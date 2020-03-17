Yazılım geliştirme ortamı no-code geliştirme platformlarının hızlı yükselişiyle bir devrime tanık oluyor ve kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyor. Microsoft ve Oracle gibi şirketler, drag-and-drop arabirimleri ve görsel programlama yardımıyla yazılım geliştirmek için erişilebilir araçlar sağlayarak bu çığır açan değişimin ön saflarında yer alıyor.

no-code geliştirmenin özünde, kullanıcıların kod öğelerini geleneksel metin tabanlı ortamlar yerine kullanıcı dostu arabirimler aracılığıyla manipüle ettiği görsel programlama kavramı yer alır. MIT Media Lab'in Scratch programlama dili, çocuklara ve yetişkinlere kodlama öğretmek için grafik programlama bloklarını kullanan dikkate değer bir örnektir.

Bir zamanlar yeni kavramlar olarak kabul edilen Low-code ve no-code geliştirme, teknoloji dünyasında hızla ilgi gördü. Gartner tarafından yapılan bir araştırmaya göre, uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlası low-code no-code yöntemleriyle sağlanacak ve 2024 yılına kadar büyük işletmelerin dörtte üçü bu araçlardan en az dördünü kullanacak. çok sayıda faktöre bağlanabilir.

Önemli bir itici güç, hesaplama kaynakları ve programlama dillerindeki değişimdir. Bilgisayarlar daha güçlü ve erişilebilir hale geldikçe, bulut bilgi işlem hizmetleri ve gelişmiş programlama dilleri, yazılımları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için no-code platformlardan giderek daha fazla yararlanıyor.

Diğer bir faktör, yazılım geliştirmeye yönelik artan talep, ancak yazılımı oluşturabilen geliştiricilerin sınırlı mevcudiyetidir. No-code platformlar daha erişilebilirdir ve daha geniş bir kitlenin bilgisayar bilimleri diploması almadan veya bir kodlama temel eğitim kampına katılmadan yazılım uygulamaları geliştirmesini sağlar.

Erişilebilirlik ve kullanım kolaylığının yanı sıra, no-code platformlar başka avantajlar da sunar. En büyük avantajlardan biri, işletmeler için maliyetlerin düşmesine neden olabilecek daha hızlı uygulama geliştirme sürecidir. Bu tür araçlar ayrıca, üçüncü taraf bir geliştiriciye güvenmeden belirli sorunları ele almak veya benzersiz amaçları gerçekleştirmek için uyarlanmış yazılım uygulamalarının oluşturulmasını da kolaylaştırır. Bu, bireylere yazılım oluşturma yoluyla kendi sorunlarını çözme yetkisi verir.

Ayrıca, no-code geliştirme, yazılım geliştirme endüstrisini iş durumlarının nüanslarını veya müşteri etkileşimlerini geliştiricilerden daha iyi anlayanlar için daha erişilebilir hale getirerek demokratikleştirir. Teknoloji modern toplumun merkezinde yer almaya devam ederken, no-code platformlar, yazılım yaratmanın gücünün daha geniş bir kitleye yayılmasına yardımcı olur.

Pek çok avantajına rağmen, no-code geliştirme herkese uyan tek bir çözüm değildir. Kodlayıcıların elde edebileceği kesinlik ve esneklikten yoksundur. Ayrıca, no-code platformların amacı yazılım geliştiricilerin yerini almak değil, onların becerilerini tamamlamaktır. Bazı benzersiz iş gereksinimleri yalnızca no-code çözümlerle karşılanamaz ve geliştiricilerin yine de bu tür istisnaları halletmesi gerekir.

İleriye bakıldığında, no-code geliştirme, yazılım ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olmaya ayarlanmıştır. Şirketler, yazılım mühendislerinin yeteneklerini genişleterek onları daha güçlü hale getirmesiyle bu platformları benimsemeye başladı bile. no-code geliştirmenin yazılım oluşturmanın demokratikleşmesi üzerindeki etkisi inkar edilemez, farklı geçmişlere sahip bireylere kendi benzersiz vizyonlarına uyan yazılım uygulamaları oluşturma yolu sağlar.

no-code geliştirme hızla artmaya devam ederken, AppMaster.io gibi platformlar bu hızla gelişen ortamda ilerliyor. Küçük işletmelerden işletmelere kadar çeşitli müşterilere hizmet veren AppMaster.io, teknik borcu ortadan kaldıran ve gereksinimler değiştiğinde sıfırdan yazılım uygulamaları oluşturarak geliştirme sürecini hızlandıran hepsi bir arada no-code bir platformdur. no-code geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için AppMaster.io'nun no-code ve low-code uygulama geliştirme hakkındaki kapsamlı kılavuzunu ziyaret edin.