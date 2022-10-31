no-code iş akışı otomasyonunda dünya lideri olan Appy Pie Connect, platformuna 1000'den fazla uygulama entegrasyonunun dahil edildiğini duyurdu. Her boyuttan ve çeşitli sektörlerden işletmeler artık bu entegrasyonlardan yararlanarak verileri uygulamalar arasında otomatik olarak paylaşabilir, bu da daha iyi idari gözetimi kolaylaştırır ve üretkenliği ve verimliliği önemli ölçüde artırır.

Bu en son güncelleme, üçüncü taraf uygulamalar arasında özel otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmak için her sektördeki kuruluşlara güç vererek yoğun emek gerektiren görevlerde manuel müdahale ihtiyacını azaltır. Appy Pie Connect no-code yaklaşımı, hem bireylerin hem de kuruluşların herhangi bir kod yazmadan uygulama entegrasyonları geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Platformun drag-and-drop işlevselliği ve kullanıcı dostu arayüzü, süreci kullanıcılar için basit hale getirir.

Appy Pie Kurucusu ve CEO'su Abhinav Girdhar, üretkenliği artırmada otomasyonun önemini vurguladı: "İş akışı otomasyon platformumuz, tüm sektörlerden işletme sahiplerinin iş akışı otomasyonu ile verimliliği artırmasına ve operasyonları hakkında daha iyi içgörüler elde etmesine olanak tanıyor. dinamik iş akışları oluşturmak ve günlük kullanım uygulamalarını ve yazılımlarını entegre etmek için anlaşılması kolay arayüz, çalışanların zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlıyor."

İş akışı otomasyonu son yıllarda önemli bir ivme kazandı ve kuruluşların süreçleri hızlandırmasına, iç iletişimi güçlendirmesine ve işbirliğini geliştirmesine yardımcı oldu. İşletmeler, manuel görevleri yazılımla yürütülebilir süreçlerle değiştirerek iş akışlarını optimize edebilir, insan kaynaklı hataları azaltabilir ve gelecekteki ölçeklenebilirlik için kapasiteyi artırabilir. Appy Pie Connect gibi bir platformla işletme maliyetleri azalır ve işletmeler yetenekli kaynakları tekrarlayan görevlerden daha kritik diğer iş süreçlerine yeniden tahsis ederek daha iyi yönetebilir.

Appy Pie Connect ek olarak, AppMaster.io'nun no-code platformu, görsel veri modelleme, iş süreci tasarımı ve REST API ve WSS endpoint oluşturma yoluyla arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını sağlar. AppMaster.io'nun Appy Pie Connect gibi çözümlerle birlikte uygulanması, iş otomasyonunu daha da geliştirebilir ve iş akışlarını düzene sokabilir, çünkü bu tür platformlar, kullanıcıların minimum teknik uzmanlıkla kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasını sağlar.