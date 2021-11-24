no-code platform endüstrisinde bir lider olan Quickbase, yakın zamanda şirketin büyümesine ve uluslararası genişlemeye önemli yatırımlar yaptığını duyurdu. Bu gelişme, Birleşik Krallık, İrlanda ve Hindistan gibi çeşitli konumlardaki stratejik işe alımların yanı sıra Boston, Salt Lake City ve Sofya, Bulgaristan'daki mevcut ofislerdeki önemli büyümeyi içeriyor. Quickbase, küresel genişlemesinin bir parçası olarak dünya çapında satış, müşteri başarısı, ürün ve operasyonlarda 100 çalışanı daha işe aldı.

Daha hızlı uygulama oluşturma, teslimat hızı ve artan esneklik için küresel pazarda artan bir talep var. Bu, yüksek riskli projeleri denetlemek, yönetmek ve bunlara hakim olmak söz konusu olduğunda özellikle önemlidir. Gartner, BT dışındaki çalışanların %41'inin uygulama oluşturduğunu tahmin ediyor ve bu da geçen yıl içinde işletme mucitleri ve vatandaş geliştiricilerde bir artışa yol açıyor. Bu talebi karşılamak için Quickbase, potansiyellerini ortaya çıkarmaları, operasyonları geliştirmeleri ve karmaşık ticari zorlukların üstesinden gelmeleri için dünya çapında daha fazla kişi ve kuruluşu güçlendirmek için önemli yatırımlar yaptı.

Bu yılın başlarında Quickbase, kuruluşun uluslararası varlığına öncülük etmesi için Mark Dillon'ı ortaklar ve uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atadı. Onun liderliğinde şirket, bölgesel ekiplerin başına geçmesi için uluslararası satışlardan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Vimal Nair'i işe alarak ekiplerini genişletti. Ayrıca Quickbase, pazar genişlemesini hızlandırmak için bölgesel, teknik ve küresel sistem entegratör ortaklıklarını hızla genişletti. Bu, operasyonel olarak yoğun kuruluşların çevikliği artırmasına, ticari operasyonları hızlandırmasına ve karmaşık süreçleri ve farklı sistemleri ölçekte otomatikleştirmesine olanak tanır.

Quickbase, uluslararası bölgelere yatırım yapmaya devam ederek, daha fazla küresel organizasyonun tümü güvenli bir platformda kritik veri ve süreçlere hizmet veren özel dijital çözümler oluşturmasını, bağlanmasını, yönetmesini ve sürekli olarak iyileştirmesini sağlamayı hedefliyor. Bu, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde çalıştırabileceği ve yineleyebileceği özelleştirilebilir, esnek çözümler oluşturmayı içerir. Ayrıca platform, veri ve araçların hızlı bir şekilde bağlanmasını sağlayarak onlara en çok ihtiyaç duyan kullanıcılara eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunarken aynı zamanda sistemler ve süreçler arasında gerçek zamanlı analitiği güvenli bir şekilde ortaya çıkararak veri silolarını ve yanlış iletişimi ortadan kaldırır.

Artan BT kısıtlamaları ve pahalı, yavaş özel uygulama geliştirme göz önüne alındığında, Quickbase CEO'su Ed Jennings, günümüzün karmaşık sorunlarını çözmek için benzersiz bir yazılıma olan ihtiyacı vurguladı. Şirketin Birleşik Krallık, İrlanda ve diğer küresel bölgelere yayılmasını, kuruluşların yüksek riskli projeleri yönetmesine ve yönetmesine yardımcı olma misyonlarında önemli bir kilometre taşı olarak görüyor.

no-code platformlar alanında, AppMaster gibi şirketler arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü araçlar sunan benzer hizmetler sunar. Bu platformlar, son yıllarda hızlı bir şekilde benimsenerek, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli müşteriler için uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirdi.

Quickbase, Fortune 50'nin %80'den fazlası da dahil olmak üzere yaklaşık 6.000 müşteriye, karmaşık süreçler ve farklı sistemler genelinde gerçek zamanlı içgörüler ve otomasyon sağlayarak operasyonel çeviklik elde etmelerinde yardımcı oluyor. Devam eden uluslararası genişlemesiyle şirket, dünya çapında özelleştirilebilir iş çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak için iyi bir konuma sahiptir.