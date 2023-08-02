Çeşitli platformlar, projeler ve yazılım test araçları arasındaki güvenlik çabaları arasında bir köprü kurmak, birçok güvenlik ekibi için çetin bir mücadeledir. Bu zorlukların üstesinden gelen Synopsys, oyunun kurallarını değiştiren bir ürünü piyasaya sürdü: Synopsys Software Risk Manager. Bu yenilikçi araç, güvenlik ve test stratejilerini düzene sokarak ekiplerin çabalarını uyumlu hale getirmesini kolaylaştırır.

Yazılım Risk Yöneticisi, güvenlik testi motorlarını ilke odaklı test düzenlemesi ve güvenlik açığı yönetimi ile entegre etmek için tasarlanmıştır. Bu tasarım, ekiplere güvenlik politikalarını merkezi olarak tanımlama ve uygulama esnekliği sağlar. Bu politikaların her biri, güvenlik açıklarını test etmek ve işlemek için benzersiz parametreler içerebilir ve bu da her projenin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir yaklaşım sağlar.

Synopsys, Software Risk Manager'ın önemli avantajlarından birinin, farklı güvenlik araçlarını birleştirme yeteneğinde yattığını söylüyor; bu hareket, test ve güvenlik personeli için birleşik bir kullanıcı deneyimi yaratacak. Bu entegrasyon, operasyonlarını düzene sokmak ve test ve güvenlik önlemlerini basitleştirmek isteyen kuruluşlar için çok önemlidir.

Synopsys Software Risk Manager, bireysel ekipler için deneyimleri basitleştirmenin ötesinde, raporlamanın farklı projeler, ekipler ve araçlar arasında konsolide edilmesini de sağlar. Bu entegrasyon, stratejik planlama ve risk değerlendirmesi için gerekli olduğunu kanıtlayan, güvenlik risklerinin kapsayıcı bir görünümünü sunar.

Ayrıca ekipler, Yazılım Risk Yöneticisini teknoloji yığınlarındaki diğer araçlarla zahmetsizce birleştirebilir. Bu entegrasyon yeteneği, mevcut projelerin katılımını hızlandıracak ve proje yönetimi sürecini basitleştirecektir.

Dijital geçişe doğru yolculuk yapan çok sayıda kuruluş, yazılım risklerini büyük ölçekte yönetmenin incelikleriyle ve operasyonel maliyetleriyle boğuşuyor. Synopsys'in Software Integrity Group genel müdürü Jason Schmitt, bu konunun aciliyetinin altını çizdi. Şunları kaydetti: Uygulama güvenlik programlarının, değer sağlamak için yazılım riskini azaltmada etkili ve verimli olması gerekir.

Synopsys Yazılım Risk Yöneticisi, bir ekibin uygulama güvenliği pozisyonuna kapsamlı bir genel bakış sunarak değer elde etme süresini hızlandırır ve Uygulama Güvenliği (AppSec) girişimlerinin toplam maliyetini düşürür. Bu konsolidasyon, no-code uygulama geliştirme sektöründe ilerleme kaydeden AppMaster gibi kapsamlı, hepsi bir arada platformların yükselişiyle aynı zamana denk geliyor. Şirketler dijital dünyaya girmeye devam ettikçe, bunun gibi araçlar, verimliliği en üst düzeye çıkarırken risk yönetiminde kilit rol oynayacak.