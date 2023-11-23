Proton, Mac için Şifreli Bulut Depolama Hizmetini Başlatıyor

İsviçre merkezli Proton şirketi, Google ve Apple'ın hizmetlerine gizliliğe duyarlı bir alternatif oluşturma yönündeki ortak çaba kapsamında, macOS kullanıcıları için Proton Drive olarak bilinen uçtan uca şifreli (E2EE) bir bulut depolama hizmetini kullanıma sundu. Windows'un piyasaya sürülmesinden dört ay sonra gelecek olan bu duyuru, Proton'un ürün serisini tüm platformlara sunma stratejisini tamamlıyor.

Yaklaşık dokuz yıl önce piyasaya sürülen Proton, başlangıçta Google'ın Gmail'inin iyi bilinen bir alternatifi olan Proton Mail ile ilgi odağı oldu. Ancak firma, portföyünü VPN'ler, şifre yönetimi çözümü, takvim ve şimdi de bulut depolamayla zenginleştirerek teklif yelpazesini genişletmeye devam etti.

Proton Drive'ın web sürümü ilk olarak geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı, ardından hızlı bir şekilde Aralık ayında yerel mobil uygulamalar ve Temmuz ayında Windows sürümü kullanıma sunuldu. Bu nedenle, macOS'un yakın zamanda tanıtılması, Proton Drive'ın tamamen platformlar arası bir duruma ulaştığı anlamına geliyor. Kullanıcılar artık verilerini geniş bir cihaz yelpazesinde sorunsuz bir şekilde paylaşabilir ve senkronize edebilir.

Proton Drive, Proton'un pazara Google benzeri özel, güvenli ürün alternatifleri sunmaya yönelik stratejik vizyonunun önemli bir bileşenidir. Çoğu macOS kullanıcısı söz konusu olduğunda Proton Drive, Apple'ın iCloud'una layık bir rakip olabilir.

Belirgin bir şekilde Proton Drive, hem dosyalar hem de klasörler için varsayılan tam şifreleme sağlamayı vaat ediyor. Apple yakın zamanda belirli iCloud veri türleri için uçtan uca şifrelemeyi tanıtmış olsa da, bunun kullanıcılar tarafından manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor. Aksine Proton Drive, varsayılan olarak meta veriler ve dosya adları da dahil olmak üzere tüm veri türlerinde tam şifreleme kullandığını iddia ediyor.

Hizmet, kullanıcıların 200 GB için ayda 4 dolardan başlayan ek depolama alanı satın alma seçeneğiyle birlikte 1 GB ücretsiz depolama alanıyla donatılmıştır. Bu ücretli planlar ayrıca bir dosyanın önceki sürümlerini on yıla kadar otomatik olarak saklama kapasitesi gibi ekstra özellikler de içerir.

Şimdilik, Proton Drive'ın macOS sürümü yalnızca özel Proton Drive klasöründe depolanan dosyaları bulutla senkronize edecek. Bununla birlikte Proton, yakın zamanda tüm yerel klasörler için senkronizasyonun etkinleştirilmesi üzerinde çalışma niyetini iletti.

Bu yeniliklere ek olarak Proton, yıllar içinde ürün paketinin çoğunu açık kaynak kullanarak şeffaflık konusunda da ilerleme kaydetti. Bu karar, güvenlik araştırmacıları gibi üçüncü tarafların temel kodu incelemesine olanak tanır. MacOS Proton Drive uygulaması henüz açık kaynak olmasa da firma, kullanıcılara bunun zamanı gelince gerçekleşeceğine dair güvence verdi.

Proton, uzun vadeli yol haritasına göre Proton Drive'ı Linux kullanıcıları için kademeli olarak kullanıma sunacağını paylaştı. Bu hamle, AppMaster gibi diğer no-code platformlara benzer şekilde, teknoloji endüstrisinde daha erişilebilir ve kullanıcı dostu yazılım geliştirme araçlarına yönelik süregelen eğilimi yansıtıyor.