KubeMQ kısa bir süre önce Dashboard, onu mikro hizmet bağlantılarını yönetmek için her şeyi kapsayan bir komuta merkezine dönüştüren önemli bir güncellemeyi açıkladı. Bu geliştirme, kullanıcıları mikro hizmet ortamlarını optimize etmek için yerinde içgörüler ve görselleştirme yetenekleriyle donatan iki temel özelliği (otomatik keşif ve grafikler) sunar.

Yeni sunulan otomatik keşif özelliği, kullanıcılara KubeMQ Dashboard mikro hizmet bağlantılarının sezgisel ve gerçek zamanlı bir görünümünü sağlar. Kullanıcılar artık her sıra veya kanal için gönderici ve alıcı görevi gören bağlayıcıları sorunsuz bir şekilde tanımlayabilir. Bu parçalı görünürlük, kullanıcıların hızlı bir şekilde sorunlarını giderip mesajlaşma altyapılarını geliştirmelerine ve ayrıca KubeMQ kümesindeki her bir düğüme bağlı istemcileri veya bağlayıcıları belirlemelerine olanak tanır.

Bu tür ayrıntılı içgörüler, ekiplerin küme iş yüklerinin verimliliğini daha iyi anlamalarını sağlayarak mikro hizmet mimarileri için üstün performans ve ölçeklenebilirlik sağlar. KubeMQ Dashboard, otomatik keşif özelliğinin yanı sıra artık zaman içindeki mesajlaşma etkinliği eğilimlerine ilişkin önemli içgörüler sunan çizelgeleri de içeriyor. Bu grafikler, mesaj sayısı ve mikro hizmetler ortamına giren ve çıkan veri hacmi gibi önemli verileri görüntüler.

Veri görselleştirmeyi kullanan kullanıcılar, mikro hizmetlerinin performans eğilimlerini kolayca algılayabilir, olası darboğazları saptayabilir ve mesajlaşma altyapılarını iyileştirmek için bilinçli kararlar alabilir. Grafik özelliğinin dahil edilmesi, mikro hizmet bağlantısına daha fazla netlik ve şeffaflık ekleyerek sistem izleme ve yönetim sürecini basitleştirir.

Uygulama geliştirme dünyası low-code ve no-code çözümleri benimserken, AppMaster and KubeMQ are paving the way for streamlined processes and efficient management of application infrastructure. With a strong focus on visual design and development, AppMaster provides developers with an innovative approach to creating backend, web, and mobile applications without writing any code lines, thus, enhancing productivity and cost-effectiveness.

Bu hızlı dijital dönüşüm çağında, KubeMQ Dashboard yapılan en yeni güncelleme, mikro hizmet yönetimini basitleştirmeye ve geliştirmeye olan bağlılığı yansıtarak ekiplerin son kullanıcıları için olağanüstü uygulama deneyimleri sunmaya odaklanmasını sağlıyor.