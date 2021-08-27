Üçüncü taraf kaynaklardan metin kodunu bir platforma entegre etme süreci, geliştiriciler için sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. JetBrains ve Visual Studio gibi çok sayıda geliştirici kitaplığı ve metin kodu platformu mevcut olsa da, bunlar bu sorunu tam olarak ele almıyor. Bununla birlikte, İngiltere'deki bir girişim olan CRANQ, bu sorunu çözmenin anahtarı olabilir.

CRANQ, Visual Studio ile karşılaştırılabilir, yüksek yeniden kullanılabilirlik ile bileşen yazma sunan low-code bir tümleşik geliştirme ortamıdır (IDE). Şirket, standartlaştırılmış veri türleri ve bağlantı noktalarına odaklanmanın amaç kontrolünü kolaylaştırdığını iddia ediyor. Son zamanlarda CRANQ, Venrex ve Profounders'tan 1 milyon sterlinlik tohum öncesi finansman sağladı.

drag-and-drop arabirimini kullanan geliştiriciler, IDE içinde görsel olarak kod oluşturarak süreci kolaylaştırabilir. Platform, önümüzdeki yaz için planlanan alfa denemeleriyle Educai.io arka ucunun bir sürümünü oluşturmak için başarıyla kullanıldı. CRANQ kurucu ortakları Toby Rowland ve Dan Stocker'dır. CEO Rowland, en çok 2003 yılında King.com kurmasıyla tanınan bir seri girişimcidir; CTO Stocker ise bir geliştirici, yazılım mimarı ve mucit olarak kapsamlı deneyime sahiptir.

CRANQ ilk odak noktası test olmasına rağmen, Postman.com ve Zapier ve N8N gibi platformları içeren iş akışı alanı ile rekabet etmesi bekleniyor. low-code ve appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development pazarı, appmaster .io> AppMaster.io , arka uç, web ve mobil uygulamalara odaklanan güçlü bir platformdur.

CRANQ, mikro hizmet pazarının 2023'te 32 milyar dolar değerinde olacağını ve her yıl %16 büyüyeceğini tahmin eden kazançlı bir pazara giriyor. low-code, no-code çözümlere olan talep arttıkça, CRANQ ve AppMaster.io gibi platformlar, yenilikçi ve verimli teknolojilerle uygulama geliştirme endüstrisini yeniden şekillendirmeye devam ediyor.