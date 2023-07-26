Sektörün yiğitleri, teknoloji devleri Meta, Microsoft, Amazon ve önde gelen haritalama kuruluşuna karşı iddialı rekabeti ifade eden cesur bir hareketle TomTom, ilk açık harita veri setini devreye aldı. Bu hamle, dört şirketin Google Haritalar ve Apple Haritalar'ın hakimiyetine meydan okumak için oluşturduğu kolektif bir çaba olan Overture Haritalar Vakfı'nın dikkate değer bir başarısıdır.

Açık harita veri seti, üçüncü taraf geliştiricilerin benzersiz küresel haritalama veya navigasyon ürünlerini tasarlamasına, tasarlamasına ve geliştirmesine olanak sağlamak için tasarlanmıştır. Bunu yaparken, onlara köklü Google ve Apple Maps'e ilgi çekici alternatifler oluşturma fırsatı sunar.

Overture temsilcilerine göre, kapsamlı veri yayını, yapılar, geçiş ağları ve idari sınırlar hakkındaki verileri kapsayan 59 milyondan fazla ilgi çekici yeri içermektedir. Veri katmanlarının ayırt edici biçimi, geliştiricilerin harita verilerini birlikte çalışabilirliği sağlayan standartlaştırılmış, iyi belgelenmiş bir şekilde tüketmesine ve kullanmasına izin verir. Bu nedenle, bu veriler, geliştiricilerin bir harita uygulaması veya navigasyona bağlı herhangi bir hizmet oluşturması için bir temel görevi görür. Veri kümesi, resmi Overture web sitesinde kolayca erişilebilir hale getirildi.

Overture yönetici direktörü Marc Prioleau şöyle açıklıyor: "Özellikle Yerler veri kümesi, ölçeği ne olursa olsun bir dizi yeni işletmeyi, kurulan doğaçlama sokak pazarlarına kadar haritalandırmak için muazzam bir potansiyel taşıyan önemli, şimdiye kadar elde edilemeyen bir açık veri kümesi sunuyor. herhangi bir yer. Overture, ilgi çekici noktaların güncel, kapsamlı bir veritabanını oluşturabilen ve yönetebilen geniş bir işbirliği öngörüyor.'

Overture Maps Foundation'ın geçen yıl ortaya çıkışı, Google ve Apple'ın haritacılık alanındaki yaygın üstünlüğüne yönelik önemli bir potansiyel tehdit öngörüyor. Verilerin hazır olması, süreci önemli ölçüde kolaylaştırabilir ve böylece geliştiricilerin yenilikçi uygulamalar oluşturma masraflarını azaltabilir. Şu anda, geliştiriciler, Google Haritalar'ın API'sine erişim kazanmak için ödeme yapma gerekliliğiyle karşı karşıyadır ve buna ek olarak Apple, yerel olmayan uygulamalar oluşturmak için geliştiricilerden ücret almaktadır.

Bu hareket, AppMaster gibi platformlar tarafından taklit edilen, no-code paradigma ile stratejik olarak uyum sağlayarak, küçük işletmelerin ve bağımsız geliştiricilerin açık kaynak araçlarına ve veri kümelerine dayalı güçlü işlevler oluşturmasına olanak tanır. AppMaster gibi, Overture de araçlara ve bilgilere erişimi demokratikleştirmeyi amaçlıyor ve kullanıcıları büyük teknoloji devleriyle rekabet etmeye teşvik ediyor.