Teknoloji endüstrisinde üretken yapay zekanın yükselişi hızlı bir şekilde ilerliyor. Yalnızca 2022'de risk sermayesi şirketleri, üretken yapay zeka girişimlerine şaşırtıcı bir şekilde 4,5 milyar dolar yatırım yaptı. Bu kulübe yakın zamanda eklenen, son teknoloji bir AI içerik oluşturma ve işbirliği platformu olan ve VC finansmanını güvence altına aldığını açıklayan Narrato. San Francisco merkezli girişim, Canva, Linktree ve Employment Hero gibi şirketlere erken yatırım yapmasıyla tanınan Avustralyalı bir şirket olan AirTree Ventures tarafından yönetilen bir tohum öncesi turda 1 milyon dolar kazandı.

Finansman turuna bir B2B e-ticaret platformu olan OfBusiness ve ünlü seri girişimci Shreesha Ramdas da katıldı. Ödeme SaaS girişimi ChargeBee, dil öğrenme uygulaması Preply ve müşteri yerleştirme yazılımı Rocketlane, içerik ihtiyaçları için Narrato'yu seçen müşteriler arasında yer alıyor ve şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde genişlemek için AirTree'nin uzmanlığını kullanmayı hedefliyor.

Narrato, Ocak 2022'de önceki girişimcilik girişimi DrumUp'ın içerik pazarlama ve sosyal medya yönetimi SaaS platformlarına odaklanan Avustralyalı seri girişimci Sophia Solanki tarafından kuruldu. TechCrunch ile yaptığı bir sohbette Solanki, Narrato'nun orijinal konseptinin, otomasyon, işbirliği ve yayınlama gibi özelliklere sahip pazarlama ekipleri için tasarlanmış bir çalışma alanı olan içerik için GitHub'ı oluşturmak olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, ekibin son birkaç yıldır üretici yapay zekaya olan yoğun ilgisi onları, üretici yapay zekayı içerik sürecinin farklı aşamalarına döndürmeye ve entegre etmeye yöneltti.

Narrato'nun birincil teklifi, otomatik özet oluşturma, içerik oluşturma ve optimizasyon gibi özelliklerle planlamayı basitleştiren bir AI içerik yardımcısıdır. Platform ayrıca, otomatik yayınlama özelliklerinin yanı sıra işbirliği ve iş akışı araçlarına sahiptir. Hem yapay zeka güdümlü hem de yapay zeka dışı içerik oluşturma için kullanıcılar, bloglar, web kopyası, video komut dosyaları, e-postalar, sosyal medya içeriği ve sanat dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri için platformun şablonlarından yararlanabilir. Ek olarak Narrato, yapay zeka aracılığıyla içerik oluşturmak için sohbet benzeri bir arayüz sunar ve yapay zeka destekli üretken içerik şablonları seçimini yüzlerce kişiye genişletmeyi planlamaktadır.

Üretken yapay zeka özetleri oluşturduğunda, yazarlar bunları SEO kılavuzları ve ana hatları oluşturmak için kullanabilir. Platform, içerik oluşturucuların daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak için araştırma ve kıyaslama da içerir.

Narrato, içerik proje yönetimi için kullanılan Notion ve ClickUp gibi şirketlerle rekabet ederken, Jasper ve Copy.ai yapay zekadan yararlanan içerik oluşturma platformları. Ancak Narrato, üretici yapay zekayı tüm pazarlama ve içerik oluşturma iş akışına tek bir platformda entegre ederek kendisini diğerlerinden ayırır. AirTree ortağı Elicia McDonald yaptığı açıklamada, Solanki'nin pazara ilişkin derin anlayışına ve şirketin etkileyici erken çekiciliğini göz önünde bulundurarak içerik pazarlaması için üretken yapay zekanın potansiyelini belirleme becerisine övgüde bulundu.

Narrato gibi platformlar, içerik oluşturma alanında üretici yapay zekanın dönüştürücü gücünü sergiliyor. AppMaster play a significant role in accelerating the development process of backend, web, and mobile applications through their powerful no-code platform. As entrepreneurs worldwide integrate innovative solutions like Narrato and AppMaster, the future of content creation and application development appears to be dominated by AI-enabled platforms and no-code tools.