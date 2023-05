no-code çözümlerin lider sağlayıcısı olan Appy Pie, no-code endüstri için büyük bir atılımda, Voice-Driven No-Code Text-to-App Generator'ın açık beta sürümünü duyurdu. Appy Pie'nin uygulama oluşturmayı herkes için uygun fiyatlı ve erişilebilir kılma taahhüdüyle tanınan, sesle etkinleştirilen Metinden Uygulamaya Oluşturucu, kullanıcıların kodlama bilgilerine, teknik becerilerine veya bütçe kısıtlamalarına bakılmaksızın yerel Android veya iOS mobil uygulamaları geliştirmelerine olanak tanır.

Uygulama geliştirmeyi daha da demokratikleştirmek için tasarlanan yeni sesle etkinleştirilen oluşturucu, doğal dil anlama/doğal dil işleme (NLU/NLP) ve Appy Pie'nin tescilli AI ve ML algoritmalarını kullanır. Bu, kullanıcıların yalnızca seslerini kullanarak ileri teknolojiden yararlanmalarını ve fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlar.

10 milyona kadar kullanıcı, Appy Pie'nin orijinal no-code App Maker'ı aracılığıyla şimdiden uygulamalar oluşturdu. Şirketin Kurucusu ve CEO'su Abhinav Girdhar, teknik olarak en az eğilimli kişiler için uygulama oluşturmayı basitleştirerek oyun alanını eşitleme misyonlarını yineliyor:

Şimdi, harika bir fikri olan herkesin onun büyüdüğünü ve geliştiğini görmek için savaşma şansı var çünkü sadece sesleriyle en ileri teknolojiden yararlanabiliyor ve bunlardan yararlanabiliyorlar.

Sesle etkinleştirilen No-Code Metinden Uygulamaya Oluşturucu, patent bekleyen bir drag-and-drop arayüzüne sahip MEAN yığın teknolojisi üzerine inşa edilmiştir. Kullanıcılar, Alexa veya Cortana gibi sesle etkinleştirilen cihazları veya akıllı telefonlarını kullanarak bir uygulama yapabilir, özelleştirebilir, test edebilir ve hatta Google Play'de ve App Store'da listeleyebilir.

Appy Pie'nin Sese Dayalı No-Code Metinden Uygulamaya Oluşturucusunu kullanarak bir uygulama oluşturma süreci üç basit adımı içerir:

Geleneksel uygulama geliştirme, pahalı ve zaman alıcı olabilir; uygulamanın üretime alınması genellikle dört ila 12 ay sürer. Appy Pie'nin orijinal no-code App Maker'ı ile müşteriler günde 8.000 ila 10.000 adede kadar uygulama oluşturuyor. Sesle Yönlendirilen No-Code Metinden Uygulamaya Oluşturucunun, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak sürekli iyileştirme ve iyileştirme için açık beta aşamasını yıl sonuna kadar sürdürmesi bekleniyor.

Appy Pie no-code çözümlerin önünü açsa da, endüstri AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

Sesle çalışan teknolojinin no-code çözümlere dahil edilmesi, mobil ve web geliştirme dünyasını daha kapsayıcı ve uygun maliyetli hale getirerek işletmelere ve girişimcilere büyümek ve başarılı olmak için daha da fazla fırsat sunuyor.