Deasie, Yapay Zekada Veri Yönetişimini Geliştirmek İçin 2,9 Milyon Dolarlık Finansman Topladı

Teknoloji girişimi Deasie yakın zamanda 2,9 milyon dolarlık verimli bir tohum finansmanı turunu doğruladı. Bu sermaye enjeksiyonu, şirketin teknoloji şirketlerine metin üreten yapay zeka (AI) modelleri üzerinde daha iyi hakimiyet sağlamayı amaçlayan yenilikçi araç setini genişletmesine ve geliştirmesine yardımcı olacak. Y Combinator, General Catalyst, RTP Global, Rebel Fund ve J12 Ventures'ın da aralarında bulunduğu önde gelen yatırımcılardan oluşan bir havuzdan yatırım sağlandı.

Veri yönetişimi ve yönetiminde devrim yaratmaya odaklanan Deasie, deneyimli kuruculardan oluşan üçlüyü (Reece Griffiths, Mikko Peiponen ve Leo Platzer) bir araya getiriyor. Bu startup grubu daha önce McKinsey'de veri yönetimi araçları üzerinde çalışmıştı. Kurumsal veri yönetimiyle ilgili önemli sorunları fark ederek, şirketlerde üretken yapay zekanın benimsenmesini etkileyebilecek etkileyici faktörleri ve çözümleri anladılar.

OpenAI'nin GPT-4'ü gibi büyük dil modelleri (LLM) açısından Deasie, dosyalar, raporlar ve mesajlar gibi yapılandırılmamış şirket verilerini birbirine bağlayan bir sistem oluşturarak bunların güvenilirliğini artırmaya çalışıyor. Amaç, içerdikleri içeriğe ve hassasiyet derecelerine göre sınıflandırmalarını otomatikleştirmektir. Sistem, verileri düzenlemek ve belirtmek için önceden ayarlanmış etiketleri ve etiketleri kullanıyor; bu, Deasie'nin algoritmalarına gelecekteki verilerin nasıl sınıflandırılacağı konusunda bilgi veren bir yaklaşım.

Deasie, bir raporu 'kişisel olarak tanımlanabilir' veya 'özel' bilgiler içerecek şekilde otomatik olarak etiketleme, raporların üçüncü taraf sürümlerini vurgulama, erişim haklarını kısıtlama ve daha fazlasını yapma işlevine sahiptir. Otomatik etiketleme sürecinin ardından Deasie, ilgili verileri alaka düzeyi ve önemi açısından incelemek için her etiketi tarar. Bu analiz, metin üreten bir modele hangi verinin dahil edileceğine karar verilmesine rehberlik eder.

Griffiths şöyle açıklıyor: "Kurumlarda, çoğunlukla yönetişim perspektifinden gözden kaçırılan muazzam miktarda yapılandırılmamış veri mevcuttur." Deasie, veri yönetimine yönelik yeni yaklaşımı sayesinde, üretken yapay zeka uygulamaları için verilerin güvenliğini ve kalitesini yükseltmeye hizmet ediyor. Platform, şirket başına binlerce belgeyi eleyerek seçilen bilgilerin yüksek kaliteli, ilgili ve kullanım için güvenli olmasını sağlar.

Piyasadaki mevcut ürünler, LLM yönetişimine 'veri güvenliği' veya 'yapılandırılmış veriler için veri yönetişimi' yaklaşımını benimser. Deasie, veri kalitesini ve yapılandırılmamış verilerle alaka düzeyini değerlendirmeye yönelik bir yöntem konusundaki boşluğu dolduruyor. Şirket, karşılanmayan bu ihtiyaca odaklanarak, her üretken yapay zeka kullanım senaryosunu en uyumlu veri kümesiyle hizalama zorluğunu çözmek için adım atıyor.

Bu benzersiz yaklaşım, Deasie'yi Unstructured.io, Scale AI, Collibra ve Alation gibi köklü isimlerle rekabete sokuyor.

Geleceğe bakıldığında Deasie, teknolojik açıdan gelişmiş veri yönetimi dünyasında kendilerine yer edinmek ve son dönemdeki finansman başarılarından en iyi şekilde yararlanmak için mühendislik ekibini ve işe alım çabalarını artırmayı planlıyor.