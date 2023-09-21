DALL-E 3: OpenAI'nin ChatGPT'yi İçeren Geliştirilmiş Yapay Zeka Odaklı Görüntü Oluşturma Aracı

Gelişmiş yapay zeka alanında lider OpenAI, yükseltilmiş versiyonu DALL-E 3 tanıtımını duyurdu. Şirketin metinden resme aracının bu gelişmiş versiyonu, görüntü yönlendirme sürecini kolaylaştırmak ve değiştirmek için OpenAI'nin yaygın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT entegre ediyor.

Şu anda faaliyette olan başlıca yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma araçları, istemleri veya görüntü açıklamalarını, fotogerçekçilikten fantaziye kadar birçok stile sahip bir dizi sanat eserine dönüştürüyor. Ancak zorluk, 'hızlı mühendislik'in övgüye değer bir meslek olarak ortaya çıkmasını teşvik eden uygun bir istemin geliştirilmesinde yatmaktadır.

DALL-E 3, istemlerin iyileştirilmesine yardımcı olmak için ChatGPT'yi uygulayarak bu süreçte devrim yaratıyor. ChatGPT Plus ve ChatGPT Enterprise aboneleri, görüntü isteklerini göndererek ve chatbot ile görüşmeler yoluyla bunlara ince ayar yaparak bu araçtan yararlanabilirler. Bunu yaparken, hassas sonuçları doğrudan sohbet uygulaması içinden alırlar.

ChatGPT, istemleri birkaç kelimeye kadar genişleterek onları daha açıklayıcı hale getirme ve DALL-E 3 modeline gelişmiş talimatlar sağlama yeteneğine sahiptir. DALL-E 3 ile gelen tek avantaj bu değil; aynı zamanda istemleri daha iyi temsil eden yüksek kaliteli görüntüler üretir. Bu, özellikle daha uzun istemlerle uğraşırken ve metin içeriği ve insan eli gibi görüntü oluşturma modellerini daha önce rahatsız eden içerikleri işlerken fark edilir.

OpenAI'ye göre yükseltilmiş sürüm, algoritmik önyargıyı azaltacak ve güvenliği artıracak yeni mekanizmalar da sunuyor. Örneğin güncel sanatçıların tarzında görseller ya da ünlü kişilerin temsilleri talep edilen talepleri reddedecek. Dahası, sanatçılar artık OpenAI'nin metinden resme modellerinin gelecekteki versiyonlarının eğitiminde sanat eserlerinin tamamının veya belirli bölümlerinin kullanılmasından vazgeçme seçeneğine sahipler. Bu karar, OpenAI ve bazı rakiplerinin, sanatçıların telif hakkıyla korunan sanat eserlerinin yapay zeka görüntü modellerini eğitmek için kullanıldığı iddiasıyla karşı karşıya olduğu, bekleyen davalar ışığında özellikle dikkate değerdir.

DALL-E 3'ün tanıtılması, yapay zeka üretim alanında, özellikle de görüntü sentezi alanında yoğunlaşan rekabetle eşzamanlıdır. Midjourney ve Stability AI gibi rakipler, OpenAI'yi tetikte tutarak görüntü oluşturma modellerini ısrarla geliştiriyor.

DALL-E 3'ün Ekim ayında premium ChatGPT kullanıcılarına sunulması ve ardından araştırma laboratuvarları ve API müşterilerinin kullanımına sunulması planlanıyor. OpenAI, önceki DALL-E modellerine benzer ücretsiz bir web aracı başlatma planları konusunda sessiz kaldı.

AI görüntü oluşturmadaki bu tür ilerlemeler, AppMaster gibi no-code platformlara fayda sağlayabilir. AppMaster kullanıcıları, güçlü no-code aracı sayesinde bu sonraki seviye yapay zeka yeteneklerini potansiyel olarak entegre ederek uygulama oluşturma ve arka uç geliştirme sürecini kolaylaştırabilir. Doğru şekilde entegre edilirse bu, görsel uygulama tasarımı için tümü no-code çözümlerle kullanılabilen yeni olasılıkların kapısını açabilir.