GitLab 16.5'e Yükseltmeler Uyumluluğu, İş Akışı Verimliliğini ve Daha Fazlasını Destekler

GitLab'ın en son sürümü olan 16.5 sürümü, uyumluluğa uyumu ve iş akışı verimliliğini artırmayı amaçlayan bir dizi ilgi çekici güncelleme sunuyor. Bu geliştirmeler arasında Uyumluluk Merkezi'ne yükseltme, birleştirme isteği hedef dal kuralları oluşturma yeteneği ve çözülebilir sorun dizilerinin kullanıma sunulması yer alıyor.

Uyumluluk Merkezi'ne standartlara uyum raporları için özel olarak yeni bir sekme eklendi. Bu özellik, bir grup içindeki GitLab'ın yerleşik en iyi uygulamalarını karşılayamayan projelerin belirlenmesine olanak tanır. Uyumluluk kontrolleri, birleştirme talepleri (MR'ler) için minimum sayıda onaylayanın zorunlu tutulmasını, MR yazarının birleşmesinin yasaklanmasını ve taahhüt edenlerin birleşmesinin yasaklanmasını içerir.

Her raporda, bu kontrollerin sonuçlarının yanı sıra, kontrolün ne zaman yapıldığı, kontrolde hangi kriterin uygulandığı ve tespit edilen usulsüzlüklerin nasıl giderileceği de kayıt altına alınır. Gelecekte GitLab uyumluluk merkezinin işlevselliğini genişletmeyi planlıyor. Bu, çeşitli düzenleme ve standartlara özel ek kontrollerin dahil edilmesini kapsayacak ve aynı zamanda raporları gruplandırma ve filtreleme yeteneğini de geliştirecektir.

GitLab 16.5'teki bir diğer önemli gelişme, geliştiricilerin MR'lar için hedef dallar belirleme yeteneğidir. Bu, MR'ın belirli bir proje veya geliştirme iş akışı için belirlenen şubeye uygun olmasını sağlamaya yardımcı olur. Hiçbir dalın tanımlanmadığı durumlarda projenin varsayılan dalı hedef olarak kullanılacaktır.

16.5 sürümü aynı zamanda yarı doğrusal bir geçmişe sahip birleştirme trenlerini hızlı ileri sarma yeteneğini de getiriyor. Bu, hızlı ileri birleştirme trenleri özelliğini sunan ilk GitLab 16.4 ile sunulan yeteneklerin bir uzantısıdır. 'Bu özellik sayesinde, birleştirme trenlerinin tüm avantajlarından yararlanacaksınız; birleşmeden önce tüm taahhütlerinizin uyumluluk kontrolünü sağlarken, hızlı ileri birleştirmelerde daha temiz bir taahhüt geçmişini sürdüreceksiniz.' GitLab'ın kıdemli ürün yöneticisi Grant Hickman, 16.4'ün yeni özelliklerini duyuran bir blog yazısında şöyle dedi:

Ek olarak, GitLab 16.5'in yeni tanıtılan özellikleri arasında, bir tartışma konusu sona erdiğinde belirli bir konuyu çözme yeteneği, çeşitli projeler arasında geçiş yapmak için daha belirgin bir düğme ve Jira geliştirme panelinde birleştirme istekleri için gözden geçiren bilgilerinin görüntülenmesi yer alıyor. .

AppMaster gibi No-code platformlar da proje yönetimini kolaylaştırmak ve uyumluluğu geliştirmek için benzer güncellemeleri benimseyebilir. Aslında sorunları kolayca çözme, birleştirme istekleri için şube kuralları oluşturma ve projeleri daha verimli yönetme yeteneği, teknoloji endüstrisinde en çok aranan özelliklerden bazılarıdır.