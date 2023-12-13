Ruby 3.3.0 Lansmanına Yaklaşırken Ortaya Çıkan Yeni Ayrıştırıcı Odak Noktası

Yaygın olarak takdir edilen dinamik dil Ruby'nin en son sürümü olan 3.3.0 sürümü, resmi olarak ilk çıkışını yapmak üzere. Son teknoloji ayrıştırıcıyı tanıtması açısından dikkate değer olan sürüm, şimdi çok beklenen sürüm adayı aşamasına ulaştı.

Ruby 3.3.0'ın sürüm adayı 1'e (RC1) ilişkin duyuru 11 Aralık'ta kamuoyuna duyuruldu. Yeni özellikleri keşfetmeye istekli olanlar RC1'e Ruby'nin resmi sitesi olan ruby-lang.org'dan erişebilirler.

En son sürümün öne çıkan özellikleri arasında, varsayılan bir mücevher olarak entegre edilen Prism ayrıştırıcı yer almaktadır. Çok yönlü ve hataya dayanıklı bir ayrıştırıcı olarak müjdelenen Prism, esas olarak sürdürülebilirliği ve Ruby dili için kullandığı özyinelemeli-inişli ayrıştırma yöntemiyle öne çıkıyor. Prizmanın yararları nedeniyle Karındeşen'e etkili bir alternatif sunar. Prism, uyarlanabilirlik ve işlevsellik göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir C kütüphanesidir.

Ruby 3.3.0'da övülen bir diğer umut verici özellik ise Lrama LALR ayrıştırıcı oluşturucunun tanıtılmasıdır. Bu yeni ayrıştırıcı, CRuby parse.y dosyasında minimum değişiklik gereksinimiyle CRuby için hataya dayanıklı ayrıştırma sunmayı amaçlamaktadır.

RC1'in piyasaya sürülmesinin ardından Ruby geliştiricileri, ABI (Uygulama İkili Arayüzü) uyumsuzluklarının ortaya çıkmasını mümkün olduğu ölçüde engellemeye kararlıdır. Mart ayının sonlarında piyasaya sürülen önceki sürüm Ruby 3.2.2'nin önemli güvenlik iyileştirmeleri açısından dikkate değer olduğunu belirtmekte fayda var.

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