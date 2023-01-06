Süreç zekası ve otomasyon çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı olan Nintex, Jen Bailin'in yeni Ticari Baş Sorumlusu (CCO) olarak atandığını duyurdu. Bailin, 20 yılı aşkın deneyimiyle daha önce SAP, Microsoft, Salesforce, Cisco ve AWS dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinde satış ve pazarlamada önemli liderlik rolleri üstlenmiştir.

CCO olarak yeni pozisyonunda Bailin, şirketin pazara açılma stratejisini oluşturmak ve yürütmek için Nintex yönetim ekibi ve yönetim kurulu üyeleriyle yakın işbirliği yapacak. Kapsamlı sektör geçmişi ve uzmanlığı, şirketin hem gelir hem de kârlılık için büyüme hedeflerini karşılamasını ve aşmasını destekleyecektir.

Nintex CEO'su Eric Johnson, Bailin'in deneyimine dikkat çekerek şunları söyledi: "Jen, gezegendeki en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarında satış ve pazarlama ekiplerine liderlik etti. İşimiz zorlu bir pazarda bile büyümeye devam ederken, liderlerin bizden hoşlandığını biliyoruz. Jen bizi bir sonraki seviyeye taşımamıza yardım edebilir."

Bailin, Nintex hedeflerini dile getirerek, şirketin müşterilere olan ayırt edici bağlılığına dikkat çekti: " Nintex, her ölçekten kuruluşun maliyetleri azaltmak, süreç riskini yönetmek ve yönetmek için kullanabileceği yazılım ve hizmetlerle birlikte derin süreç uzmanlığına sahip bir şirket olarak itibar kazandı. uyumluluğu artırın ve manuel süreçleri ortadan kaldırın. Ancak onları farklı kılan, müşterilerin kendi başlarına yapamayacakları bir dizi iş önceliğini yerine getirmelerine yardımcı olması için Nintex güvenmeleridir."

Nintex süreç zekası ve otomasyon çözümleriyle dünya çapında tanınmaktadır ve Nintex Process Platform, dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırmak için 90 ülkede 10.000'den fazla kamu ve özel sektör kuruluşu tarafından kullanılmıştır. Platform, iş süreçlerinin hızlı ve kolay yönetimini, otomasyonunu ve optimizasyonunu sağlayarak daha fazla verimlilik ve başarıya katkıda bulunur.

İşletmeler dijital dönüşümden geçmeye devam ettikçe, Nintex Process Platform ve AppMaster platformu gibi araçlar, süreçleri düzene sokma, genel giderleri azaltma ve geleneksel kodlama yöntemlerine eşlik eden teknik borcu en aza indirme konusunda giderek daha etkili hale geldi. Hem no-code hem de low-code çözümler, yazılım geliştirme ortamını değiştiriyor ve kuruluşlara pazarda rekabetçi kalabilmeleri için erişilebilir ve uygun maliyetli yollar sunuyor.