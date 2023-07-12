什么是公民开发？

公民开发是指授权非开发人员（通常称为公民开发人员）在几乎没有编程经验的情况下创建软件应用程序的方法。通过利用无代码或低代码开发平台，公民开发者可以设计、构建和部署为其特定需求量身定制的应用程序，而无需丰富的编码知识。

公民开发的兴起实现了软件开发过程的民主化，使更多的人能够参与到为其组织或个人创建软件解决方案的过程中来。这一运动推动了创新，加强了技术和非技术团队之间的合作，提高了各行各业的生产率。

客户体验的重要性

客户体验（CX）已成为数字时代决定企业成败的关键因素。随着客户期望的不断提高，提供卓越的客户体验对于赢得和留住客户变得比以往任何时候都更加重要。事实上，研究表明，与竞争对手相比，那些在提供卓越客户体验方面表现出色的企业能够获得更高的客户忠诚度、满意度和收入增长。客户体验横跨整个客户旅程，从与品牌的最初互动到持续的客户支持和参与。

积极的客户体验可以带来回头客，提高品牌声誉，并促进客户与企业之间的长期关系。为了在当今竞争激烈的环境中取得成功，企业必须优先考虑提供出色的客户体验，不仅要满足客户的期望，还要超越客户的期望。这就是公民开发的力量能够显著改善整体客户体验的地方。

公民开发者和No-Code 运动

公民开发的核心是无代码运动。no-code 平台的出现有助于非开发人员创建自己的定制软件应用程序。这些平台使用直观的可视化界面，让用户无需编写代码即可设计、构建和部署应用程序。no-code 运动消除了传统上阻碍非专业人员创建软件解决方案的许多障碍。

通过为不精通技术的个人提供快速、轻松地创建个性化应用程序的工具，no-code 平台为企业提供了更快创新和更有效地响应当今客户不断变化的需求的能力。随着越来越多的企业认识到软件开发民主化的益处，no-code 运动继续获得牵引力。通过接受no-code ，并赋予公民开发者权力，全球企业正在收获低成本、快速应用开发的优势，并在此过程中提升客户体验。

公民开发如何带来更好的客户体验

公民开发使企业能够快速高效地创建量身定制的解决方案，从而对客户体验产生深远影响。通过授权非开发人员参与软件开发过程，企业可以发现客户需求和偏好方面的宝贵见解，从而开发出更具创新性和个性化的解决方案。这反过来又有助于提高客户满意度、忠诚度和整体收入。

公民开发有助于改善客户体验的主要方式有以下几种：

更有效地满足客户需求： 公民开发人员通常对企业的运营和客户需求有着深刻的理解。这种领域知识使他们能够开发出有效解决特定痛点的解决方案，并为客户提供更好的体验。

公民开发人员通常对企业的运营和客户需求有着深刻的理解。这种领域知识使他们能够开发出有效解决特定痛点的解决方案，并为客户提供更好的体验。 实现快速创新： no-code 和 low-code 开发平台的使用加快了开发时间，这意味着公民开发人员可以更快地交付新的解决方案。更快的创新意味着更快地改善客户体验，与不断变化的客户需求保持同步。

和 开发平台的使用加快了开发时间，这意味着公民开发人员可以更快地交付新的解决方案。更快的创新意味着更快地改善客户体验，与不断变化的客户需求保持同步。 以客户为中心：在开发和部署定制解决方案时，应将重点放在满足和超越客户期望上，从而在整个组织内形成一种更加以客户为中心的文化。这种方法可确保客户在与企业互动的整个过程中获得最佳体验。

缩短上市时间，提升最终用户体验

No-code 和low-code 平台允许非开发人员构建和部署应用程序，而无需丰富的编程知识。这使开发过程民主化，并大大缩短了创建和推出新解决方案所需的时间。

有了更快的开发周期，企业可以更加灵活，更迅速地响应和满足市场和客户的需求。更快的上市时间意味着企业可以不断创新和发展，以满足客户的需求，从而提升最终用户体验。

此外，利用公民开发和no-code 平台的强大功能可降低技术债务风险。每次更新后，应用程序都会不断再生，这意味着解决方案能够保持敏捷性、可扩展性和可维护性--所有这些都有助于提供卓越的最终用户体验。

