Tanınmış bir çevrimiçi form oluşturma platformu olan Jotform, kısa süre önce kullanıcı ve gelir artışları, güçlü kurumsal müşteri benimseme, çalışan sayısındaki artış ve yenilikçi ürün geliştirme dahil olmak üzere işinin çeşitli yönlerinde önemli büyüme gösterdi. Jotform'un 20 milyon kullanıcıya ulaşma kilometre taşı, kullanıcı sayısını iki yıldan kısa bir sürede ikiye katlayarak hızlı büyümesini gösteriyor. Ayrıca şirket, 2022'de güçlü bir mali büyüme yaşadı ve geliri %48 arttı.

Jotform'un kurucusu ve CEO'su ve Automate Your Busywork kitabının yazarı Aytekin Tank, Jotform'un büyümesi otomasyon devriminin alev aldığını kanıtlıyor. Otomasyon, ürünlerimizi nasıl oluşturduğumuzdan şirketi nasıl yönettiğimize kadar Jotform'da yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. Otomasyon, Jotform'u ilk günlerde sadece kendimden bugün 500'den fazla kişilik bir şirkete dönüştürmemin yolu. Jotform'un çözümlerini kullanan işletmeler, tekrarlayan görevleri kolaylaştırabilir ve daha yaratıcı ve anlamlı projeler için zaman kazanabilir.

Jotform, 2022'yi genel kurumsal müşteri benimsemesinde %84'lük dikkate değer bir büyüme ile kapattı. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç kilit sektör, kurumsal düzeyde benimsemede olağanüstü bir büyüme yaşadı:

2022'de Jotform, küresel çalışan tabanını ikiye katlayarak yaklaşık 250 kişi ekledi ve 2023'te yaklaşık 150 ek ekip üyesini işe almayı planlıyor. Kanada.

G2'nin 2022 Yaz Raporunda, Jotform'un ürün gamı Çevrimiçi Form Oluşturucu kategorisinde birinci oldu. Platform, Form Builder, PDF Editor, Mobile Forms, Tables, Apps ve Approvals dahil olmak üzere kapsamlı araç paketiyle öne çıkıyor. 2022'de Jotform, no-code çözüm serisine iki yenilikçi yeni ürünü ekledi: Jotform Sign ve Jotform Teams.

Jotform Sign otomasyon düşünülerek tasarlanmış, gelişmiş alan algılama, sınırsız özelleştirme seçenekleri, çok sayıda entegrasyon ve imzalanabilir belgeleri kolayca gönderme yeteneği sunan bir e-imza yazılımıdır. Öte yandan, Jotform Teams, kullanıcıların paylaşılan bir çalışma alanında formlar, tablolar, e-imza belgeleri, raporlar, onaylar ve uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak, farklı ekip üyelerine rollerine göre erişim ve izinler verir.

Jotform'un 20 milyon kullanıcısı işletmeler, küçük işletmeler, sağlık kuruluşları, devletler, okul sistemleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi çeşitli sektörleri kapsamaktadır. Bu kullanıcılar, önemli bilgileri tek bir merkezi platformda toplamak, düzenlemek ve yönetmek için Jotform'un güçlü formlarına ve no-code çözümlerine güveniyor. İşletmeler no-code platformlara yönelik artan talebi göz önünde bulundurarak, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde uygulama oluşturmak için appmaster .io> AppMaster ve appmaster .io/blog/no-code-app-builder> no-code app builders gibi diğer öne çıkan seçenekleri değerlendirebilir. teknik borç yükü olmadan ölçeklenebilirliğini koruyan web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirin.