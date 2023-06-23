'Herkes için kişisel yapay zeka' geliştirmeye çalışan iddialı bir yapay zeka girişimi olan Inflection, Pi konuşma aracısına güç veren geniş dil modeli Inflection-1'i tanıttı. Bu modellerin kalitesini değerlendirmek zor olsa da, pazarda biraz rekabetin olması kesinlikle faydalıdır.

Inflection-1, eğitim için kullanılan bilgi işlem kaynaklarına dayalı olarak, boyut ve yetenekler açısından GPT-3.5 (ChatGPT olarak da bilinir) ile aynı olacak şekilde tasarlanmıştır. Inflection, modelinin kendi sınıfındaki diğer modellerden ya rekabetçi ya da hatta üstün olduğunu iddia ediyor ve bu ifadeyi Inflection-1, GPT-3.5, LLaMA, Chinchilla ve PaLM-540B'de gerçekleştirilen kıyaslamaları özetleyen bir "teknik not" ile destekliyor.

Yayınlanan sonuçlar, Inflection-1'in orta ve lise düzeyindeki sınav görevleri (örneğin, biyoloji 101) ve 'sağduyu' ölçütleri dahil olmak üzere çeşitli değerlendirmelerde gerçekten iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ana dezavantajı, GPT-3.5'in Inflection-1'i önemli ölçüde aştığı ve GPT-4'ün her ikisinden de daha iyi performans gösterdiği kodlamadır.

Inflection, gelecekte GPT-4 ve PaLM-2(L) ile karşılaştırılabilir daha büyük bir model için sonuçları yayınlamayı amaçlıyor. Ancak, sonuçları yalnızca dikkate değer görüldükleri zaman açıklayacaklardır. Potansiyel olarak Inflection-2 veya Inflection-1-XL olarak adlandırılan yükseltilmiş sürüm şu anda geliştirme aşamasındadır.

Yapay zeka modellerini boks gibi eşdeğer "ağırlık sınıflarına" ayıran resmi bir sınıflandırma sistemi olmasa da, konsept benzerdir. Flyweight ve ağır siklet boksörlerin farklı yetenek ve gereksinimleri olduğu gibi, farklı boyut ve şekillerdeki AI modelleri de benzersiz güçlü ve zayıf yönlere sahiptir. Alan hala nispeten genç olduğundan ve AI modeli ayrımları konusunda henüz bir fikir birliğine varılmadığından, böyle bir sınıflandırma sistemi oluşturmak için şu anda çok erken.

Sonuç olarak, çoğu yapay zeka modeli için gerçek dünyadaki performansları, yetenekleri için konuşur. Inflection, modelini yaygın kullanım ve bağımsız değerlendirme için açana kadar, iddia ettikleri kriterlere dikkatle yaklaşılmalıdır. Pi konuşma aracısını denemek isteyen kullanıcılar için, mesajlaşma uygulamalarına eklenebilir veya çevrimiçi sohbet için buradan erişilebilir.

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