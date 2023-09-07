VLGE Sanat, Moda ve Güzellik Dijital Dünyalarına Yönelik Kodsuz Araç Setini Tanıttı

Metaveri son zamanlarda, özellikle de Apple'ın Apple Vision Pro kulaklığını tanıtmasıyla sıcak bir konu haline geldi. Bu duyuru ve Immersed'in Visor XR kulaklığının piyasaya sürülmesi, "uzamsal hesaplama" alanında artan bir iştahın olduğunu gösteriyor.

Bu alanda yetişen oyuncular arasında, yakın zamanda Venrex VC ve L'Oréal gibi önemli yatırımcılardan 4 milyon dolarlık fon sağlayan Fransa'dan bir girişim olan VLGE de yer alıyor. VLGE, Meta ve Mark Zuckerberg gibi teknoloji devlerine güvenmek yerine moda, sanat ve güzelliğe odaklanan endüstrileri modaya ve dijital alanlardan kâr elde etmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Startup'ın V-Suite ürünü, dünya inşası ve varlık yönetimi için no-code araçlar sunuyor. Yakın zamanda yapılan tanıtımla yaratıcıları ve markaları Yazılım Geliştirme Kitini (SDK) keşfetmeye davet ediyor. VLGE ve Crucible'ın Unreal Engine için Emergence SDK'sı gibi SDK'lar, geliştiricilerin ve yenilikçilerin ilgisini çeken, gelişen teknoloji ekosistemlerinde standartların belirlenmesi açısından çok önemlidir.

VLGE'nin önde gelen destekçileri arasında İngiliz Moda Konseyi, BOLD (L'Oréal'in girişim kolu), VR Fonu ve diğer saygın isimler yer alıyor. Ek olarak deneyimli Wave, Sandbox ve Paper Magazine uzmanları da girişime tavsiyelerde bulunuyor. VLGE'nin iddialı girişiminin arkasında, sürdürülebilir moda ve fotoğrafçılık alanında geçmişi olan, Fransa'da yerleşik Finlandiyalı bir girişimci olan kurucu Evelyn Mora yer alıyor. Mora ayrıca Finlandiya'nın Sürdürülebilir Moda Haftası'na öncülük etmesi ve ilk 3D Moda Haftası'nı başlatmasıyla da tanındı.

Mora, meta evrenin çeşitli olduğu, tek bir devin tekelinde olmadığı bir dünya tasavvur ediyor. Mevcut platformların maliyetini, kullanıcı deneyimini ve ölçeklenebilirlik sınırlamalarını vurguladı. VLGE ile hedefi, yaratıcılara fikirlerini sanal gerçekliğe dönüştürmenin esnek ve uygun maliyetli bir yolunu sunmaktır. Ek olarak, markaların kültürel ve sanatsal hareketlerin ön saflarında yer alırken çevresel etkilerini en aza indirmek için bu dijital dünyalardan yararlanmasını öngörüyor.

VLGE, oluşturma sürecini basitleştirmek için kullanıcıların çeşitli şablonlardan sanal alanlar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir araç olan V-BLDR'yi tanıttı. Ayrıca platform, NFT'lerin entegre edilmesi de dahil olmak üzere birden fazla para kazanma yolu sunarak VLGE'yi meta veri alanında umut verici bir rakip haline getiriyor.

Meta veri alanında dikkat çeken bir diğer isim ise 47,3 milyon dolarlık finansman sağlayan Spatial'dır. NFT yaratıcılarına sanal etkinlikler tasarlamak ve barındırmak için bir platform sunar. Ek olarak Exclusive, dijital koleksiyon platformu sunarak markalar için bir web3 müttefiki olmayı hedefliyor. Yakın zamanda 2,2 milyon Avro tutarındaki tohum turu finansmanı Tioga Capital ve diğerleri tarafından desteklendi.

Sonuç olarak, dijital alan, "Zuckerverse" gibi yeni girenlerin odağını yeniden yönlendirmesiyle gelişebilirken, VLGE, meta evreni gençleştirme ve yeniden tanımlama misyonunda kararlılığını sürdürüyor.