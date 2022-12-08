Teknoloji sektörü şu anda, kısmen son ekonomik çalkantı nedeniyle benzeri görülmemiş bir dönüşüm geçiriyor. Layoffs.fyi'ye göre, ABD teknoloji endüstrisindeki 45.000'den fazla çalışan Kasım ayı ortası itibariyle işten çıkarıldı. New York Times, bu eğilimi hızlı genişleme, kurumsal savurganlık ve en iyi yetenekler için şiddetli rekabet gibi faktörlere bağlıyor. Bununla birlikte, low-code ve no-code çözümlerin ilerlemesiyle işletmeler, ekiplerinin azalan iş gücü karşısında hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlayan araçlara yatırım yaparak belirsizliğe hazırlanabilirler.

Low-code ve no-code teknolojiler, şirketlerin teknoloji yığınlarına giderek daha fazla entegre ediliyor ve çalışanların yazılım geliştirme konusunda bir arka plana ihtiyaç duymadan yazılım oluşturmalarını sağlıyor. 2021 Gartner raporuna göre, 2020'de bu oran %25'in altındayken, 2025 yılına kadar yeni uygulamaların %70'i low-code veya no-code araçlar kullanılarak oluşturulacak. Bu araçlar, maliyet verimliliği ve ölçeklenebilirlik, işletmeleri sürekli değişen bir ortamda önde olmak için ihtiyaç duydukları çevik çözümlerle donatmak.

Avantajlarına rağmen, bazı kuruluşlar, sınırlamaları veya geliştiricilerin rolleri üzerindeki etkileri hakkındaki endişeler nedeniyle low-code veya no-code araçları benimseme konusunda tereddüt edebilir. Ancak, bu teknolojilerin sunabileceği potansiyel faydaları ve fırsatları göz önünde bulundurmak önemlidir. İşletmeler, vasıflı çalışanları low-code ve no-code araçlarla donatarak, yenilikçi çözümler geliştirmek için yeteneklerinden yararlanabilir ve işlevler arası üretkenlik ve başarı ortamını teşvik edebilir.

Low-code ve no-code teknolojiler, işletmeler için aşağıdakiler dahil çok sayıda avantaj sunar:

Mevcut yazılım mühendisi eksikliği nedeniyle, low-code ve no-code araçlar, yurttaş geliştiricilerin daha önce özel bilgi gerektiren çözümler oluşturmasını sağlayarak açığı kapatmaya yardımcı olabilir. Çalışanları bu güçlü teknolojilerle donatmak, yalnızca kurumsal yanıt verebilirliği geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda kariyer gelişimi fırsatları da sağlar.

Örnek olarak Mortgage Eğitimcileri ve Uyumluluğu (MEC) ele alalım. Mortgage eğitim ve öğretim şirketi için bir mobil uygulama oluşturmakla görevlendirilen BT departmanı, trafiği ve geliri %50 artıran yenilikçi bir uygulamayı hızlı bir şekilde geliştirmelerini sağlayan no-code çözümlere yöneldi. MEC no-code araçları benimseyip uygulayarak, müşterileri için değerli bir hizmet sunarken rekabet avantajı elde etti.

Low-code ve no-code platformlar, teknik ve teknik olmayan çalışanlar arasındaki engellerin kaldırılmasına yardımcı olabilir, işbirliğini teşvik edebilir ve proje tamamlama sürelerini hızlandırabilir. Bu, hızlı yenilik ve ölçülebilir sonuçlar gerektiren günümüzün hızlı tempolu iş ortamında özellikle önemlidir.

Örneğin, bir duygusal sağlık platformu olan Wave, bir mobil uygulama geliştirirken yaratıcı ve teknik ekipler arasında iletişim sorunları yaşadı. no-code araçları kullanarak, boşluğu dolduran ve geliştirme sürecini kolaylaştıran, proje zaman çizelgesini %50 azaltan kapsamlı bir prototip oluşturmayı başardılar.

İşletmeler, geliştiriciler ve geliştirici olmayanlar arasındaki ayrıma odaklanmak yerine, low-code ve no-code araçları, geleceğin geliştiricisini yaratmanın bir yolu olarak görmelidir - inovasyonu ve başarıyı desteklemek için gereken fikirlere, becerilere ve araçlara sahip bireyler. . Github'ın eski CEO'su Chris Wanstrath'ın meşhur bir sözü vardır: "Kodlamanın geleceği hiç kodlama yapmamaktır." Bu düşünce, yazılım geliştirmenin geleceğinin, tekerleği yeniden icat etmek yerine mevcut fikirleri ve teknolojileri yeni ve heyecan verici şekillerde birleştirmekte yattığını öne sürüyor.

Teknoloji endüstrisi belirsizlik ve kargaşayla karşı karşıya kalırken, işletmelerin uyum sağlamak ve başarılı olmak için gerekli araçlara ve stratejilere proaktif olarak yatırım yapması gerekiyor. Low-code ve no-code teknolojiler, ekipleri yenilik yapma, değişime yanıt verme ve zorluklar karşısında başarılı olma konusunda güçlendirebilen güçlü ve çok yönlü bir çözümdür. Kuruluşlar, çalışanları ihtiyaç duydukları beceri ve araçlarla donatarak, kendilerini çağın ötesinde konumlandırabilir ve belirsiz bir geleceğe başarılı bir şekilde yön verebilir.

Göz önünde bulundurulmaya değer böyle bir araç, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için sağlam bir no-code araç olan AppMaster.io platformudur. no-code geliştirme ve API yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde G2 tarafından Yüksek Performanslı olarak derecelendirilen AppMaster.io, her büyüklükteki işletme için inovasyonu hızlandırmaya ve ürün geliştirmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.