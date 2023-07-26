Metin dostu bir sosyal ağ platformu olan Meta's Threads, Takip Akışı olarak bilinen çok beklenen bir özelliği kullanıma sunuyor. Bu güncelleme, uygulamanın başlangıcından bu yana kullanıcıların istek listesinde bulunuyor. Ayrıca, Meta's Threads, kullanıcıların beğendikleri gönderileri ayarlar bölümünde görmelerini sağlayan başka bir özelliği de başlatacak şekilde ayarlandı.

Uygulama ekranının üst kısmında bulunan Konular simgesi, kullanıcıların Sizin İçin ve Takip Edilen akışları arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanır. Kullanıcılar, bu yayınları ekranlarında görüntülemeyi veya gizlemeyi seçebilir ve bu da onlara görüntüleme deneyimlerinde esnek bir özelleştirme derecesi sağlar.

Son yükseltme, Etkinlik akışını daha iyi organize etmek için beraberinde birkaç yeni kategori getiriyor. Kullanıcılar artık akışlarını Takipler, Alıntılar ve Yeniden Gönderilere göre filtreleme seçeneğine sahiptir. Daha kullanıcı dostu özellikler yolda. Instagram, TechCrunch ile yaptığı bir değiş tokuşta, takipçiler listesine yeni bir Takip et butonu ekleneceğini ve bunun karşılığında kullanıcıların diğer hesapları hızlıca takip etmelerini sağlayacağını paylaştı.

Ayrıca, özel hesapları olan kullanıcıların takip isteklerini tek bir basit adımda vermelerini kolaylaştırmak için 'tümünü onayla' özelliği kullanıma sunuluyor. İleriye bakıldığında, kullanıcıların beğendikleri gönderileri ayarlarında görüntülemelerini sağlayan işlevler de yakında kullanıma sunulacak.

Şirketin şefi Mark Zuckerberg, Instagram Kanalı aracılığıyla yaptığı bir güncellemede, Threads'e eklenen ek çeviri özellikleriyle ilgili haberleri paylaştı. 'Threads, yalnızca takip ettiklerinizin kronolojik bir beslemesi için bir seçenek uygulamaya başladı ve çevirileri de ekledi. Bu sadece başlangıç, daha fazla güncelleme gelecek!' belirtti.

Bu yeni özelliklerin keyfini çıkarmak için kullanıcılar, Threads uygulamasının en son sürümünü çalıştırdıklarından emin olmalıdır. Ancak aşamalı sunum, bazı kullanıcıların yeni akışı veya diğer özellikleri hemen göremeyebileceği anlamına gelir.

Dil çeviri özelliği otomatiktir. Kullanıcının dil ayarlarına ve metnin oluşturulduğu dile bağlıdır. Sorunsuz bir şekilde tetiklendiğinden, kullanıcıların bunu manuel olarak ayarlaması gerekmez.

Takip sekmesinin sınırlı sayıda gönderi yüklemesiyle ilgili bir kullanıcı tarafından dile getirilen bir sorunu ele alan Threads iOS geliştiricisi Cameron Roth, şirketin hatayı düzeltmek için çalıştığına dair güvence verdi. Şakacı bir şekilde ekledi, "Görünüşe göre nedense çok fazla ani talep yarattık..."

Karşılaştırıldığında, AppMaster platformu duyarlı ve hızlı özellik geliştirmenin ve hata düzeltmenin önemini fark eder. Sorun gidermeye yönelik yinelemeli ve çevik yaklaşımı ve deneyimleri kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirme taahhüdü no-code platform manzarasında standardı belirliyor.