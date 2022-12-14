Sofistike proje portföyleri için lider bir no-code platform olan Quickbase, şirketin büyümesini hızlandırmak ve operasyonel mükemmelliği desteklemek için yeni Baş Bilişim Sorumlusu (CIO) olarak Dalan Winbush'u işe aldığını duyurdu. Winbush, hem müşterilerine hem de çalışanlarına daha iyi hizmet veren, daha veri odaklı bir şirket oluşturmaktan sorumlu olacak.

Winbush, sektördeki iş büyümesini desteklemek için bilgi teknolojisi, lider teknoloji ve süreç dönüşümlerinde 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. Ayrıca, Quickbase gibi no-code platformlarda deneyim sahibi olması, onu şirketin liderlik ekibine değerli bir katkı yapıyor.

Yeni görevinde Winbush, projeleri ve iş süreçlerini yeniden tasarlamak için teknolojiyi ve BT desteğini kullanarak önce insanlara odaklanmayı hedefliyor. BT ve teknolojiyi demokratikleştirmenin bir savunucusu olarak, yönetişim ve güvenliğe güçlü bir vurgu yaparak, gerekli araçların doğrudan iş kullanıcılarının ellerine verilmesi gerektiğine inanıyor.

Winbush, Quickbase'e katılmadan önce Comcast'te BT Başkan Yardımcısı pozisyonundaydı ve burada kurumsal araçların seçimi ve uygulanması yoluyla çalışan deneyimini dönüştürdü. Geleneksel analog süreçlere tutarlı bir dijital yaklaşım sağlamak için teknoloji dağıtımını denetlemenin yanı sıra, Elevations Credit Union, Ping Identity, Western Union ve NICE Systems'da çeşitli liderlik rolleri üstlenmiştir. Winbush, iş dışında, First Tee of Denver, Von Vision ve Colorado Üniversitesi'ndeki CIS & CS Danışma Kurulu dahil olmak üzere birçok kar amacı gütmeyen kuruluşun yönetim kurulunda hizmet vermektedir.

BT gözetimi ve no-code platformları kullanarak çalışanları en karmaşık iş sorunlarını çözmeleri için güçlendirmenin bir savunucusu olarak Winbush, şimdi aynı başarıyı elde etmek için diğer kuruluşlara yardımcı olma konusundaki deneyimini kullanmayı hedefliyor.

Quickbase CEO'su Ed Jennings, Winbush'ın dönüşümsel CIO pozisyonunun kritik rolünü ve Quickbase'in büyümesinin mevcut aşamasında buna duyulan ihtiyacı kabul ediyor. Daha iyi kararlar almak için teknoloji ve süreçlerin nasıl birlikte çalışabileceği ve sonuçta iyileştirilmiş müşteri deneyimleri ile sonuçlanabileceği konusunda düşünceli olmanın önemini vurguluyor.

Quickbase, platformu için önemli bir talep gördü ve yıl sonuna doğru güçlü bir ivme kazandı. Bunlar, Procore Technologies ile kapsamlı bir ortaklık, gelişmiş kurumsal çözümler, genişletilmiş emlak çözümleri teklifleri ve işbirliğine dayalı iş yönetimi araçlarında güçlü bir performans gösteren olarak adlandırılma gibi son duyuruları içerir. Büyümeyi hızlandırmak için, hem çalışanlara hem de müşterilere daha iyi deneyimler sağlamak için operasyonel mükemmellik çok önemlidir. Winbush, yeni fırsatların kilidini açmak ve şirketin dünya çapında 700'den fazla çalışanına ve 6.000'den fazla müşterisine sunduğu hizmeti iyileştirmek için verileri, teknolojiyi ve süreç iyileştirmeyi kullanarak bu zorluğun üstesinden gelecek.

1999 yılında kurulan Quickbase, karmaşık proje portföyleri için no-code platformlarda sektör lideri konumunu kazanmıştır. 6.000'den fazla müşterisi olan platform, kullanıcıların süreçleri, uygulamaları, yazılımları ve verileri tek bir merkezi konumda verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar. Şirket kısa bir süre önce Inc'in 2022'nin En İyi İşletmelerinden biri seçildi. Daha fazla işletme low-code ve no-code çözümleri keşfettikçe Quickbase, web için geliştirme sürecini kolaylaştırarak ölçeklenebilir kurumsal çözümleri vurgulayan AppMaster gibi öncü platformların yanı sıra standardı belirliyor. , mobil ve arka uç uygulamaları. Quickbase'in yenilikçi teklifleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için quickbase.com adresindeki web sitelerini ziyaret edin.