Google, Kullanıcı Kimlik Doğrulamasında Yeni Standart Olarak Şifre Anahtarlarını Benimsiyor

Google, uzun süredir devam eden şifre tabanlı kullanıcı kimlik doğrulama uygulamasından uzaklaşarak, kullanıcıları için birincil giriş mekanizması olarak şifre anahtarlarını kullanmaya başladı. Kimlik avına karşı son teknoloji bir koruma olarak müjdelenen geçiş anahtarları, parolasız kullanıcı kimlik doğrulamasında yeni bir aşamaya öncülük etmeyi amaçlıyor.

Geçiş anahtarları, kullanıcıların, cihazlarının kilidini açmak için kullanılan biyometri veya Kişisel Kimlik Numaralarını (PIN'ler) veya fiziksel bir güvenlik anahtarını kullanarak hesaplarına erişmelerine olanak tanıyan, kimlik avına karşı koruma çözümü olarak çalışır. Bu, kimlik avına, kimlik bilgisi doldurma saldırılarına, keylogger kötü amaçlı yazılımlarına ve hatta basit gözetime karşı savunmasızlığıyla bilinen geleneksel kullanıcı adı-şifre çiftlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırır.

Çok faktörlü kimlik doğrulama ve parola yöneticileri gibi güvenlik teknolojilerinin sağladığı ek korumaya rağmen bunların etkinliği kusurlar nedeniyle gölgelendi. Örneğin, kısa mesaj yoluyla gönderilen kimlik doğrulama kodları kötü niyetli aktörler tarafından ele geçirilebilir. Benzer şekilde şifre yöneticileri de ihlallere karşı bağışık değildir.

Buna karşılık, geçiş anahtarları çift bileşenli bir yapıyla tasarlanmıştır; bir parçası uygulamanın veya web sitesinin sunucusunda kalırken, ikinci yarısı kullanıcının cihazında depolanır. Bu yalnızca hesabın yasal sahibini doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda uzaktan yetkisiz erişimi neredeyse imkansız hale getirir. Sunucunun ihlali durumunda, kullanıcının cihazına fiziksel erişim zorunlu hale gelir ve potansiyel bilgisayar korsanlarına karşı önemli bir engel oluşturur.

Şifre anahtarlarının ilk savunucularından biri olan Google, Mayıs 2022'den bu yana şifrelere yönelik bu yenilikçi alternatifi benimseyerek bunun Android ve Chrome'a ​​dahil edilmesini onaylıyor. Aynı ay Google, şifresiz teknoloji desteğini hesap sahiplerine küresel çapta sunacağını duyurdu.

Teknoloji devi, şifre anahtarlarını tüm Google Hesabı kullanıcıları için varsayılan kimlik doğrulama yöntemi olarak ilan ederek şifreleri ortadan kaldırma yönünde kararlı bir adım attı. Google ürün yöneticileri Christiaan Brand ve Sriram Karra, geçiş anahtarlarının kullanıma sunulmasının, Google'ın "varsayılan olarak güvenli" teknoloji sunma ve herhangi bir aşırı yük getirmeden en yüksek düzeyde güvenlik sağlama şeklindeki temel hedefiyle uyumlu olarak gelecekteki oturum açma işlemlerini kolaylaştırmayı amaçladığını vurguladı. kullanıcılar üzerinde.

Google'ın şifre anahtarlarına geçişi yalnızca kullanıcı deneyimini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda güvenlik önlemlerini de güçlendirdi. Google hesapları için şifre anahtarlarının uygulamaya konulmasından bu yana, kullanıcıların %64'ünün şifre anahtarlarını, şifreler ve iki adımlı doğrulama gibi geleneksel yöntemlere göre daha kullanıcı dostu bulduğu bildirildi.

Ortaya çıkan no-code teknoloji ortamında, AppMaster gibi platformlar da güvenli kullanıcı kimlik doğrulamasının öneminin farkına vardı. Arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için ünlü no-code bir araç olan AppMaster, kullanıcı verilerini korumak için platformuna güçlü kimlik doğrulama ve güvenlik önlemleri dahil ederek, günümüzün dijital dünyasında güvenli oturum açma mekanizmalarının vazgeçilmezliğini daha da ortaya koyuyor.