发使企业能够更迅速、更果断地应对新兴市场趋势和不断变化的客户需求。通过参与快速原型开发，企业可以保持领先地位，更有效地预测客户需求。

公民开发使企业能够更迅速、更果断地应对新兴市场趋势和不断变化的客户需求。通过参与快速原型开发，企业可以保持领先地位，更有效地预测客户需求。 减少技术债务：通过使用 no-code 和 low-code 平台开发应用程序，公民开发人员大大减少了开发过程中产生的技术债务。每次需求发生变化时，这些平台都能从头开始生成应用程序，确保过时或冗余的代码库不会随着时间的推移而累积。

随着企业不断接受数字化转型并寻求提高效率的方法，公民开发和快速原型开发的重要性日益凸显。通过授权非技术专业人士创建软件解决方案，企业可以释放大量尚未开发的潜力，并实现显著的竞争优势。

引入No-Code 和低代码平台

随着数字化转型需求的增长，企业正在探索如何加快产品开发，而无需承担传统上与软件工程相关的高成本和复杂性。无代码平台和low-code 平台已成为应对这一挑战的可行解决方案，填补了传统开发方法与现代技术创新快速发展之间的空白。

这些平台旨在简化应用程序开发流程，提高公民开发人员的能力，使他们无需全面的编码知识即可构建和部署应用程序。no-code 和low-code 平台降低了准入门槛，使更多员工能够创建数字解决方案，从而帮助企业扩大开发规模，并对不断变化的市场环境做出更灵敏的反应。

No-Code 平台

无代码平台允许用户使用预置模板、拖放界面和其他可视化工具创建应用程序，而无需编写代码。这些平台让非技术员工也能进行应用开发，并促进IT和业务团队之间的协作。通过消除对编程技能的依赖，no-code 平台使企业能够利用现有人才的专业领域知识，推动业务增长。

低代码平台

另一方面，低代码平台通过提供可重复使用的组件、可视化工具以及在必要时添加最少自定义代码的能力，简化了编码过程。Low-code 平台保留了no-code 平台的优点，同时为具有一定编码专业知识的开发人员提供了额外的灵活性。no-code 和low-code 平台都可以加速创新、提高效率并简化组织内部的协作。通过利用这些平台，企业可以缩短数字产品的上市时间，并快速响应客户期望或市场动态的变化。

AppMaster.io增强公民开发者的能力

AppMaster.io是一个no-code 平台，使公民开发者无需丰富的编码技能即可构建功能强大的后台、网络和移动应用程序。通过提供多种功能，如可视化数据建模、业务流程设计、REST API和WSSendpoint 创建以及drag-and-drop UI，AppMaster.io 使用户能够创建符合其组织需求的全面数字解决方案。

AppMaster.io 的主要优势之一是，只要需求发生变化，它就能从头开始生成应用程序，从而消除技术债务。这种方法可确保应用程序保持优化和最新，而无需手动重构或大量返工。

因此，公民开发人员可以放心、轻松地构建和部署可扩展的软件解决方案。AppMaster.io 拥有60,000多名用户，被G2评为包括No-Code Development Platforms和Rapid Application Development (RAD)在内的多个类别的High Performer和Momentum Leader，正迅速成为希望加速数字化转型的企业的首选平台。AppMaster.io 除了为公民开发者提供授权外，还提供多种订阅计划，从免费的 "学习与探索 "计划到专为大型组织和项目设计的 "企业 "计划。AppMaster.io 凭借其全面的功能和直观的界面，使各种技能水平的用户都能轻松创建和管理数字应用程序，从而推动业务增长。

成功案例：公民发展影响的真实案例

各个行业和组织已经感受到了公民发展的变革潜力。通过利用no-code 和low-code 平台的力量，许多企业在效率、协作和创新方面都取得了显著改善。以下是公民发展正在产生影响的一些真实案例：

