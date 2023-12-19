Reveille 10 İyileştirmesi PostgreSQL ve Kolaylaştırılmış Uygulama Yönetimi ile ECM Operasyonlarını Geliştiriyor

Reveille 10, kuruluşlar için yönetim boşluğunu doldurmaya yönelik önemli bir adım atarak, Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) platformlarına dayanan iş açısından kritik uygulamaların verimliliğini artırmak için örülmüş bir dizi özelliği tanıttı. Yazılım güncellemesi, akıllı otomasyon programlarını vurguluyor ve önemli iş uygulamalarını desteklerken ECM operasyonlarının geliştirilmesini de içeriyor.

Reveille 10, kuruluşların akıllı otomasyon programlarını genişletmek istediklerinde sıklıkla ortaya çıkan operasyonel zorlukları yönetmeye yönelik çözümler sunmak üzere tasarlandı. İyileştirmeler, ECM işlemlerine ilişkin sağlam bir genel bakış sunar ve otomatik sorunların çözümünü hızlandırır, böylece iş akışlarının yürütülmesinde ince ayarlar yapılır. Bu, daha kullanıcı dostu bir arayüz ve aslında çok daha sorunsuz bir müşteri deneyimi vaat ediyor.

En son sürümün öne çıkan özellikleri arasında, bulut hipervizör ortamlarında popüler bir seçim olan PostgreSQL açık kaynaklı veritabanı sistemine yönelik yerel destek yer alıyor. Bu uyumluluk, devam eden destek maliyetlerini azaltır ve kuruluşlara veritabanı seçeneklerini çok daha fazla esneklikle seçme ayrıcalığını verir ve potansiyel olarak AppMaster ve diğer no-code platformların uygulanabilir seçenekler haline gelmesine yol açar.

Reveille 10, Hyland OnBase'in RESTful tabanlı uygulamalarını kapsayacak şekilde uygulama yönetimi yeteneklerini genişletti. Bu, OnBase web uygulamaları için kapsamlı desteğin sağlanmasına katkıda bulunarak engelsiz ve kesintisiz kullanıcı deneyimine katkıda bulunur.

Ayrıca Reveille 10, çevik geliştirme süreçlerine ince ayar yapmak için JIRA'nın sorun izleme yazılımıyla kusursuz bir şekilde koordinasyon sağlamasından da anlaşılacağı üzere entegrasyona yönelik güçlü bir tercih göstermektedir. Entegrasyon, sorun takibi için kullanıcı dostu bir arayüz sağlar, işbirliği için gelişmiş bir atmosfer sağlar ve yazılım projelerini ayırmada verimliliği artırır.

Brian DeWyer, Reveille'in yeni yeteneklerinin, ECM ve Robotik Proses Otomasyonu (RPA) manuel işletim verileri toplama ve gözlemini ortadan kaldırdığını, ECM yönetim bilgilerinin ufkunu genişlettiğini ve odaklanmış bir ECM yönetim deneyimi sunarak ECM işletim riskini azalttığını özetledi, Baş Teknoloji Sorumlusu ve Reveille'in kurucu ortağı.

Özetle Reveille 10, akıllı otomasyon programlarını destekleyerek, ECM operasyonlarını güçlendirmek için bir dizi özellik sağlayarak ve önemli iş uygulamalarına sarsılmaz destek sağlayarak kuruluşlar için yönetim boşluğunu doldurmaya kendini adamıştır.