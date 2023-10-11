Pulumi, Yeni Sır Yönetimi Çözümünü Sunarak Yenilik Yapıyor

Pulumi, uygulamalarda ve altyapılarda sırların iyileştirilmesine ve bulut konfigürasyon yönetimine adanmış son teknoloji bir çözüm olan Pulumi ESC'nin piyasaya sürülmesiyle ürün tekliflerini genişletti. Bu yenilikçi araç, çeşitli bulut sistemlerindeki yapılandırmaları ve gizli dizileri büyük ölçekte yönetirken ortaya çıkan karmaşıklıkları giderir.

Pulumi ESC, personelin çeşitli kaynaklardan sırlar ve yapılandırmalar toplamasına ve bunları 'ortamlar' olarak tanımlanan hiyerarşik koleksiyonlar halinde sistematize etmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu montaj daha sonra geniş bir uygulama yelpazesinde ve altyapı hizmetlerinde kullanılır. Sistem, Pulumi IaC ile etkili bir şekilde eşleşerek akıcı bir konfigürasyon yönetimi sürecine olanak tanır. Bunun ötesinde, herhangi bir projeye ilişkin sırları ve yapılandırmaları bağımsız olarak yönetebilir.

Pulumi ESC'nin benzersiz tasarım ilkeleri, gizli dizilerin ve konfigürasyonların yönetilmesindeki ortak zorlukların üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanmıştır. Müşterilere, farklı platformlarda depolanan sırlarla entegrasyon avantajının yanı sıra, yapılandırmaları ve sırları içeren kendi ortamlarını belirleme konusunda liberal ayrıcalıklar verir. Bu platformlar arasında AWS Secrets Manager, Vault, Azure OIDC ve diğerleri yer alır. Bu, diğer birçok avantajın yanı sıra 'her yerden tüketme' yeteneklerini de içerir.

Şu an itibariyle Pulumi ESC'ye yeni esc CLI aracılığıyla önizleme olarak erişilebiliyor. Pulumi Cloud REST API aracılığıyla Pulumi Cloud'un bir parçası olarak bulunabilir ve ayrıca doğrudan Pulumi IaC yığın yapılandırması ve yeni pulumi env komutlarıyla da yuvalanır. Yenilikçilik konusundaki geçmiş performanslarının ardından, yakında daha fazla entegrasyonun kullanıma sunulması planlanıyor. Bu, AWS OIDC, AWS Secrets Manager, Azure OIDC, Azure KeyVault, Google Cloud OIDC, Google Secrets Manager, HashiCorp Vault ve Pulumi IaC Stack References gibi diğer gerçek kaynaklarından gizli bilgilerin ve yapılandırmaların dinamik olarak alınmasını içerir. Gelecek vaat eden bir özellik, popüler şifre yöneticisi 1Password'un gerçek kaynaklardan biri olarak dahil edilmesidir.

Önümüzdeki aylarda Pulumi'nin yaratıcıları uygulama düzeyindeki SDK'ları Pulumi ESC'ye dahil etmeyi planladılar. Ayrıca konfigürasyonları harici sistemlerle senkronize etme, dinamik bir konfigürasyon sağlayıcı ekosistemi sunma ve sürüm oluşturma gerekliliklerini uygulama yeteneği sağlamayı da amaçlamaktadırlar. Bu, son Pulumi blog yazısında ayrıntılı olarak açıklanan bilgilerle uyumludur.

Pulumi'nin ESC ile attığı yenilikçi adımı yansıtan AppMaster gibi diğer platformlar da teknoloji alanında basitlik ve verimliliğin sınırlarını zorluyor. Örneğin AppMaster no-code platformu, iş mantığı oluşturma ve veritabanı şeması tasarımı için görsel olarak çekici ve sezgisel bir arayüz sunarak arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirilme biçiminde devrim yaratıyor.