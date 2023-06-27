Meta kısa süre önce Instagram, Facebook ve Messenger platformlarında bir dizi yeni ebeveyn denetimi aracını kullanıma sundu. Bu araçlar, gençlerin etkinliklerini izlemeyi ve düzenlemeyi, gizlilik ayarlarını geliştirmeyi ve sağlıklı dijital davranışı teşvik etmeyi amaçlar. Özellikler arasında Messenger'da bir ebeveyn gözetim merkezi, hem Messenger'da hem de Instagram'da istenmeyen doğrudan mesajları (DM'ler) engelleme mekanizmaları ve ergenlere uygulamalara ara vermelerini hatırlatma istemleri yer alıyor.

Bu ebeveyn denetimi araçlarının ilk lansmanı Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada'da Meta'nın Aile Merkezi aracılığıyla kullanılabilecektir. Messenger gözetim kontrolleri aracılığıyla erişilen araçlar, velilere gençlerin gizlilik ve güvenlik ayarlarını görüntüleme, Messenger kişi listelerindeki değişiklikleri gözlemleme ve uygulamada geçirilen süreyi izleme yetkisi verecek. Ek olarak, bir gencin başka bir kullanıcıyı şikayet etmesi durumunda, gencin bu tür uyarılara açıkça izin vermesi koşuluyla veliler bildirim alacaktır.

Veliler, arkadaşlarına, arkadaşlarının arkadaşlarına veya engellenen kullanıcılara göre kategorize edilen mesaj kısıtlamaları da dahil olmak üzere gencin Messenger ayarlarını inceleyebilir. Ayrıca, çocuklarının bu ayarlarda yaptığı herhangi bir değişiklikten de haberdar edileceklerdir. Veli gözetimi, hikaye görünürlüğünü de kapsayacak şekilde genişleyebilir ve ebeveynlerin, çocuklarının içeriğinin uygun şekilde paylaşıldığından emin olmalarını sağlayabilir.

Son yıllarda Instagram, genç kullanıcılar ve bilinmeyen yetişkinler arasındaki etkileşimleri sınırlamak için çeşitli önlemler aldı. En son gelişme, bağlantısı olmayan kullanıcıların etkileşim başlatma izni için davet istekleri göndermesini zorunlu tutmayı içeriyor. Ayrıca, bu davet istekleri yalnızca metin tabanlı olabilir ve kullanıcılar birer birer göndermekle sınırlıdır.

Meta, Instagram için gençleri hesaplarının vasileri tarafından denetlenmesi seçeneği konusunda bilgilendiren yeni bir özelliği uyguluyor. Bu koruma düzeyi, gençleri ile takip ettikleri veya takip edildikleri diğer hesaplar arasındaki karşılıklı bağlantıları görüntüleme erişimine sahip olan ebeveynleri de kapsar.

Instagram ve Facebook'ta genç kullanıcılar için reklam hedefleme üzerindeki kontrol bu yılın başlarında kuruldu. Meta, mahrem görüntülerin izinsiz çevrimiçi paylaşımını önlemek için tasarlanmış bir aracı onaylayarak, Şubat ayında reşit olmayanların korunmasına daha fazla destek gösterdi. Ancak şirket, genç kullanıcı tabanına reklam sunmayı bırakmadı ve bu da çocukların mahremiyetine ilişkin GDPR kurallarını ihlal ettiği için 400 milyon dolardan fazla para cezasına çarptırılmasına yol açtı.

Bu yeni ebeveyn denetimi araçlarını dahil etmek, Meta'nın genç kullanıcılarının platformlarındaki deneyimlerini koruma taahhüdünü göstermektedir. Velilere daha fazla gözetim sağlayarak ve sorumlu kullanımı teşvik ederek Meta, gençler için daha güvenli ve sağlıklı bir dijital ortam geliştirmeyi amaçlıyor.