San Francisco merkezli yenilikçi girişim Parallel Domain, müşterilerin üretken yapay zekayı kullanarak dinamik sentetik veri kümeleri geliştirmesine olanak sağlamak için güçlü Data Lab API'sini tanıtıyor. API, makine öğrenimi mühendislerine, herhangi bir karmaşıklıktaki senaryoları simüle etmek için sanal dünyalar oluşturma ve kullanma yeteneği sunar.

Sadece birkaç kolay adımla mühendisler, veri dizileri üretmek için Github aracılığıyla anında işlevsel bir Python kodu oluşturabilirler. Data Lab, yalnızca daha önce Parallel Domain'in varlık kitaplığında bulunmayan nesnelerin oluşturulmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mühendislerin gerçek dünyayı rasgele katmanlara ayırmasına izin vermek için 3B simülasyondan yararlanır. Bu gelişmiş yetenek, kullanıcıların, otoban şeritlerinde engellerle seyreden otonom arabalar veya olağandışı nesneleri tanımlayan robot eksenler gibi karmaşık senaryoları işlemek için modelleri eğitmelerine olanak tanır.

Data Lab, özerklik, dronlar ve robotik alanlarındaki şirketlere veri kümesi oluşturma üzerinde daha fazla kontrol ve iyileştirilmiş verimlilik sağlamayı amaçlıyor. Bu gelişmiş esneklik, daha hızlı, daha derin model eğitimine izin vererek sonuçta yineleme süresini azaltır. Kullanıcılar artık yeni veri kümelerini hızla elde ederek ilişkili maliyetleri azaltabilir.

Başlıca otonom sürüş ve gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) üreticileri, Parallel Domain'in müşteri tabanını oluşturur. Geleneksel olarak, müşterilerin belirli parametrelerine dayalı olarak veri kümeleri oluşturmak birkaç hafta hatta aylar alabilir. Ancak, Data Lab API'nin kullanıma sunulmasıyla, müşteriler artık neredeyse gerçek zamanlı olarak veri kümeleri oluşturma gücüne sahip.

Data Lab, otonom sürüş sistemlerini hızlandırarak benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik potansiyeli sunabilir. Test sırasında AV modelleri, gerçek dünya veri kümelerinin aksine sentetik veri kümelerini kullanırken daha iyi eğitim performansı elde etti. Parallel Domain, ChatGPT gibi açık yapay zeka API'lerini kullanmazken, şirket teknolojisini büyük ölçekli açık kaynak temel modellerine dayalı olarak geliştiriyor. Stable Diffusion gibi unsurlardan yararlanarak nesneleri etiketlemek için özel teknoloji yığınları da oluşturulur.

Parallel Domain, başlangıçta dahili kullanım ve belirli istemcilerle beta testi için sentetik veri oluşturma motoru Reactor'ı Mayıs ayında tanıttı. Şimdi, müşterilerin Reactor'a erişmesini sağlayan Data Lab API ile girişimin iş modelinin daha kullanıcı dostu bir yaklaşıma dönüşmesi bekleniyor. Data Lab entegre etmek, Parallel Domain'in bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modeline geçişini kolaylaştırarak abonelikleri ve kullanıma dayalı ödemeleri etkinleştirebilir.

API'nin Parallel Domain'in perakende, tarım veya imalat gibi bilgisayar görüşünü kullanan çeşitli sektörlere girmesine yardımcı olacağı tahmin edilmektedir. Şirket, dünyayı görmek için yapay zeka destekli sensör destekli çözümlere ihtiyaç duyan farklı alanlarda tercih edilen platform olmayı hedefliyor.

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