整合客户反馈和持续改进

公民开发的一个重要方面是强调将客户反馈纳入开发流程。这种以反馈为导向的方法使企业能够创建真正符合客户需求的解决方案，同时还能培养一种持续改进和迭代的文化。

通过将客户反馈作为开发流程的核心，公民开发人员可以确保应用程序和解决方案的构建能够解决用户面临的实际挑战。无论是改进现有功能，还是根据客户建议创建新功能，快速有效地采纳反馈意见的能力都会改变客户体验。

同样，对持续改进的承诺意味着公民开发的解决方案能够随着时间的推移不断迭代和发展，始终为用户提供更好的服务。这种对持续改进的关注确保企业能够保持竞争优势，并继续提供一流的客户体验。

通过授权非开发人员构建和部署针对特定用户需求的解决方案，公民开发正在彻底改变客户体验。通过利用no-code 平台（如AppMaster ）以及关注客户反馈和持续改进，企业可以提供更好、更个性化的体验，让客户流连忘返。

案例研究：AppMaster No-Code AppMaster是一个功能强大的无代码平台。

AppMaster是一个功能强大的无代码平台，使公民开发者能够通过可视化界面创建网络、移动和后台应用程序，而无需编码技能。AppMaster成立于2020年，AppMaster ，它能让用户在传统开发方法所需的一小部分时间和成本内创建高效、可扩展和创新的软件解决方案，因此迅速获得了业界的认可。

该平台的综合集成开发环境（IDE）旨在满足包括小型企业和企业在内的广大客户的需求。用户可以轻松创建具有drag-and-drop 功能的交互式应用程序，并可视化地定义数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSSendpoints 。作为一个citizen developer-friendly 平台，AppMaster 为提升客户体验提供了多项关键优势，包括

速度和效率

AppMaster 通过简化应用程序开发流程和快速集成客户反馈，缩短产品上市时间。客户项目可在30秒内完成更新和再生，消除了迭代开发中经常出现的技术债务。

可扩展性

AppMaster 由于Postgresql应用的无状态后台、编译应用以及与各种Postgresql兼容数据库的兼容性，Postgresql应用具有很高的可扩展性。这使得解决方案能够在不影响性能的情况下随着客户需求的增长而增长和发展。

成本效益

AppMaster ，从而降低了资源分配和开发成本。该平台提供各种订阅计划，以满足从初学者到企业等不同用户的需求。

协作与创新

AppMaster 该平台培养了公民开发者与传统开发者和企业用户合作的文化，往往能产生改善客户体验的突破性想法。

AppMaster 在 开发平台、快速应用开发 (RAD)、API 管理、拖放式应用构建器、API 设计和应用开发平台等多个类别中，G2 已将 "公民开发 "评为高绩效企业，进一步巩固了其在塑造客户体验和软件开发未来中的作用。No-code

公民开发在客户体验中的未来

公民开发对客户体验的影响是毋庸置疑的。通过利用no-code 平台（如AppMaster ），企业可以快速、经济高效地提供创新、吸引人的解决方案，满足客户的需求和偏好，最终提高客户满意度、忠诚度和增长。以下是影响未来客户体验公民发展的一些趋势和因素：

no-code 和 low-code 平台的持续增长：随着越来越多的企业认识到实施公民开发计划的益处，对功能强大、用户友好的 no-code 和 low-code 平台的需求预计将上升。这种增长将进一步增强公民开发者的能力，使他们能够及时、方便地创造引人入胜的客户体验。 更加重视数据驱动的洞察力：利用数据对于创造个性化、智能化和预测性的客户体验至关重要。公民开发者将需要利用数据分析工具和洞察力，在开发满足特定客户群需求的应用程序时做出明智决策。 加强公民和专业开发人员之间的合作：随着 no-code 平台功能的扩展，公民开发者和专业开发者之间的界限将继续模糊。企业将需要在扶持公民开发者和利用专业开发者技能之间取得有效平衡，以创建连贯、无缝的数字体验，在拥挤的市场中脱颖而出。 简化的工作流程和自动化： No-code AppMaster 等平台将加强其自动化功能，以支持快速部署和迭代，同时保持设计和用户体验的质量标准和一致性。 安全性、治理和合规性：随着越来越多的人参与软件开发，确保安全性和合规性成为关键重点。 No-code 平台也必须证明其对安全和合规标准的承诺。

总之，通过软件开发过程的民主化以及通过no-code 平台等可访问工具促进创新，公民开发有可能彻底改变客户体验。随着企业不断拥抱这一运动，企业必须做好准备，面对挑战，抓住机遇，确保客户获得卓越的体验，在竞争日益激烈的数字行业中提升满意度和忠诚度。