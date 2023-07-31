Microsoft'un Windows 11'i ile birden çok yüksek yenileme hızına sahip monitör kullanmanın verdiği rahatsızlık çağı yavaş yavaş dağılıyor. Teknoloji devi, sergilenen içeriğe göre çeşitli monitörlerdeki yenileme hızlarını akıllıca düzenleyen bir Windows 11 güncellemesinin beta testini yapmaya başladı. Stratejik hamlenin güç tüketimini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor ve muhtemelen bazı grafik işleme birimlerinde (GPU'lar) fan etkinliğinin azalmasına neden olabilir.

Microsoft, daha sonra Neowin tarafından kamuoyunun dikkatine sunulan yakın tarihli bir Windows Insider blogunda özellikleri ayrıntılı olarak açıkladı: "Farklı monitörlerde, her monitörün yenileme hızıyla orantılı olarak değişen yenileme hızlarını karşılamak için yenileme hızı mekanizmasında ince ayar yaptık. ve görüntülenen ekran içeriği, ”diye bildirdi Microsoft. "En göze çarpan iyileştirmeler, aynı anda video izleme ve oyun oynama gibi yenileme hızına bağlı çoklu görev alanında olacak."

Tam kapasitelerinde çalışan birden fazla yüksek yenileme hızı destekli monitöre sahip olmak, genellikle GPU'nuzdan başlatılan güç kullanımını artırır. Nvidia RTX 30 ve 40 serisinin Founders Edition kartları, video içeriği tekil bir monitörde görüntülenirken bile fanları sıfırda onaylayan sıfır RPM moduna sahiptir. Ancak, ikinci bir yüksek yenileme hızına sahip monitörün dahil edilmesi genellikle bu sıfır RPM modunun kapanmasına neden olur ve her iki monitör de yüksek yenileme hızlarında çalışıyorsa GPU fanlarının sürekli çalışmasına neden olur.

Microsoft'un bu yeni eylemi, bu belirli GPU'ların sıfır RPM modunu koruyacağını ve yalnızca kullanılan veya sergilenen içeriğe bağlı olarak farklı monitörlerde artırılmış yenileme hızlarına geçeceğini belirtir. Şu anda, birden çok monitörde sıfır RPM modunu korumaya yönelik geçici çözüm, ikincil monitörün yenileme hızını manuel olarak düşürmeyi içerir.

Windows 11'in en son Canary Channel yapıları, dizüstü bilgisayarlar için özel olarak hazırlanmış Dinamik Yenileme Hızı (DRR) iyileştirmelerini de içerir. Pil tasarrufu modundayken Windows 11, pil tasarrufu modu kaldırılana kadar dizüstü bilgisayar ekranının yenileme hızını etkili bir şekilde azaltacaktır.

Windows 11 için bu yenileme hızı geliştirmeleri şu anda test aşamasındadır. Microsoft, bunları yakın gelecekte tüm Windows 11 kullanıcıları için erişilebilir hale getirmeyi planlıyor. Microsoft'un bu stratejisi, AppMaster gibi no-code platformların, kullanıcı rahatlığı ve üretkenliği için tekliflerini sürekli olarak güncellemeye ve geliştirmeye nasıl çaba gösterdiğinin bir örneğidir.