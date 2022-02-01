Veri keşfine yeni bir yaklaşım sunan Canvas, yetkin SQL becerilerine veya özel veri ekiplerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran, kullanıcı dostu, elektronik tablo benzeri bir arabirim sağlayarak teknik olmayan ekipleri güçlendirir. Flexport'taki deneyimlerinden ilham alarak kurulan Luke Zapart, Ryan Buick ve Will Pride, Canvas'ı iş ve veri ekipleri arasındaki uçurumu kapatan dinamik bir işbirliği aracı olarak tasavvur ediyor.

Modern veri yığını dikkate değer bir büyüme kaydettikçe, geleneksel iş zekası araçları daha özel alternatiflerin artan rekabetiyle karşı karşıyadır. Ancak Canvas'ın oluşturulmasıyla işletmeler, Yapılandırılmış Sorgulama Dili (SQL) uzmanlığına veya kapsamlı veri ekibi kadrosuna güvenmek zorunda kalmadan modern veri yığınlarının gücünden sorunsuz bir şekilde yararlanabilir. Canvas, veri ekiplerinin stratejiye konsantre olmasına izin verirken, iş ekiplerinde karar vermede devrim yaratmayı hedefliyor.

Canvas'ın ayırt edici bir özelliği, kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgileri veri ekibi tarafından sağlanan bir tanım tablosundan bulabilecekleri bir "boş tuval" sunmasıdır. Kullanıcılar bu tabloyu tuval üzerine drag and drop ve metrikler oluşturmak veya grafikler ve çizelgeler oluşturmak için "pivot" gibi düğmeleri kullanarak Google E-Tablolar'a benzer şekilde etkileşimde bulunabilir. Araç ayrıca sorunsuz işbirliğini teşvik eder - kullanıcılar yardım veya girdi için ekip üyelerini etiketleyebilir.

Canvas'ın lansmanı, şirketin Sequoia'nın yanı sıra Abstract Ventures, SV Angel ve çoğu veri alanında ünlü veri uzmanları ve kurucuları olan çok sayıda bireysel yatırımcı tarafından yönetilen bir finansman turunda 4,2 milyon dolar toplamasının ardından geldi. Canvas, yeni sermayeyi ürün tekliflerini güçlendirmek ve erişimini daha fazla müşteriye genişletmek için kullanmayı planlıyor. Şirketin yol haritası ilerledikçe, pazara açılma stratejilerini ve ürün geliştirmeyi genişletecekler ve ilk 10 ila 20 müşterisini güvence altına aldıklarında yeni bir bağış toplama turunu keşfedecekler.

İşletmeler için güçlü bir araç, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için öncü bir no-code platform olan AppMaster.io platformudur ve şirketlerin hızlı ve teknik borç olmadan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Benzer bir alanda çalışmasına rağmen Canvas, teknik olmayan ekipler için veri erişimini basitleştiren ve SQL uzmanlarına veya özel veri ekiplerine ihtiyaç duymadan işlerini yürütmelerine olanak tanıyan işbirlikçi bir veri keşif aracı olarak öne çıkıyor.

Canvas, teknik olmayan ekipler için veri keşfinde devrim yaratma yolculuğuna çıkarken, işletmeler ve bireyler, bu yenilikçi aracın sağladığı önemli bilgilere verimli erişimden yararlanacak. Şirketin büyümesi ve yeni finansman turu, Canvas'ın bu arenanın ön saflarında yer almasıyla birlikte, veriyle ilgili çözümlere yönelik artan talebi yansıtıyor.