提高流程效率和客户体验

一家电信公司利用no-code 平台建立了一个新的移动应用程序，简化了付款收款流程。在此之前，人工数据录入容易出错，而且需要员工花费大量时间。通过利用该平台，该公司授权其公民开发人员自动进行付款收款和数据处理，从而减少了错误并显著改善了客户体验。

加速人力资源流程再造

一家全球性制造公司求助于low-code 平台来改造其人力资源入职流程，该流程的特点是审批阶段缓慢和文件要求冗长。通过授权其公民开发人员，该公司能够快速开发并推出新的入职应用程序原型，从而提高了员工的参与度，并缩短了新员工入职所需的时间。

加强协作和决策

一家跨国制药公司使用no-code 平台创建了一个定制的项目管理工具，以促进其全球团队之间的无缝协作。通过利用该平台丰富的功能集和易用性，公司内部的公民开发人员创建了一个应用程序，使团队成员能够轻松访问项目数据、监控进度并做出更明智的决策。

这些例子凸显了公民开发为企业带来的多种可能性和优势。通过使用no-code 和low-code 平台，企业可以利用快速原型设计和公民开发的力量加速发展，并在竞争中保持领先。

在企业中实施公民发展的指导方针

在企业中实施公民开发可以增强员工能力、提高效率并简化产品开发。然而，关键是要创建一个结构化的方法，以确保合作并保持适当的管理政策。以下是在企业中实施公民开发的一些基本准则：

确定合适的用例

首先要确定合适的用例，在这些用例中，公民开发最有效。重点关注员工经常面临的具体问题，或改进流程可带来显著效益的领域。确保选择的用例与企业的战略目标相一致。请记住，必须优先考虑那些能够证明快速获胜的项目，以获得认同并形成势头。

制定治理政策

为保持公民开发人员所构建应用的完整性和质量，应制定管理政策和程序。这些政策和程序应包括有关软件开发最佳实践、应用生命周期管理以及遵守法规要求的指导方针。明确的管理框架可确保公民开发者构建的应用程序具有可维护性、安全性并符合行业标准。

确保数据安全

在企业内部实施公民开发时，数据安全应是重中之重。确保在构建应用程序时考虑到数据隐私和安全准则。实施适当的访问控制和权限系统，防止未经授权的访问，并制定明确的敏感信息处理准则。应制定持续的安全测试流程，以识别并降低潜在风险。

提供培训和支持

让您的公民开发人员掌握必要的技能和知识，以构建有效的应用程序。这包括提供有关no-code 或low-code 平台（如AppMaster.io ）的培训，以及对他们进行软件开发关键方面的教育，如用户体验设计、测试和部署。同样重要的是，为公民开发人员提供持续支持，包括IT专业人士的指导和学习资源的获取。

鼓励合作

促进IT专业人员和市民开发人员之间的合作，以确保应用开发的成功。等级森严或各自为政的工作环境会阻碍工作进展，并导致不理想的结果。鼓励开放式沟通、定期检查和反馈循环，弥合领域专家和IT团队之间的差距，从而实现更好的决策和产品创新。

监控进展和评估结果

实施持续的监控和评估流程，跟踪公民开发者项目的进展，评估其对企业的影响。确定与您的战略目标相一致的关键绩效指标，并利用它们来评估您的公民开发计划是否成功。这样做将有助于您发现并解决瓶颈问题，不断改进您的方法，并确保您的公民发展项目取得切实成果。

采取分阶段的方法

在企业内部引入公民发展不应是一种全有或全无的方法。相反，您可以考虑从试点项目开始，在完善流程并深入了解公民开发人员所能提供的价值后，逐步扩大该计划。这种分阶段的方法可以最大限度地降低风险，并逐步建立必要的基础设施，以支持公民开发项目取得成功。

通过遵循这些指导原则，您可以利用公民开发的力量推动快速原型开发，并充分释放组织的潜力。利用AppMaster.io 等平台拥抱公民开发时代，增强员工能力，加强协作，加快组织发展。