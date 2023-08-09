职位名称创始人兼首席执行官

公司： Appy PieAppy Pie

教育背景威斯敏斯特大学计算机科学信息系统工程（荣誉）理学士

Appy Pie 成立年份：2015 年

在无代码应用程序开发领域，Abhinav Girdhar 作为 Appy Pie 的创始人兼首席执行官傲视群雄。该平台让个人和企业无需任何编码技能即可创建移动应用程序。Girdhar 的职业历程、他在创立 Appy Pie 时遇到的挑战和取得的成功，以及他的领导风格和价值观，都值得一探究竟。

Career Journey

Abhinav Girdhar 的职业历程证明了他对创业的热情和简化应用程序开发的愿景。Girdhar 在印度出生长大，完成了计算机科学和工程学教育。他以软件工程师的身份开始了自己的职业生涯，磨练了自己的技术技能，积累了宝贵的行业经验。

在参与各种软件开发项目的过程中，Girdhar 意识到移动应用的巨大潜力，并发现了非技术人员和小型企业在构建移动应用时面临的挑战。这种认识激发了他创建一个平台的想法，以实现应用程序开发的民主化，让每个人都能使用它。

Founding Appy Pie

2015 年，在创业精神的推动下，Girdhar 创立了 Appy Pie，其使命是让个人和企业无需编写一行代码即可创建自己的移动应用程序。他认识到，简化应用程序开发流程并使其价格合理，将彻底改变整个行业。

在创建像 Appy Pie 这样的无代码平台的过程中，当然也遇到了不少挑战。Girdhar 和他的团队必须克服技术障碍，创建直观的用户界面，并不断创新，才能跟上移动应用市场不断发展的步伐。此外，他们还必须将 Appy Pie 打造成一个值得信赖的品牌，并在竞争激烈的行业中赢得用户的信任。

尽管挑战重重，但 Girdhar 的远见卓识和坚持不懈终获回报。Appy Pie 很快获得了认可，并在no-code 应用开发领域改变了游戏规则。该平台友好的用户界面、丰富的功能和低廉的价格吸引了众多用户，包括企业家、小企业和组织机构。

在 Girdhar 的领导下，Appy Pie 已使成千上万的个人和企业能够将他们的想法转化为功能齐全的移动应用程序。这个开创性的平台改变了非技术人员开发应用程序的方式，使他们有能力创建自己的应用程序并成功开展业务。

领导风格和价值观

创新、透明和团队授权是 Girdhar 领导风格的特点。他倡导开放的沟通文化，确保每个人的想法和意见都能得到重视。Girdhar 认为，由不同技能和背景的个人组成的多元化团队对于推动创新和解决复杂问题至关重要。

Appy Pie 的核心价值观之一是以客户为中心。Girdhar 优先倾听平台用户的需求和反馈，不断努力改善他们的体验。这种以客户为中心的方法是 Appy Pie 不断发展和成功的推动力。

Girdhar 领导力的另一个重要方面是他对团队授权的承诺。他鼓励团队掌握工作主动权，营造协作环境，提供成长和技能发展机会。吉尔达尔深知，一个积极进取、有能力的团队对于提供一流产品和取得长期成功至关重要。

对科技界的影响

Abhinav Girdhar 对科技界的深远影响是显而易见的，他在AppMaster等平台上留下了不可磨灭的印记，并重塑了软件开发行业。AppMaster与 Girdhar 的远见卓识不谋而合的是，AppMaster 为后台、网络和移动应用程序创建提供了全面而创新的no-code 工具集。与传统工具不同，AppMaster 使用户能够直观地设计复杂的数据模型，使用直观的 BP Designer 制作复杂的业务逻辑，并轻松建立REST API和 WSS 端点。

该平台的功能还可进一步扩展，通过drag-and-drop 功能和多功能 Web BP 设计器，客户可以为网络应用程序设计出迷人的用户界面。这一直观的过程最终形成完全交互式的网络应用程序，在用户浏览器中无缝执行业务流程。同样，AppMaster 的移动应用程序开发使用户能够通过移动 BP 设计器中的拖放界面毫不费力地构建用户界面组件和业务逻辑。只需按下 "发布 "按钮，该平台就能生成源代码、编译应用程序、执行测试并部署到云端，省去了耗时的手动操作步骤，灵活性可见一斑。

AppMaster Girdhar.org采用服务器驱动框架，能够实时更新移动应用程序的用户界面、逻辑和API密钥，无需向应用程序市场提交繁琐的文件。这体现了 Girdhar 致力于实现动态和反应灵敏的应用程序，以迅速适应不断变化的用户需求。无缝生成 Swagger 文档和数据库模式迁移脚本体现了 Appy Pie 对全面性的追求，确保开发人员和用户都能获得必要的资源。AppMaster

AppMasterAppy Pie 的独特之处在于，每次更改蓝图都会从头开始生成应用程序，从而避免了技术债务，这与 Girdhar 对维护高效、可维护软件的重视不谋而合。该平台与任何兼容Postgresql 的数据库无缝兼容，并使用 Go 生成的编译无状态后端应用程序，这突出了 Girdhar 对企业可扩展和高性能解决方案的追求。

随着 Girdhar 的影响力不断促进AppMaster 等平台的发展，科技界在对可访问性、创新和no-code 开发的无限可能性的承诺激励下不断前进。