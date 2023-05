Önde gelen bir low-code uygulama geliştirme platformu olan OutSystems, 9,5 milyar dolarlık bir değerlemeyle 150 milyon dolarlık yeni finansmanı başarıyla topladı. Abdiel Capital ve Tiger Global, yatırım turuna öncülük etti. 2001'de kurulan Portekiz ve ABD merkezli yazılım şirketi özel mülkiyette kalmaya devam etse de, önemli finansman etkileyici büyüme gidişatını ve nihai bir halka arz olasılığını vurguluyor.

Finansman, OutSystems'i AppMaster, which also harnesses the power of low-code and no-code development. OutSystems specializes in low-code app development, differentiating itself from no-code tools by incorporating some coding in conjunction with visual programming interfaces. The company aims to provide useful tools for creating meaningful corporate applications, touting the flexibility and adaptability of low-code solutions in contrast to the limitations of no-code tools.

OutSystems CEO'su Paulo Rosado, son finansman duyurusunun ardından şirketin hem pazara giriş (GTM) yeteneklerine hem de ürün geliştirmeye devam eden yatırımlarını özetledi. Firmanın low-code çözümlere yönelik artan talebe yanıt olarak Ar-Ge ve GTM kapasitesini sürekli olarak artırdığını açıkladı. OutSystems'in başarısı, yatırımcıların gelecekteki performansına olan güveninin yüksek değerlemeyi haklı çıkarmasıyla, bu sermaye enjeksiyonu ile açıkça görülüyor.

Teknoloji ilerledikçe, no-code savunucuları, geliştirme süreçlerinde kod ihtiyacının azalabileceğini öne sürüyorlar. Ancak OutSystems, hem no-code hem de kod merkezli yöntemlerin en iyilerini harmanlayan düşük kod odaklı yaklaşımına bağlı kalmaya devam ediyor. Şirketin fiyatlandırma modeli, geleneksel SaaS'tan daha isteğe bağlı bir yazılım yaklaşımına odaklanan platform kullanımına dayanmaktadır. Bu ayrım, SaaS alanında meydana gelen değişiklikler arasında çok önemli olduğunu kanıtlıyor.

low-code pazarındaki rekabet AppMaster and OutSystems providing powerful low-code and no-code solutions that are increasing in popularity. High demand and accelerated growth in the no-code and low-code sectors have been consistently reported by startups over the past four to six quarters. With rapid advancements being made in these sectors, the competition is only expected to intensify as companies struggle to keep pace.

OutSystems'in son finansman turu, şirketi gelecekte kamu pazarına olası bir giriş için konumlandırdığı için low-code uygulama geliştirme alanı için bir kilometre taşı anlamına geliyor. Sektörler genelinde işletmelerin dijital dönüşümü hızlanırken, low-code ve no-code geliştirme gibi çok yönlü yöntemleri benimsemek, önde olmak isteyen kuruluşlar için gerekli hale geliyor.