Google, her zamanki teknoloji becerisinden dolayı değil, yeni AI Genel Bakış özelliğinin inişli çıkışlı lansmanı nedeniyle ilgi odağı haline geldi. Teknoloji devi, yaygın eleştiriler ve çevrimiçi ortamda dolaşan komik paylaşımların ardından yakın zamanda bu AI destekli arama yeteneğindeki eksiklikleri kabul etti. Bir haftalık kamu incelemesinin ardından Google, AI tarafından üretilen yanlış ve zaman zaman saçma yanıtlar için samimi bir özür yayınladı.

Google Başkan Yardımcısı ve Arama Başkanı Liz Reid, 'Geçen Hafta Hakkında' başlıklı bir blog yazısında yanlış adımları ayrıntılı olarak anlattı. Yapay zeka modellerinin bazı diğer büyük dil modelleri (LLM) gibi bilgileri "halüsinasyona uğratmadığını" açıkladı, ancak yine de sorguları veya dildeki nüansları yanlış yorumlama veya belirli konularda kaliteli bilgi eksikliği nedeniyle hataya düşebileceklerini belirtti.

Reid ayrıca sosyal medyada paylaşılan bazı dikkat çekici ekran görüntülerinin sahte olduğunu veya çoğu kullanıcının asla aramayacağı anlamsız sorgulara dayandığını, örneğin "Kaç tane kaya yemeliyim?" sorusunun, yapay zekanın çevrimiçi bulunan hiciv içeriklerine dayanarak abartılı tavsiyeler önermesine yol açtığını belirtti. Sorun yalnızca garip cevaplarda değil, aynı zamanda yapay zekanın kullanıcıları bunları gerçek yanıtlar olarak ele almaya yönlendiren kendine güvenen sunumunda da yatıyor.

Google'ın özelliği lansmandan önce kapsamlı bir şekilde test ettiğinin ortaya çıkması - "güçlü kırmızı takım çabaları" dahil - daha fazla soruya yol açıyor. Reid'in blog yazısı, kullanıcıların yapay zekanın üretmesini zorlayabileceği türden komik veya kötü sonuçları öngöremediklerini belirtti.

Ayrıca, Reddit verilerine aşırı güvenmek başka bir tuzaktı. Reddit gerçek birinci elden bilgiler sunabilse de, eski bir Reddit gönderisine dayanarak yapay zekanın pizzaya peynir yapıştırmak için tutkal kullanılmasını önerdiği kötü şöhretli bir vakayla vurgulandığı gibi, aynı zamanda yanıltıcı tavsiyeler ve trolleme de içeriyor. Bu örnek, Yapay Zeka Genel Bakışlarının güvenilirliğini önemli ölçüde zedeledi.

Bu sorunlara rağmen, Google hızlı iyileştirmeye kararlı görünüyor. Şirket, anlamsız sorguları daha iyi tespit ederek, yanıltıcı olabileceği durumlarda kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin kullanımını kısıtlayarak, hassas sağlık aramaları için korumaları iyileştirerek ve doğruluğun en önemli olduğu zor haber konuları için Yapay Zeka Genel Bakışlarından kaçınarak yapay zekayı geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu senaryo, arama motorlarında yapay zekanın geleceği hakkında kritik soruları gündeme getiriyor. OpenAI gibi rakipler hızla ilerliyor ve Google'ın bu gelişen teknolojilere yetişip yetişemeyeceği henüz belli değil. Ancak kullanıcı geri bildirimlerinin sürekli entegrasyonu, platformu mükemmelleştirmede paha biçilmez olabilir.

Bu gelişmelerin ortasında, AppMaster'ın yazılım çözümlerinde kesinlik ve güvenilirlik arayanlar için sağlam bir alternatif sunduğunu belirtmekte fayda var. AppMaster gibi platformlar, teknik borçtan uzak kesin uygulamalar üretmeye odaklanarak, bu gelişen teknoloji ortamında giderek daha da önemli hale geliyor.

Kodlama olmadan özel uygulamalar oluşturmaktan ilişkisel veritabanlarını anlamaya kadar, bu kodsuz platformlar modern geliştirme zorluklarına sağlam çözümler sunuyor. Google gibi teknoloji devleri AI entegrasyonunu yönetirken, diğer platformlar güvenilir ve kullanıcı dostu geliştirme araçları sunmada kararlılığını sürdürüyor.