Palo Alto Networks tüm yazılım üretim döngüsü boyunca güvenliği zenginleştirmeyi amaçlayan yenilikçi CI/CD Güvenlik modülünü piyasaya sürdü. Çözüm, Prisma Cloud'un CNAPP platformu koddan buluta işlevine entegre edilmiştir.

Prisma Cloud, şirket tarafından blog gönderisinde vurgulandığı gibi, CI/CD ekosistemini korumak için proaktif bir güvenlik pozisyonu benimsiyor ve özenli yazılım bileşimi analizi yoluyla olası açık kaynak hassasiyetlerine etkili bir şekilde karşı koyuyor.

Bu dinamik çözüm, özellikle görünürlükle ilgili sorunlar olmak üzere CI/CD ardışık düzenlerinin korunmasıyla birlikte gelen çok sayıda zorlukla karşılaşıldığında ortaya çıkmıştır. Geliştirme ortamlarında çalışan çeşitli üçüncü taraf uygulamaları ve araçları, güvenlik ekiplerinin doğru yapılandırmaları onaylamasını zorlaştırır. Prisma Cloud'un Palo Alto Networks Kıdemli Başkan Yardımcısı Ankur Shah bu endişeyi dile getirdi.

Cider'ın yeteneklerinin entegrasyonu sayesinde, CI/CD ortamlarını etkili bir şekilde güvenli hale getirmek artık mümkün. Shah, Prisma Cloud müşterilerini bireysel araçlar için derinlemesine analiz gücüyle donatıyor, farklı uygulamalarla etkileşimlerinin görsel bir temsilini sağlıyor ve güvenlik açıklarını belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı oluyor, dedi.

Entegre CI/CD Güvenlik modülü, güvenlik ve DevOps ekipleri arasındaki aktif işbirliğini teşvik ederek uygulama yaşam döngüsü boyunca güvenlik etkinliğini artırır. Şirket, modülün yetkisinin altını çizerek bu işbirlikçi mekanizmanın önemini vurguladı.

Bu yeni modül, mevcut Prisma Bulut platformu ile konsolide edildiğinde Gizli Tarama, Yazılım Kompozisyon Analizi ve Kod Güvenliği olarak Altyapı gibi özellikleri bir araya getiriyor. Sonuç olarak kuruluşlar, tüm yazılım teslim sürecinde güvenliği ve riskten kaçınmayı önemli ölçüde artırabilir.

Palo Alto Networks, bu entegrasyonun izole çözümlerin kendi başlarına başaramayacaklarını, yani kapsamlı ve entegre bir güvenlik stratejisini mümkün kıldığına dikkat çekiyor.