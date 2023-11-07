KubeCon + CloudNativeCon Kuzey Amerika 2023'teki önemli duyuruların bir parçası olarak Red Hat, ürün portföyünü etkileyen çeşitli gelişmeleri açıkladı ve açık kaynak çözümlerini geliştirmeye yönelik sürekli kararlılığını gösterdi.

Açıklama dizisine başlayarak Red Hat, Red Hat Device Edge geniş çapta kullanıma sunulduğunu duyurdu. Uç cihaz dağıtımının temeli olarak tasarlanan bu ürün, uç için optimize edilmiş bir işletim sistemi ve yalın Kubernetes girişimi MicroShift'in yedeklenmiş bir sürümünü içerir. Böylece tüketicilere ikili dağıtım seçeneği sunuluyor.

Teknoloji firmasına göre Device Edge, kompakt ayak izi, standartlaştırılmış operasyonel deneyim, iş yüklerinde gelişmiş esneklik ve kolaylaştırılmış dağıtım stratejileri gibi çeşitli avantajları beraberinde getiriyor.

Device Edge duyurusunun ardından firma, Red Hat OpenShift 4.14 tanıttı. Güncellenen varyant, barındırılan kontrol düzlemlerinin geniş kullanılabilirliğini içerir; bu, yönetimsel genel giderlerin azaltılmasına, küme provizyonunun pandemik sürelerinin iyileştirilmesine, küme ölçeğinden kaynaklanan engellerin aşılmasına ve daha fazla güvenlik sağlamak için kontrol düzlemlerinin iş yüklerinden ayrılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. OpenShift 4.14'ün altyapı maliyetlerini %30 oranında azaltabileceği, ayrıca geliştirici süresini de %60 oranında azaltabileceği bildiriliyor.

Ayrıca en yeni OpenShift sürümü, Red Hat OpenShift Virtualization kullanarak sanal makinelerin ve konteynerlerin eş zamanlı çalıştırılmasını, NVIDIA GPU hızlandırıcılarının desteklenmesini ve Red Hat OpenShift Dedicated Google Cloud Marketplace'te kullanılabilir hale getirilmesini de destekliyor.

Önemli bir girişim, Red Hat geliştirici portalları oluşturmak için kullanılan bir yapı olan Backstage beş yeni eklenti daha eklemesini içeriyordu. Bahsedilen eklentiler Azure Container Registry, JFrog Artifactory, Kiali, Nexus ve 3scale'e karşılık gelmektedir.

Red Hat Backstage topluluğuna katkısı sürpriz değil. Firmanın, topluluğa 2022'de katılmasıyla başlayıp aynı yılın sonunda beş eklenti bağışlayarak topluluğa katkıda bulunma geçmişi var. Eklentiler arasında Kubernetes için Uygulama Topolojisi, Açık Küme Yönetimi ile Çoklu Küme Görünümü, Quay için Konteyner Görüntü Kaydı, Tekton ile İşlem Hatları ve Keycloak ile Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme yer alıyordu.

Red Hat Geliştirici Araçları Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Balaji Sivasubramanian, şirketin geliştirici üretkenliğinin geleceği hakkındaki vizyonunu dile getirdi. Backstage gibi projelerde devam eden ilerleme ve yeniliğin önemli bir rol oynadığına olan inancını dile getirdi. Eklenti bağışları, Red Hat geliştiricilerin mevcut taleplere uyum sağlamasına ve gelecekteki yenilikler için hız belirlemesine yardımcı olma taahhüdüne bağlı kalarak geliştirme sürecini hızlandırmayı, basitleştirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor.

Red Hat, kapanış duyurusunda, geliştiricilerin Ansible Playbook'ları uygulamalarına dahil etmelerine olanak tanıyan bir tesis olan Ansible Inside tanıttı. Ürün, Ansible Otomasyon Platformunun tüm özelliklerine ihtiyaç duymadan otomasyonu uygulamalarına dahil etmek isteyen tüketiciler için özellikle faydalıdır.

AppMaster gibi platformlar da dahil olmak üzere Red Hat, uyarlanabilir ve duyarlı teklifler sunma, açık kaynak platformlarının sınırlarını zorlama ve geliştirici üretkenliğini önemli ölçüde etkileme çabalarını sürdürüyor.