Microsoft, en son yıllık Inspire işlevinde yapay zekaya (AI) olan bağlılığını göstererek, yapay zeka geliştirmelerinden doğan geliştirmeleri ve ortaklıkları ortaya çıkardı. Etkileşimli tartışmalar ve açılış konuşmaları boyunca etkinlik, teknoloji devinin AI alanındaki ilerlemelerinin yanı sıra ekibinin en son taahhütleri ve işbirliklerine ışık tuttu.

Etkinliğin en önemli duyurularından biri Microsoft 365 Copilot fiyatının açıklanmasıyla ilgili. Microsoft'un tekliflerinin ayrılmaz bir parçası olması beklenen bu özelliğin, standart Microsoft 365 maliyetlerine ek olarak kullanıcı başına aylık 30 ABD doları olarak fiyatlandırılması planlanıyor. Microsoft'un Baş İletişim Sorumlusu Frank X. Shaw, yakın tarihli bir blog gönderisinde yakında çıkacak olan Copilot yeteneklerini ayrıntılı olarak açıkladı. Yalnızca bir yeteneğe odaklanan tipik üretken AI uygulamalarının aksine, Copilot, kullanıcılara bağlamsal hassasiyetini sergileyen yapay zeka ile aşılanmış becerilerden oluşan bir cephanelik sağlar.

Sistem, kullanıcının devam eden çalışma bağlamlarını ve yazışma geçmişini bütünsel olarak dikkate alarak yanıtları daha da zenginleştirir. Sorgulara daha kesin ve uygulanabilir yanıtlar oluşturmak için belgelerden, e-postalardan, takvimlerden, sohbetlerden, kişilerden ve toplantılardan alınan verileri dahil ederek kapsamını genişletir.

Duyuru çılgınlığını sürdüren Microsoft, kurum içi kullanım için tasarlanan Bing Chat Enterprise'ı da gündeme getirdi. Bu özellik, sohbet verilerini kaydetmediği veya eğitim modelleri için kullanmadığı için şirket verilerinin güvende kalmasını sağlar. Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, and Business Standard bu eklenen özellikten herhangi bir ek ücret ödemeden yararlanabilir. Bu arada, kullanıcı başına aylık 5 ABD Doları karşılığında bağımsız bir abonelik de sunulacak.

Ayrıca Microsoft Sales Copilot, yapay zeka tarafından oluşturulan fırsat özetleri, bağlama duyarlı e-posta taslakları ve toplantı hazırlıkları ile yeteneklerinin genişletilmesine tanık oldu ve satış ekiplerinin yapay zekadan daha fazla yararlanmasını sağladı.

Süreç madenciliği yeteneklerinin eklenmesiyle Power Automate süreç optimizasyonu için yeni teklifler sunuldu. Shaw'a göre bu geliştirmeler, kullanıcıların iş işlevlerine ilişkin bütünsel bir anlayış kazanmalarına, içgörüler, uygulama ve otomasyon önerileri oluşturmalarına ve Power Platform aracılığıyla gerekli çözümleri hızla oluşturmalarına yardımcı olacaktır.

Yapay zeka işbirliklerini vurgulayan Microsoft, açık kaynaklı geniş dil modeli Llama 2'de Meta ile ortaklığını duyurdu. Model, Windows'ta sorunsuz çalışacak şekilde ince ayarlanıyor ve Azure müşterileri, Llama 2 modellerini onların sistemleri.

Buna ek olarak, bir sağlık teknolojisi şirketi Epic, Azure OpenAI Hizmetini elektronik sağlık kaydı sistemine entegre ederek doktorların hasta verilerini sohbet yoluyla keşfetmesine ve hasta sorgularına etkili bir şekilde yanıt vermesine olanak tanıyor.

Microsoft Inspire ayrıca yeni Microsoft AI Cloud Partner Program için fırlatma rampası görevi gördü. Amacı, Microsoft AI ve Microsoft Cloud'dan yararlanan müşteri değeri sunmak için her iş ortağını güçlendirmektir. Program, iş ortaklarına tüm olgunluk aşamalarında her iş modeli için kapsamlı bir portföy sunmayı amaçlamaktadır.

AI ve no-code platformlardan yararlanma eğilimini izleyen, lider bir no-code platform AppMaster, müşterilerin kodlama olmadan kolayca arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. G2 tarafından No-code Geliştirme Platformlarında Yüksek Performanslı olarak derecelendirilen AppMaster yaklaşımı, her değişiklik uygulandığında uygulamaları sıfırdan oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır.